Sono due le novità che Amadeus porterà su Rai1 nella nuova stagione televisiva 2021/2022. La prima è “Arena 60-70-80”, show composto da due serate che andrà in onda dall’Arena di Verona, con la grande musica degli Anni 60, 70 e 80, e tanti ospiti. La seconda è “Affari Tuoi Family”. Vediamo di capire meglio questi due programmi Tv.

Amadeus: due nuovi impegni “Arena 60-70-80” e “Affari Tuoi Family”

Tra gli impegni di Amadeus per la nuova stagione televisiva 2021/2022 ci sono due programmi TV. Il primo incentrato sulla musica degli anni 60-70 e 80. Un viaggio nella memoria, con Amadeus anche in veste di deejay. Per due sabati consecutivi, il 2 e il 9 ottobre 2021, in prima serata su Rai 1 l’amatissimo conduttore siciliano ci presenterà due serate dall’Arena di Verona, due appuntamenti pieni di vita, musica e racconti sulla discografia degli anni ‘60/70/80.

“Arena 60-70-80” due serate musicali dal tempio della musica, l’Arena di Verona

Amadeus sarà il protagonista di due show dedicati alla grande musica di quegli anni, un’occasione per celebrare tre dei decenni più felici e iconici del made in Italy musicale e per far risuonare nella mente del pubblico le più celebri hit internazionali. Le canzoni simbolo di un’epoca irripetibile riecheggeranno in quello che, per la memoria collettiva, è il vero Tempio della Musica: l’Arena di Verona.

Per le due serate musicali, l’Arena di Verona, sarà addobbata con i simboli e le icone di quel periodo. Per Amadeus sarà, inoltre, l’esordio alla conduzione sul palcoscenico che ha sempre sognato, uno dei più importanti al mondo, nel teatro della sua città: Verona.

Il conduttore dopo aver condotto Sanremo 2020 e Sanremo 2021 con un successo straordinario coronerà anche il suo sogno di condurre da una location così importante come l’Arena di Verona. Amadeus torna anche in veste di dj, suo primo amore professionale.

Sarà emozionante riascoltare brani che facevano ballare l’Italia e il mondo: dalle hit prodotte e cantate in Italia che all’epoca diventavano successi planetari, alle canzoni d’autore, fino a quelle delle star internazionali. Sono canzoni che ancora oggi vengono ascoltate non solo da chi quella generazione l’ha vissuta, ma anche dalle giovani generazioni. Insomma, due serate che ci faranno battere il cuore e ballare al ritmo di musica.

Amadeus al timone di “Affari Tuoi Family” nel preserale di Rai1 nel 2022

L’altra novità per il conduttore è subito dopo il Tg1: dal 13 settembre riprende il tradizionale timone di “Soliti ignoti”, ma il programma verrà sostituito, a partire da gennaio 2022, da Affari tuoi family, una versione inedita del quiz, che vede come concorrenti i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo di amici.

Stando ad alcuni rumors che circolano in rete Amadeus dovrebbe essere affiancato nella conduzione di Affari Tuoi Family, dalla moglie Giovanna Civitillo. L’amato conduttore siciliano sarebbe già al lavoro sul progetto, per confezionare una puntata pilota, per testare e avere una idea più precisa del programma.