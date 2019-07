Conferme, nel segno dell’innovazione. Si presenta così la nuova programmazione di Rete 4, annunciata ufficialmente nella conferenza stampa messa in piedi per i palinsesti Mediaset versione autunno 2019. Su tutte, però, spicca la news del passaggio di “Freedom – Oltre il confine”, con Roberto Giacobbo, dal canale diretto da Sebastiano Lombardi al più “giovane” Italia 1. Per il resto, confermate tutte le altre prime serate, incluse le soap opera in versione serale, i talk show politici e “Quarto Grado”. In prime time anche Piero Chiambretti, e menomale dicono i fans.