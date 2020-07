Ci sono news sui palinsesti Rai per l’autunno 2020. Voci importanti circolano sul futuro in tv di Lorella Cuccarini ed Antonella Clerici. La prima ha lasciato, con strascichi di forti polemiche, la conduzione de La Vita in diretta, la seconda, invece, dopo diversi annunci del suo ritorno in tv fatti durante Sanremo 2020, tornerà a tener compagnia, finalmente, ai suoi amati telespettatori. Ecco tutte le ultime news.

Palinsesti di Rai 1 per l’autunno 2020: le novità

Cosa vedremo in tv dal prossimo 6 settembre 2020? Quali programmi ci terranno compagnia fino alle vacanze natalizie? Ebbene i dirigenti Rai sono al lavoro per la composizione dei palinsesti per l’autunno 2020. In attesa di notizie certe ed ufficiali però AdnKronos ha annunciato a tutti importanti novità soprattutto per quanto riguarda i fan di Lorella Cuccarini ed Antonella Clerici. Quali?

Ebbene proprio la Cuccarini potrà affiancare, molto probabilmente, Carlo Conti per la conduzione della puntata Finale de Lo Zecchino d’Oro in prima serata oltre che essere al timone dell’appuntamento pomeridiano.

L’autunno 2020 sancirà il ritorno in tv di Antonella Clerici che condurrà un Day Time pronto ad abbracciare grandi e piccini, ma soprattutto a stringere un occhio alle amate casalinghe dal titolo E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice tornerà a dialogare con gli amici Chef e a giocare con i telespettatori. La Clerici, però, non si fermerà qui. A quanto pare per lei è pronto anche un talent. Quale? The Voice senior. Cosa dovremo aspettarci?

Cosa farà Amadeus? Ebbene il mattatore del Festival 2020, colui che tutti immaginano ancora per strada a Sanremo a cercare Bugo, condurrà Sanremo giovani e Ama Sanremo, un programma in seconda serata che sarà interamente dedicato ai giovani che parteciperanno alla famosa kermesse canora.

Palinsesti Rai: conferme e grandi ritorni

Fra conferme e grandi ritorni i palinsesti Rai per l’autunno 2020 appaiono, da queste prime news, pronti a dar filo da torcere alla concorrenza. Quali altre news sono però trapelate?

Ebbene i telespettatori di Rai 1 potranno continuare a seguire Uno Mattina, ma al comando della trasmissione vi sarà una nuova coppia di giornalisti. Confermate anche Linea Bianca, Linea Blu e Linea Verde. Quali novità vi sono invece sui programmi del pomeriggio? Ci sono ancora poche, pochissime voci che circolano sulla trasmissione Vieni da me e su La Vita in diretta, ma attendiamo tutti, con ansia, news su questi amatissimi show.

L’autunno 2020 potrà essere infine la volta del debutto di Nunzia De Girolamo alla conduzione di Ciao Maschio, ma soprattutto del ritorno di Affari tuoi.

Cosa bolle in pentola per quanto riguarda i reality? Ebbene in casa Rai 2 sono al lavoro per una nuova stagione de Il Collegio mentre si dovrà attendere un anno o quasi per Pechino Express che questa estate, causa Covid-19, non verrà registrato.