Paolo Fox, Oroscopo 31 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: venerdì 31 gennaio 2020

Venerdì 31 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La quotidianità è adesso più importante dei grandi obiettivi, ma voi non lo capite. Non sacrificate la felicità giornaliera ai progetti a lunga scadenza. Un familiare da curare, sostenere e comprendere. Bei rapporti con Leone, Scorpione e Sagittario. I Pesci hanno bisogno di una dimostrazione da parte vostra.

Per le nuove grandi storie d’amore aspettate l’estate, quando nel segno avrete Marte, ma anche questo periodo non manca di sorprese fresche, eccitanti, passeggere e non impegnative, che tanto piacciono all’uomo Ariete. Le donne del segno sono gratificate da una passionale Luna che chiude gennaio e apre febbraio nel segno e annuncia il prossimo arrivo di Venere.

Oroscopo Toro

Mercurio entra in Pesci il giorno 3, e subito le trattative si accelerano, gli affari prendono una piega positiva e le persone si dimostrano più disponibili a venirvi incontro. È il momento di rinnovare il vostro look. Il Cancro sa che tenete a lui, ma vuole sentir-velo dire con chiarezza. Fate un regalo a un Pesci.

La Luna entra nel segno subito dopo la mezzanotte di venerdì 31 gennaio e iniziate il nuovo mese con il favore anche di Venere e Giove. È quello che si dice fortuna. Correte verso la persona che avete già individuato come il vostro prossimo amore, forti di un sex appeal fuori da ogni standard. L’importante nelle nuove storie è insistere senza sembrare insistenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Prendete iniziative, muovetevi e concludete nei primi due giorni del mese: da lunedì 3 Mercurio diventa ostile e ritarda tutto. Siete stimati da persone influenti, approfittatene per chiedere loro un appoggio. Non lasciatevi andare troppo con un Leone. Progetti professionali con nativi Capricorno e Acquario.Sapete nascondere bene i vostri pensieri veri.

Nelle perfidie professionali, nel senso che sapete difendervi dalla concorrenza, nessuno vi supera. Noi consigliamo di fare le operazioni importanti entro lunedì 3. Quel giorno Mercurio passa in Pesci, transito piuttosto lungo (fino all’11 aprile). Sì, il vostro direttore celeste riserva qualche attenzione in più ai segni d’acqua – in compenso voi avrete Venere per quattro mesi nel segno!

Oroscopo Cancro

Pur se con qualche momento di tristezza, adesso l’umore è buono, siete espansivi, calorosi, sapete come dimostrare il vostro affetto e come farvi amare. Nel lavoro, un ostacolo che non avevate previsto. Lo Scorpione detesta sentirsi psicoanalizzato, tenetene conto. Una Bilancia non vi dice tutta la verità. Tutti i pianeti in transito nel segno dei Pesci diventano piuttosto strani in quel mare di Nettuno.

Anche Venere è abbastanza fuori dalla realtà: spinge a desiderare qualcuno che non è facile conquistare, fermare. Ma è pur sempre meravigliosa, crea momenti di dolcezza e di passionalità nel matrimonio e quando c’è anche la Luna disponibile, il miracolo accade.

Oroscopo Leone

Un po’ di fatica, nervosismo e incertezza. Poi, col trascorrere dei giorni, riprenderete fiducia e invece di pensare solo ai vostri problemi vi guarderete intorno… e scoprirete quanto amore c’è.

Le parole dette al Capricorno hanno un peso, non le dimentica mai… siate cauti! Ok con Vergine. Le persone che lavorano in proprio sono ancora in fase critica. Mercurio però diventa positivo 3 lunedì, anche se dovete stare attenti al Primo quarto in Toro il 2.

Oroscopo Vergine

Ancora una settimana da affrontare con calma, pensando a voi più che agli altri, mettendo in primo piano la cura della vostra salute, il riposo e la serenità. Grandi gioie dai più piccoli: figli, nipotini… Affascinati da un’altra Vergine. Un Cancro può crearvi problemi: siate sempre molto pignoli.

Mercurio è in ottima postazione fino a lunedì 3, poi passa in Pesci e per qualche settimana renderà nervosa la situazione con i collaboratori, il coniuge. Febbraio inizia con una splendida Luna in Toro, il Primo quarto, fase che si associa alla potenza di Giove e Urano: realizzerete un capitale.

Oroscopo Bilancia

Tante cose da fare. Appuntamenti, colloqui, doveri legati alla casa e alla famiglia, lavoro. Ma stranamente non vi sentite pressati: in fondo fate quello che avete scelto, e questa è la vostra ricompensa.

Sedotti da un Ariete che capite poco. Ritorno di fiamma per un Leone. Viaggiate con l’Acquario.

Oroscopo Scorpione

Un paio di seccature, rischiano, proprio all’inizio del mese, di tirarvi un po’ giù. No! Da lunedì 3, Luna e Mercurio ricominciano a essere positivi, a danno nuovo impulso a tutti i settori della vostra vita.

Di fronte a un Toro indeciso, potete soltanto… decidere voi. Un Sagittario superficiale vi irrita.

Oroscopo Sagittario

Nel lavoro è indispensabile essere sempre presenti, non delegare, seguire con il massimo scrupolo ogni minimo dettaglio. Risolvete adesso le questioni in sospeso, trovate un compromesso con le controparti.

Incuriositi da un brillante Gemelli, sorpresi dal comportamento di una Vergine, felici con un Toro.

Oroscopo Capricorno

Bene i lavori nel mondo della comunicazione, e tutte le attività che richiedano contatti col pubblico. Avrete un forte potere di convinzione, saprete come proporvi e proporre le vostre idee. Incontri.

Amore stuzzicante. Cercate di costruire qualcosa di importante con l’Ariete. Una Vergine noiosa ma disponibile e in gamba.

Oroscopo Acquario

Le amicizie sono fondamentali, vi danno sicurezza e carica, calore e appoggio pratico. I parenti acquisiti possono creare problemi: siate meno accondiscendenti, parlate chiaro. Brevi e splendidi viaggi.

Secondo voi il Toro parla troppo e conclude poco. Un Leone da ascoltare e proteggere. Ok con Pesci.

Oroscopo Pesci

Chi è timido e pieno di complessi… ora si sentirà come rinato, sicuro di sé, pieno di voglia di stare con gli altri.

Favoriti i divertimenti, gli scambi, i rapporti sociali, d’amicizia e di collaborazione. Begli scambi intellettuali con Gemelli e Bilancia. Uno Scorpione vale più di quanto non pensiate.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!