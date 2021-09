Il Paradiso delle Signore 6 sta per tornare sugli schermi dell’ammiraglia Rai per tenerci compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1. Cosa succederà nel magazzino più bello di Milano degli anni Sessanta? Vediamo di scoprire le anticipazioni, le news e le new entry della soap prodotta da Gianmarco Pecorelli.

Il Paradiso delle Signore, nuova stagione, anticipazioni

Prima di procedere con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, vi rinfreschiamo la memoria dicendovi dove eravamo rimasti. A maggio abbiamo salutato Ludovica Brancia e Marcello Barbieri più innamorati che mai. Lui dopo essere stato scagionato, proprio dalla testimonianza della Brancia è finalmente libero!!

Nel frattempo, Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide fanno i conti con la decisione di Marta di lasciare il marito e l’Italia alla volta dell’America dove ha ricevuto una importante proposta di lavoro.

Mentre Vittorio, è rimasto solo deluso dalla decisone della moglie, Gabriella e Cosimo sembrano essere tornati in perfetta sintonia. Lei seguirà il marito a Parigi. Mentre Rocco e Maria, dopo le nozze, andranno a Roma. Giuseppe scopre che la “moglie” tedesca è incinta attraverso una lettera, e questo segreto rischia di esplodere a breve.

Il Paradiso delle Signore 6: Anticipazioni dal 13 al 17 settembre 2021. Torna Tina Amato!

Orario di apertura! Vi ricorda qualcosa? È la frase che dice la capocommessa alle Veneri, prima di aprire il negozio. Dopo il finale della quinta stagione chiusasi il 28 maggio 2021, dal lunedì 13 settembre andrà in onda la sesta stagione alle 15.55.

La Nascita del Paradiso Market

Le porte del Paradiso riaprono. Vittorio cerca di ripartire e di dimenticare Marta, ed è pieno di idee e di entusiasmo. Infatti, forma la redazione del Paradiso Market, la rivista che ha un nuovo editore: Umberto Guarnieri. Gabriella si appresta a disegnare la sua ultima collezione, mentre un nuovo arrivo desta la curiosità delle Veneri: è Roberto Landi, vecchio amico ed ex collaboratore di Vittorio, che lo affiancherà come creativo. Gabriella riceve una visita inaspettata: Tina Amato è tornata a Milano!!

Tina riabbraccia quindi la sua famiglia: Agnese è felicissima e la presenta subito ad Armando il quale ha sentito parlare molto di lei. Insomma, il ritorno di Tina è una ventata d’aria fresca e la famiglia Amato è felice di stringersi intorno alla ragazza. E’ tempo poi per Tina di riabbracciare le Veneri e caso vuole che Vittorio la immortali in uno scatto: ha un’intuizione e pensa di proporla come immagine di copertina per il numero di esordio de Il Paradiso Market.

Le new entry del Paradiso che sono in realtà dei “ritorni”

Al Paradiso delle Signore 6, Roberto interpretato da Filippo Scarafia, non è il solo a rientrare nel cast. Ci sono anche la modella Ines Rossetti, interpretata da Margherita Tiesi e l’ex venere Anna Imbriani a cui presta il volto Giulia Vecchio. C’è una new entry invece che è Massimo Poggio che interpreta Ezio, ex marito di Gloria e padre di Stefania.

La modella Ines cerca di farsi avanti con Vittorio ma il direttore del paradiso non è pronto a rimettersi in gioco dopo la delusione avuta con Marta.

Armando Ferrris e Gloria sempre più vicini

Armando Ferraris a cui presta il volto Pietro Genuardi è da qualche tempo diventato un buon amico e confidente di Gloria interpretata da Lara Komar. Quest’ultima gli confessa di essere ancora legata all’ex marito, nonché papà di Stefania (Grace Ambrose): Ezio (Massimo Poggio).

Adelaide di Sant’Erasmo non approva la relazione tra Ludovica e Marcello

Adelaide (Vanessa Gravina) non approva la relazione tra Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) e mette la donna di fronte ad un aut aut: essere la Presidentessa del Circolo o la fidanzata di Marcello, semplice bartista. La Brancia non si lascia intimidire e medita anzi di presentarsi al prossimo evento al Circolo con Marcello.

Tina Amato diventa la modella del Paradiso market ma nasconde qualcosa

Vittorio, comunica al suo collaboratore Roberto che Tina Amato ha accettato di posare per il Paradiso Market. Tuttavia, pare che la giovane nasconda qualcosa, dato che non parla volentieri di suo marito Sandro Recalcati (Luca Capuano) e del suo lavoro.

Nel frattempo, Adelaide ha messo Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) al fianco della Brancia per il solo scopo di mettere alle strette la giovane. Intanto Marcello si prepara per partecipare all’evento al Circolo.

Anna Imbriani ritorna a Milano e l’oscuro segreto di Giuseppe Amato

Anna Imbriani (Giulia Vecchio), una ex Venere del Paradiso, torna a Milano. Ha bisogno di aiuto ed è Roberto ad aiutarla. Salvatore incontra Anna al Circolo. È lì che la giovane ha trovato un impiego. Fin dal primo istante il giovane Amato ne resta colpito e affascinato.

Le emozioni dei coniugi Amato sono molto diverse. Agnese si dice felice di aver ritrovato la sua famiglia, mentre Giuseppe continua a nascondere il suo inconfessabile segreto: un figlio in Germania nato fuori dal matrimonio.

Il ritrovamento del corpo di Achille Ravasi

Adelaide è sempre più convinta che la relazione tra Ludovica e Marcello è sbagliata dal momento che il loro divario sociale è troppo. Così si presenta dal barista per indurlo a lasciarsi il suo amore per la Brancia alle spalle.

Tuttavia, un vero è proprio colpo di scana attende la Contessa: quando rientra al Circolo viene informata che il corpo di Achille Ravasi, suo ex marito è stato ritrovato. La Contessa vivrà dei momenti molto duri a causa dell’entrata in scena della figlia di Ravasi che vorrà ovviamente sapere in che circostanze è morto il padre e se Adelaide ne è responsabile!