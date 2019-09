Paolo Fox Oroscopo 2019: 4 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox oggi: mercoledì 4 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 settembre 2019. Immancabile anche per il mese di Settembre l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Giornata interessante preludio di altre due, giovedì e venerdì, che possono darti qualcosa in più. Stai cercando soluzione e vorresti ridurre lo stress, ma purtroppo in questi giorni c’è tanto da fare e soprattutto tanto da rimettere in gioco.

Non è escluso che a livello professionale arrivino delle risorse. E non ci dimentichiamo anche degli studenti, delle persone più giovani che possono o devono affrontare un esame. Da stasera recupero anche in amore.

Oroscopo Toro

Durante l’estate io scrivo il libro dell’anno dopo, e devo dire che il tuo segno sarà uno dei favoriti! Intanto cominciamo fin da adesso a varare nuovi progetti. Ho spiegato che Urano, il pianeta dei cambiamenti, è entrato nel tuo segno. Non a caso chi è un pò più grande di età ha cambiamenti di casa o personali, magari non desiderati ma che alla fine porteranno successo.

La situazione personale prevede delle novità! In questi giorni devo chiederti di fare attenzione allo stress!

Oroscopo Gemelli

Questo Giove in opposizione può indicare stress! Anche le persone più ricche o comunque che hanno le spalle coperte, in questi giorni si trovano a dover fare scelte difficili. E ricordo che i prossimi tre giorni sono un pò particolari per l’amore. Se la tua è una coppia forte, nessun problema, ma ultimamente ci sono state difficoltà.

Almeno fino a venerdì conviene tergiversare. Eventuali scontri d’amore o comunque difficoltà nell’ambito familiare, potranno essere risolti da sabato!

Oroscopo Cancro

Queste sono stelle un pò particolari che portano stanchezza, soprattutto a quelli che si devono sposare, che hanno un’attività o che la controllano in un’altra città. Sai che gli ultimi mesi non sono stati affatto facili da questo punto di vista, ma questa settimana aiuta a rivedere alcuni rapporti e può portare anche un vantaggio in amore.

Un sentimento che può salvarti da una fase di disagio che stai vivendo nella vita professionale!

Oroscopo Leone

Anche questa di mercoledì sembra essere una giornata un pò stordita, stralunata. Segno evidente che tutto quel che stai facendo ora costa fatica. Però, per i più bravi questo è un periodo di successo, in cui ci sono grandi cose da portare avanti.

Giovedì e venerdì saranno giornate molto effervescenti per i sentimenti. Conta sulla seconda parte della settimana!

Oroscopo Vergine

Questa è una giornata interessante per i viaggi, per i contatti, per gli spostamenti. Giovedì e venerdì, invece, si legge un piccolo calo anche dal punto di vista fisico. In ogni modo va detto che le stelle premiano quelli che vogliono avere rapporti importanti, che vogliono tirare su le proprie azioni dal punto di vista lavorativo.

E poi siamo ancora in una fase di prelazione perché quello che non parte adesso potrebbe partire nel 2020. E’ un grande cielo per chi vuole avere un figlio e per tutte le persone creative!

Oroscopo Bilancia

I rapporti sentimentali in questi giorni passano in secondo piano! Però se stai con la persona giusta non è messo in discussione il rapporto, semmai potrebbe essere in discussione il tuo ruolo.

Per la tua attività è tempo di cambiamenti: se lavori per una società stai cercando di andare avanti, di rimetterti in gioco, di rimaneggiare alcuni progetti senza però ricevere grandi soddisfazioni o conferme per il futuro. E questo potrebbe essere un problema!

Oroscopo Scorpione

Le buone intuizioni non mancano in questo periodo! Molti di voi stanno vivendo una fase di recupero molto importante. E’ il fatto di non avere grandi progetti per le mani oppure pensare che tutto sia in divenire, può portare un pò più di insicurezza.

Ma l’autunno porta giustizia e soprattutto un buon successo personale. Bisogna resistere!

Oroscopo Sagittario

Con un cielo così confuso, alcuni di voi potrebbero diventare meno attendibili in amore! Per esempio, se non hai la persona giusta al tuo fianco nasce la voglia di trasgredire. Sono giornate troppo nervose: il problema reale è che dal punto di vista lavorativo ed economico ci sono meno certezze, oppure ti hanno chiesto di cambiare un percorso che fino ad ora era stato sempre uguale e ora hai paura di sbagliare!

Cerca di evadere, di viaggiare, di camminare. Fare sport aiuta a non pensare. Però poi bisogna arrivare anche al dunque!

Oroscopo Capricorno

Questa settimana finirà con la Luna nel tuo segno: sarà favorito chi vuole rinverdire un amore, chi vuole stare con una persona che interessa. Se agli inizi della primavera c’è stata una crisi d’amore, ora potresti averla superata o magari hai già una nuova persona nel cuore!

Mi raccomando, non chiuderti a riccio! E’ una cosa che ogni tanto fai per difenderti dal mondo apparentemente crudele. Ma ora torni ad essere protagonista!

Oroscopo Acquario

Tu cerchi sempre emozioni diverse, vuoi sempre navigare controcorrente! Ma avere una Luna dissonante può procurare qualche piccolo fastidio! E’ dalla fine di Agosto che qualcuno di voi si sta curando: è una situazione di maggiore attenzione per quanto riguarda la forma fisica.

Miglioramenti dalla seconda parte di questo mese. Anche il weekend porta successo!

Oroscopo Pesci

C’è un certo senso di insoddisfazione che si associa ad una forte rabbia! E questo è particolarmente evidente per tutti quelli che di recente hanno vissuto una crisi di lavoro, che si sono sentiti ingiustamente messi da parte. Ricordo sempre che la fine del mese sarà sicuramente un periodo migliore di adesso! Quello che accade ora va considerato come un incidente di percorso.

Cerca di mantenere buoni rapporti con chi ti è vicino nonostante qualcuno abbia sempre atteggiamenti strani nei tuoi confronti. Le problematiche arrivano da persone che sono apparentemente o volutamente contro di te perchè forse ti temono!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!