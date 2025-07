Durante la presentazione dei palinsesti, Prime Video ha finalmente alzato il sipario sulla sua programmazione per la prossima stagione. La piattaforma ha svelato in anteprima i titoli in arrivo: tra film, serie televisive e produzioni originali, il catalogo si arricchirà con tante novità.

Palinsesti Prime Video 2025-2026, le novità dell’intrattenimento

Ancora una volta la piattaforma di Amazon punta sull’intrattenimento. Nella prossima stagione debutterà infatti “The Traitors”, reality show che vede alla conduzione Alessia Marcuzzi. Nel cast volti molto noti come Paola Barale, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti, Giancarlo Commare, Michela Andreozzi e altri.

“All’inizio è stato faticoso perché ho un atteggiamento molto accogliente nella vita in generale e qui invece ho dovuto essere sadica. Quando sono stata chiamata per condurre il programma mi ero già vista le versioni inglese e americana del programma. Questo è un reality game show i cui i traditori non si devono far beccare dai leali, i leali devono scoprire i traditori tutti devono giocare insieme. Io ho cercato di capire quale fosse la loro strategia per nascondersi dagli altri. Conoscevo personalmente quasi tutti i concorrenti ma loro non sapevano della mia presenza e quando mi hanno vista per loro è stato un po’ uno choc anche perché con loro sono stata cattivissima. Erano davvero impauriti da me. Paradossalmente quelli che pensavo potessero essere i più strategici poi si sono rivelati i più pacifici e le acque chete mi hanno rivelato delle sorprese inaspettate. Paola Barale mi è piaciuta molto ma anche Giuseppe Gioffrè e Filippo Bisciglia”.

Sesta stagione per Lol-Chi ride è fuori. Assieme a questo arriverà ad ottobre lo spin off LOL: Halloween Special, entrambi prodotti da Endemol Shine Italy. Tra i nuovi programmi targati Prime Video c’è anche un nuovo reality girato in Sud Africa dal titolo Holiday Crush. Quest’ultimo mostrerà un gruppo di giovani alle prese con una “vacanza piccante”. Nel ruolo di commentatori i The Jackal con un’inedita Cristina D’Avena.

“Per noi è stato un esperimento particolare perché abbiamo portato il nostro format del divano su una piattaforma. Ci è stata data la possibilità di commentarlo liberamente, senza paletti e questo ci ha divertito”, ha commentato Fru.

Infine arriverà Roast in Peace, dove quattro celebrità verranno “arrostite” durante un roast. Le quattro celebrità “defunte” che saranno messe alla berlina saranno Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. I comici che dovranno “arrostirli” saranno Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Tornerà anche la seconda stagione di Red Carpet- Vip al Tappeto condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi.

I film e le serie tv: dalla coppia Luisa Ranieri-Alessandro Gassmann al debutto di Filippo Bisciglia

Tra le serie tv più attese figura “Hotel Costiera” in uscita su Prime Video dal 24 settembre. Nei panni del protagonista troviamo Jesse Williams, un ex marine italo-americano che torna in Italia per lavorare come problem solver in un hotel di lusso sulla Costiera Amalfitana. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, Antonio Gerardi e Pierpaolo Spollon.

Altra uscita prevista è quella del film “Il ministero dell’amore”. Scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, è tratto dalla pièce teatrale “Stare meglio oggi”. Aldo (Pif) è un brillante cronista parlamentare che passa le sue giornate nel caos della politica romana, ignaro che la vera crisi stia per esplodere dentro di lui. Nel suo mondo interiore, infatti, un singolare consiglio dei Ministri governa ogni sua decisione attraverso decreti emotivi e leggi dell’anima. Quando la storia d’amore con Claudia (Alessandra Mastronardi) inizia a vacillare, il “governo Aldo” precipita nella sua più grande crisi.

Tra i titoli più attesi c’è il sequel di “Pensati sexy”, dal titolo “Ancora più sexy“. Diretto da Michela Andreozzi e scritto insieme a Daniela Delle Foglie, il film riprende la storia di Maddalena (Diana Del Bufalo) tre anni dopo il suo primo, rocambolesco incontro con il suo irriverente spirito guida: la pornostar Valentina Nappi. Questa volta, la vita di Maddalena sembra finalmente al suo posto: è una scrittrice affermata, felicemente fidanzata con Vanni, compagno amorevole e brillante editore. Ma quando Valentina riappare all’improvviso, pronta a scombinare di nuovo le carte, Maddalena si ritrova a mettere in discussione tutto: il suo rapporto, le sue certezze, e persino l’idea stessa di felicità. L’incontro con Bruno darà il colpo di grazia, spingendola a una nuova consapevolezza: il partner perfetto non esiste.

Nel sequel ci sarà una new entry, il conduttore di “Temptation Island” Filippo Bisciglia che interpreterà la coscienza della new entry del cast Mario Ermito.

Michela Andreozzi in conferenza ha spiegato com’è arrivata a scegliere il conduttore: “È molto divertente la scelta di Filippo Bisciglia, perché abbiamo condiviso anche con il team Amazon tutta la fase di casting. Abbiamo pensato, “quale può essere il riferimento per un giardiniere che è un uomo basic, in qualche maniera, che però ha una voce che gli dice questo è tossico, questo no?” E ci è venuto in mente il re dei falò di confronto. Abbiamo detto che il personaggio di Bruno potrebbe tranquillamente andare a fare un falò di confronto, e chi è che ferma questi profili da falò di confronto, se non uno come Filippo Biscglia, pensavamo ad uno come lui, ma poi ci siamo detti, perché non Filippo Bisciglia? Lui ha accettato e quindi farà da guida per falò privati”.

Prime Video ha svelato una nuova produzione originale italiana: si tratta della serie “Italian Postcards”, ideata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè. Alla regia ci sarà Jessica Yu, vincitrice di un Premio Oscar, che guiderà il progetto con la sua visione autoriale. Non poteva mancare poi il film che accompagnerà il pubblico durante le festività natalizie. Si tratta di “Natale senza Babbo” che vede come protagonisti Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri. Nel cast ci sono Diego Abatantuono, Michela Andreozzi e Angela Finocchiaro.

Svelate anche le prime immagini di “Non è un paese per single” adattamento dall’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley. Nei panni della protagonista Matilde Gioli che ha parlato così del suo personaggio: “Lo stile di vita di Elisa è il sogno della mia vita, è stato bello e comodo entrare nei suoi panni, stare in mezzo alla natura e agli animali mi ha fatto sentire a casa. All’inizio per me è stato difficile assumere la durezza di Elisa che non permette spiragli nel suo cuore”.

Un altro film molto atteso dalle nuove generazioni è Love Me, Love Me di Stefania S., primo capitolo dell’omonima serie di quattro libri, con oltre 22 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad. Nel cast figurano Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci. Rinnovata per la seconda stagione la serie “Gigolò per caso”, la comedy con Pietro Sermonti e Christian De Sica. Ad aggiungersi al cast anche Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi. Durante la conferenza, De Sica ha anticipato qualcosa su quello che vedremo: “Il rapporto tra padre e figlio sarà più forte, ci siamo conosciuti meglio nella vita con Pietro. Nella prima stagione c’era un attrito forte mentre in questo caso si creerà un’alleanza solida”.

Prime Video, sport: arriva l’NBA con 87 partite in esclusiva