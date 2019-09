Paolo Fox Oroscopo 2019: 16 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 16 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, lunedì 16 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Questa seconda metà di Settembre è importante ma anche molto faticosa! Ho spiegato più volte che questo è un periodo di innovazioni e quindi anche di nuove opportunità. Però ho aggiunto che non tutto è facile da gestire e chi ci sarà bisogno di qualche ritocco. Se inizi ora un progetto, un’attività o persino un amore, non filerà tutto liscio come l’olio!

Questa seconda parte di Settembre servirà a mettere a fuoco certi obiettivi e a perfezionare una tecnica per raggiungere lo scopo che ti sei prefisso. In amore ci vuole molta attenzione.

Oroscopo Toro

La Luna sta per entrare nel tuo segno e il suo effetto si vedrà soprattutto da martedì. Si può dire che fino a giovedì le stelle sono dalla tua parte! E questa è un’occasione importante soprattutto per tutti quelli che hanno un’attività in proprio oppure possono guadagnare più o meno a seconda delle circostanze.

Con un oroscopo del genere e con un 2020 di grande forza in vista, non bisogna precludersi nessuna strada!

Oroscopo Gemelli

Si apre una settimana di miglioramenti perchè le prime due settimane di Settembre sono state molto faticose. Ora abbiamo Mercurio e Venere favorevoli: questo significa non solo un rilancio dell’amore, ma c’è di più; senti dentro di te che le cose stanno ripartendo. Oltretutto, venerdì e sabato avremo anche la Luna nel segno.

Possiamo parlare di una settimana efficace, interessante, certo non posso dire rilassante perchè c’è chi dovrà risolvere una questione legale o un problema di lavoro. In ogni modo si riparte! E da Novembre sarai molto di più contento.

Oroscopo Cancro

E’ un lunedì con qualche dubbio! Questa è una settimana un pò particolare, faticosa: mi dispiace dover ricordare spesso che tutti i progressi e tutte le grandi opportunità sono segnate da un’eccezionale fatica! Inoltre, Mercurio, Venere e Saturno, dissonanti, portano qualche complicazione, soprattutto nel lavoro e nei rapporti con gli altri.

Sabato e domenica saranno giornate che andrebbero vissute con molta serenità. Dalla prossima settimana si recupera alla grande: bisogna solo essere un pò più concentrati e forse anche meno irascibili!

Oroscopo Leone

Sono stelle interessanti per tutta la settimana, con qualche piccolo dubbio solo tra martedì e giovedì. Va detto che tutta la situazione generale è sottoposta ad una verifica, ad una revisione; ho già spiegato che quelli che ci sanno fare, che sono ottimisti e intraprendenti, potranno finalmente coronare un sogno! Altri invece sono molto affaticati.

Per natura vuoi stupire gli altri! E proprio per questo motivo a volte fai il passo più lungo della gamba. Venerdì e sabato prossimi saranno giornate ideali per i sentimenti.

Oroscopo Vergine

Sta per iniziare un lungo periodo di forza che sconfinerà nel 2020! Quindi, non bisogna chiudersi in casa, non bisogna far parlare la timidezza. Certo, non bisogna neanche diventare sfrontati, però se c’è un percorso da seguire, in amore e sul lavoro, non bisogna essere timidi!

Sfrutta le giornate tra martedì e giovedì per verificare le emozioni del tuo cuore e magari per spingere nuove situazioni.

Oroscopo Bilancia

Primo giorno di settimana un pò sottotono, ma si recupera già da martedì. In questo periodo sei molto impegnato, vivi situazioni di lavoro molto complicate. E’ come se qualcuno avesse posto sulle tue spalle un gran peso, una forte responsabilità.

Forse nell’ambito di un’azienda che non va bene, tu sei un punto di riferimento e proprio per questo la tua ansia cresce! In amore arrivano novità: spero che tu possa vivere l’amore con molta libertà: senza momenti di ansia!

Oroscopo Scorpione

E’ un inizio di settimana un pò faticose per colpa di una Luna che da domani sarà opposta. Però andiamo verso un Ottobre migliore. Molti di voi vorrebbero chiudere certi percorsi, sbattere la porta e andarsene. Conviene farlo? Io penso di no perchè tutto quello che stai vivendo in questo periodo sembra un pò esagerato. Ad esempio, se una persona ti dice una cosa che non ti sta bene, non la prendi per quello che è, ma amplifichi la situazione, col rischio di starci male.

Al momento ritieni che ogni piccolo problema sia come una montagna da scalare: ma non è così, mantieni la calma!.

Oroscopo Sagittario

E’ una settimana che vede ancora Giove transitare nel segno. Fortunatamente abbiamo superato le prime due settimane di Settembre, che sono state davvero molto pesanti! Qualcuno si è sentito estromesso nell’ambito di un’azienda o ha avuto una discussione con un capo.

Forse ci sono stati problemi in famiglia, fra genitori e figli. Ma ora si può andare meglio! Questi primi quattro giorni delle settimana permettono un recupero anche a livello sentimentale.

Oroscopo Capricorno

La ruota gira! Questo dicevo tempo fa per il tuo segno, che in vista del 2020 può coronare un piccolo sogno e risolvere uno spinoso problema. C’è una storia che non ha funzionato, specie in primavera, ma ora con l’arrivo dell’autunno si può pensare di aggiustarla o di guardare oltre: dipende da te!

In questi giorni però la stanchezza si fa sentire. E in amore ci sono ancora grandi perplessità. Attenzione all’eccessivo stress!

Oroscopo Acquario

Periodo innovativo, positivo e finalmente di recupero! Si perché molti di voi, ad Agosto, sono stati male anche a livello fisico, o magari più semplicemente non hanno avuto quello che volevano. Ma ora è possibile iniziare un nuovo progetto. Certo, qualche piccolo fastidio c’è ancora, ed in particolar modo fino a giovedì sconsiglio di premere sull’acceleratore!

In ogni modo, sembra che alcune situazioni si stanno per sbloccare. Hai bisogno di vivere in maniera più libera.

Oroscopo Pesci

Questa nuova settimana parte in maniera meno polemica rispetto alle prime due di Settembre, quando qualcuno si è sentito messo con le spalle al muro oppure ha dovuto verificare la mancata tenuta di un’amicizia.

Se andate a rileggere cosa ho scritto nel mio libro del 2019 riguardo al periodo fine Agosto ed inizio di Settembre, scoprirete queste stesse parole: c’è chi si è sentito tradito, disilluso. Questa Luna in opposizione ti rende nervoso. Ti chiedo di dare spazio a sentimenti positivi.

A volte pensi di essere vittima di un’ingiustizia, ma tu non farti condizionare dalle apparenze.

