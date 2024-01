Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 5 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi sentite competitivi e questo vi porterà ad affrontare delle sfide che nel recente passato avete messo da parte. In amore questo inizio di anno sarà ricco di belle prospettive soprattutto per le giovani coppie che hanno davanti a sé un futuro radioso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il vostro segno è sempre molto razionale e quindi fate ricorso alla vostra dialettica per cercare di risolvere qualche conflitto che sta nascendo con il vostro partner. Organizzate anche una bella gita fuori porta che può portare un po’ di benessere. Sul lavoro tutto sta procedendo secondo i vostri piani, continuate così.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere in contrasto non vi agevolerà la vita amorosa: ci saranno delle situazioni spinose che non potranno più essere rimandate e dovranno essere affrontate anche se dolorose. Anche nel lavoro dovrete stare attenti alle persone che vi circondano. Entro la metà dell’anno sarete chiamati a compiere delle scelte importanti per il vostro futuro. Cercate di non lasciare nulla al caso e ponderate bene ogni mossa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le tensioni in amore vissute a inizio anno dovranno lasciar spazio a una riconciliazione. Attenzione però a non dimenticare quanto accaduto e fate tesoro degli errori commessi. Ci sono belle prospettive per coloro che hanno in mente un progetto ambizioso. Cercate di sviluppare con convinzione le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vi piace farvi circondare da persone delle quali vi fidate e questo vi farà allontanare qualcuno che non ha la vostra piena fiducia. Ci sono dei cambiamenti in corso che dovrebbero essere affrontati con una certa concretezza. Ci sarà un po’ di nervosismo a darvi qualche grattacapo a livello personale. Cercate di concedervi un po’ di sano relax.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se accanto a voi non avete l’anima gemella vi sentite nervosi e soli e questo vi sta creando un po’ di nervosismo. Attenzione però a non abbattersi perché le sorprese sono dietro l’angolo. Per natura siete amanti della vostra privacy e difficilmente tendete a fare voi il passo in avanti per venire incontro agli altri. Ma se c’è una persona che vi intriga, dovrete avere la forza e la spinta emotiva per essere voi a fare il primo passo, altrimenti rischierete di rimanere a bocca asciutta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avete bisogno di avere accanto persone che sappiano stimolare le vostre ambizioni e che non frenino il vostro desiderio di emergere. Dovrete gestire meglio tutte quelle questioni di carattere lavorativo o professionale, selezionando bene le vostre priorità, mettendo da parte tutto ciò che non serve

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La vostra vita di coppia sta vivendo una seconda giovinezza e vi sentite come il primo giorno in cui vi siete innamorati. A lavoro un vostro progetto sarà particolarmente apprezzato ma continuare a volare basso perché non è detto che tutto sia rosa e fiori. Attenzione anche alle spese perché avete avuto molte uscite.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore siete davanti a un bivio: continuare con la persona che avete accanto oppure troncare la relazione perché ormai vi sembra tutto perso. Non sarà facile scegliere quindi pensate fino a 100 prima di prendere una decisione. A lavoro una nuova attività potrebbe rivelarsi vincente soprattutto se ci metterete tutto l’impegno necessario per centrare i vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere finalmente sarà dalla vostra parte e le cose in amore si aggiusteranno sia per i single, che potrebbero trovare la giusta compagnia, sia per gli innamorati che hanno vissuto un periodo turbolento. Non state a sentire pettegolezzi e dicerie, se avete dubbi chiedete direttamente al vostro partner. A lavoro invece mettete da parte chi è invidioso del vostro successo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il vostro ottimismo non vi abbandonerà in questi primi giorni dell’anno e se avete un sogno nel cassetto è il momento di tirarlo fuori. Se però non siete convinti allora è il caso di tenere a freno i vostri impeti e di concentrarvi su quello che già avete. In amore invece non ci sono grandi problemi per gli innamorati mentre i single dovranno pazientare ancora un pochino prima di “accasarsi”.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere vi è contro e quindi in amore potrebbero sorgere alcuni problemi e contrasti, niente però che non si possa risolvere con il dialogo e la sincerità. Anche nel lavoro ci sono ancora delle perplessità e dei nodi da sciogliere, il fatto di essere sempre attenti ai dettagli vi porta a vivere male alcune situazioni.

