Svelato il cast di Tale e Quale Show 2021, condotto da Carlo Conti al venerdì sera su Rai 1. A darne notizia proprio il conduttore toscano che lo rivela su Instagram. Ma vediamo di capire chi sono i concorrenti di questa nuova edizione.

Tale e Quale Show 2021: ecco svelato il cast dei concorrenti

Torna a settembre 2021 un appuntamento che il pubblico italiano ama molto: Tale e Quale Show. Chi sono i concorrenti in gara? Eccoli:

Ciro Priello

Alba Parietti

Pierpaolo Pretelli

Dennis Fantina

Biagio Izzo

Gemelli di Guidonia

Federica Nargi

Deborah Johnson

Stefania Orlando

Francesca Alotta

E un concorrente a sorpresa, nel senso che sarà svelato più avanti. Chi potrebbe essere? Intanto vi piace il cast che ha confezionato quest’anno Carlo Conti? Anche quest’anno i protagonisti dovranno imitare i vari artisti interpretando le canzoni che verranno assegnate nel modo più fedele possibile all’originale senza che risulti una caricatura.

Tale e Quale Show 2021: conosciamo un po’ meglio i vari protagonisti

Scopriamo meglio chi sono i vari protagonisti: chi sono e cosa fanno nella vita i concorrenti che faranno parte dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show.

Ciro Priello, il primo concorrente, il cui vero nome è Ciro Capriello, è uno youtuber, comico e autore napoletano nato nel 1986. Fa parte del noto gruppo comico The Jackal ed è noto per i suoi sketch comici.

Alba Parietti, non ha bisogno di presentazioni: showgirl, conduttrice, attrice, e ultimamente anche opinionista si calerà in una nuova veste, quella di imitatrice e cantante.

Pierpaolo Pretelli, reduce dall’esperienza televisiva durata sei mesi del Grande Fratello Vip dove ha incontrato l’amore della sua vita, Giulia Salemi con cui condivide molti scatti su Instagram e con la quale è molto complice. Recentemente ha anche inciso una hit per l’estate che sta andando benissimo! Come se la caverà? Nella Casa più spiata d’Italia era solito imitare molti vip, quindi tutto fa sperare che farà più che bene!

Dennis Fantina è un ex vincitore del talent di Maria De Filippi che ha partecipato anche ad altri programmi musicali come All Togheter Now con Michelle Hunziker.

Biagio Izzo è un attore comico napoletano che sicuramente ci strapperà molti sorrisi. E’ altresì un cabarettista, commediografo e conduttore televisivo italiano.

I Gemelli di Guidonia, già noti con il nome Effervescenti Naturali, sono tre fratelli: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino.

La loro passione per il canto nasce sin da piccoli, tanto che Nel 1999, vincono il “Tiburfestival” iniziando una lunga collaborazione con la Rai. Sono ospiti fissi delle trasmissioni del palinsesto notturno : Trasgressioni, Eros, Buone Notizie, Emozioni e in seguito de I Raccomandati. Sarà divertente vedere in che modo i tre fratelli che si misurano come unico concorrente si destreggeranno con le varie imitazioni.

Federica Nargi è una modella, showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana. Ex concorrente di Miss Italia ed ex Velina di Striscia la Notizia, ha lavorato anche in alcune fiction tv e ha partecipato a programmi come Pechino Express e Colorado.

Deborah Johson, è una cantante, figlia dell’omonimo Wess. Il noto cantante famoso che ha raggiunto il successo per esser stato il primo bassista di Rocky Roberts e poi cantante al fianco di Dori Ghezzi.

Chiudiamo infine con Stefania Orlando, conduttrice e showgirl italiana, anche lei reduce dal Grande Fratello Vip che ha incoronato come vincitore Tommaso Zorzi, di cui la Orlando è grande amica.

Per molti anni è stata al fianco di Magalli nella trasmissione I Fatti Vostri e in primavera ha lanciato un hit di successo Babilonia, che è diventato virale sul Web e che in meno di 24 ore ha avuto milioni di visualizzazioni.

Francesca Alotta è una cantante italiana che ha raggiunto il successo grazie alla canzone interpretata con Aleandro Baldi, “Non Amarmi”, rifatta poi anche da due star internazionali come Marc Anthony e Jennifer Lopez con il titolo: “No me Ames”.

E chi sarà invece il concorrente a Sorpresa? Carlo Conti ha postato su Instagram l’elenco dei nomi che costituiscono il cast di Tale e Quale Show 2021, e all’ultima voce ci sono tre punti interrogativi. Cosa vorrà Dire? Cosa ci riserverà il bravissimo e simpaticissimo conduttore toscano?

Tale e Quale Show 2021: chi farà parte della giuria?

Per quanto riguarda la giuria non ci sono nomi ufficiali. Come sempre ci sarà Loretta Goggi presente dalla prima edizione del programma, ma chi andrà a sostituire Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello? Le voci sul web si rincorrono e danno come papabili: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. Saranno veramente loro?

Non ci resta che attendere, venerdì 17 settembre 2021 quando andrà in onda la prima puntata di Tale e Quale Show 2021 in prima serata su Rai1.