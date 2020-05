Pago, in arte Pacifico e Serena Enardu si sono lasciati. Con un post su Instagram la bella ragazza sarda ha annunciato la fine della storia con il cantautore e come era prevedibile i due ora si accusano a vicenda. Insomma è guerra aperta.

Pago: “È successo qualcosa di troppo grave. Non posso avere fiducia in lei”. La Enardu replica

Il pubblico del Grande Fratello Vip non ha mai accettato il ritorno di fiamma tra i due concorrenti, Pago e Serena, che a Temptation Island si erano lasciati bruscamente. Lo strappo è stato fin troppo grave, dal momento che il gossip vuole che la Enardu sia stata assieme ad Alessandro Graziani, tentatore di lei nel programma, e che poi sia ritornata sui suoi passi quando Pago è entrato nel reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Ma all’interno del programma Pago ha affermato che era a conoscenza della cosa e che il suo intento era andare avanti e ricostruire un rapporto solido con la sua Serena, non guardando più al passato. Il pubblico invece ha sempre pensato che la Enardu inseguisse la visibilità che regala il reality. Ora invece volano fulmini e saette e accuse reciproche spalmate sul settimanale Chi dove i due se le sono dette di santa ragione.

Pago e Serena Enardu: fine di un amore malato. Le confessioni al settimanale Chi

Ammettiamolo, Pago e Serena sono credibili come Rocco Siffredi all’oratorio… Non dubitiamo che i loro sentimenti siano reali ma è fin troppo evidente che caratterialmente sono diversissimi e all’apposto. Quello che non è chiaro è perché si sono intestarditi a continuare una storia che non aveva i presupposti per andare avanti. Caratteri troppo diversi e modi di vedere la vita altrettanto. E come è noto, a volte solo l’amore non basta per far funzionare un rapporto.

Al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 maggio, i diretti interessati hanno spiegato il motivo della separazione accusandosi vicendevolmente. Non hanno detto il reale motivo della rottura ma si tratta di qualcosa di molto grave, queste le parole usate dal cantante. O meglio, ha ammesso di aver scoperto qualcosa di molto grave e da lì la decisione di chiudere (definitivamente?) con la bella Influencer.

Pago dice di aver scoperto qualcosa di troppo grave su Serena Enardu

“È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”.

Serena Enardu replica alle accuse di Pago con queste parole

“Ho bloccato tutti i contatti con Pago. Non voglio sapere più niente. La mia vita privata deve svanire dal pubblico. Che cosa è successo tra di noi? Io sono una persona trasparante, non ho mai nascosto nulla, nel bene e nel male. La nostra era una storia malata. Non permetterò mai più a nessuno di amarmi senza provare in primis fiducia nei miei confronti”.

Pago continua e afferma che proprio Serena è l’ultima persona che possa parlare di fiducia

“Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”,

Pago e l’uscita del suo libro il 16 giugno prossimo

Ma il cantautore riparte da se stesso e dal suo libro in uscita il 16 giugno prossimo dove racconta la sua storia e la sua verità sulla fine con la Enardu. Ma siamo sicuri che non sia l’ennesimo escamotage di marketing? Ah Saperlo…