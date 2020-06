Pago svela perché è finita con Serena: “E’ stata più volte con il tentatore, non era un semplice flirt”. Insomma, l’eterno gossip sui due non pare finire. La guerra social tra gli ex gieffini, ivi compresa la gemella di lei, Elga Enardu (che di certo non ha parole dolci per l’ex cognato) danno la dimensione del nulla cosmico che leggiamo su questa coppia ormai scoppiata.

Il cantante ha svelato a “Chi” qual è stato il motivo per cui è finita con l’amatissima Serena

Veditti cantava: “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” e così che abbiamo creduto anche noi quando a poche puntate dall’inizio del Grande Fratello Vip 4 è entrata in scena Serena Enardu con l’intenzione di riconquistare il fidanzato Pago, tradito a Temptation Island con il tentatore Alessandro Graziani.

Senza voler togliere importanza ai sentimenti di entrambi i protagonisti di questa storia, ci pare che questa rottura arrivi con un tempismo incredibile… Come mai? Beh è in uscita il libro del cantautore sardo “Vagabondo d’amore” in cui spiega tutto il suo percorso di vita e anche la storia con la Enardu.

Già tempo fa, Pago aveva annunciato la fine della sua storia con Serena: l’11 maggio 2020 senza tuttavia svelarne i motivi, motivando che c’era stata un litigata epica e che non poteva perdonarla. Ora a distanza di quasi un mese arrivano le motivazioni della rottura. Il cantante afferma che ha letto dei messaggi della fidanzata su WhatsApp, con Alessandro Graziani (ex tentatore di Serena a T.I. ndr) e da questo ha capito che tra i due c’era proprio stata una storia, e non una semplice notte di passione come le aveva confessato la fidanzata.

Pago al settimanale Chi, una lettera d’addio a Serena in cui spiega il motivo della rottura

Al settimanale Chi, Pago ha inviato una lettera in cui spiega i motivi della rottura con Serena Enardu: “Prendo il tuo smartphone e guardo i messaggi. Quello che leggo è una realtà di m*** che devo accettare. La frase che non scorderò mai è una: ‘Ci sono stata più volte’ “.

Pago e il suo libro “Vagabondo d’amore”

Vi riportiamo alcuni stralci di questa lettera che è poi il capitolo del libro dedicato a Serena Enardu: “Non siamo destinati a stare insieme. La quarantena è una prova d’amore per ogni coppia che decide di superare insieme un momento drammatico”, scrive. “Noi siamo quelli che non ce la facciamo e non ce la faremo. Forse semplicemente non siamo destinati a stare insieme”.

La scoperta dei messaggi su WhatsApp

“Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. Ti chiudi in bagno ma il tuo cellulare resta fuori. Non lo avrei mai fatto, non l’ho mai fatto. Non resisto. Prendo in mano lo smartphone e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi di WhatsApp corro velocemente sotto il nome Ale con accanto un emoticon con orsetto. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto – ebbene sì, anche gli audio – è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di m…che devo accettare”

La confessione di Serena che dice chiaro e tondo che c’è stata più volte

“E” stata una vera storia d’amore. Tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscito quel telefono l’ho lanciato sul lavandino”. Messa alle strette Serena ammette tutto e fa crollare il mondo addosso a Pago: “La frase che non scorderò mai è una: ‘Ci sono stata più volte’. Ho sbagliato, mi sono fidato . Lei era il grande amore della mia vita”.

Pago continua e scrive: “Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: “Meno male che mi avevi detto tutto”. La frase che non scorderò mai, però, è una: “Ci sono stata più volte…”

Serena Enardu replica al racconto dell’ex fidanzato Pago

La risposta della Enardu non è tardata ad arrivare che ha attaccato l’ex fidanzato su Instagram. “Manica di fesserie per vendere un libro. Propaganda meschina per la vendita di un libro”, ha assicurato la gemella di Elga. “Sono imbarazzata per te, Pago. Non hai le palle di raccontare le cose come stanno, il motivo per il quale ti ho sbattuto fuori di casa e hai inventato questa scusa mediocre“.

Cosa avrà da dire in tutto questo Alessandro Graziani… E voi da che parte state?