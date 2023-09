Oroscopo Paolo Fox del giorno di domenica 3 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna che passa nel segno è fonte di buone emozioni, coloro che hanno vissuto una crisi d’amore hanno già un nuovo riferimento. Marte in opposizione porta insofferenza nei confronti di tutto ciò che è in ritardo sui tempi. Vorresti ottenere soluzioni immediate, il fatto che ci siano continui rinvii o ostacoli ti rende nervoso. Posso dirti, però, che più ci avviciniamo alla fine dell’anno e maggiori saranno le possibilità di iniziare programmi di successo e sfruttare opportunità. Pensa all’amore, alle relazioni belle, alle amicizie che possono distrarti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Con queste stelle è possibile che arrivi una risposta per alcune questioni finanziarie o legate alle proprietà che ti hanno tenuto in sospeso per mesi. Dal punto di vista sentimentale ci sono stati contrasti, le coppie più forti si sono esposte, per vari motivi, a problemi finanziari, di lasciti, legati alla casa; conviene tenere i denti stretti fino a fine settembre. Se poi c’è una disputa con un ex è sempre da giocare la carta della mediazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Continui ad avere una sorta di incertezza addosso determinata dai pianeti veloci nel loro fastidioso transito; Sole e Mercurio dissonanti, infatti, possono rappresentare un problema fisico, un’incertezza da superare o ritardi. Marte di nuovo favorevole parla di relazioni che cambiano: in questi giorni puoi vedere più gente per capire con chi stare, dove andare, cosa fare in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

È la classica giornata in cui puoi tornare a pensare a questioni legate al passato; se hai vissuto un piccolo dispiacere o ti manca qualcuno, in queste ore potresti sentirti amareggiato. Questa giornata, come quella di sabato, invita a essere cauti nelle relazioni e a liberare la mente da pensieri negativi. Molto spesso ostenti una sicurezza che non è vera, conviene essere se stessi. Attenzione nei rapporti d’amore con il segno zodiacale dell’Ariete, della Bilancia e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo giorno è importante riscoprire l’amore e l’amicizia, è utile confrontarsi con gli altri per stabilire nuovi progetti in vista del futuro. Bene anche essere ottimisti viste le chiusure degli ultimi mesi o alcune scelte difficili; i dipendenti possono avere discusso con un capo, hanno in ballo alcune questioni da risolvere. I liberi professionisti e gli imprenditori sono reduci da alcune problematiche riguardanti proprietà, quote, incarichi. Si prospetta un autunno di responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nonostante tu sia una persona amante del colloquio e del ragionamento, è probabile che nel corso degli ultimi mesi ti sia sentito solo. Una condizione che, paradossalmente, potrebbe anche riguardare coloro che hanno una famiglia e figli. Avere persone attorno non sempre significa sentirsi compresi, capiti, apprezzati. Persino un tuo gesto generoso potrebbe essere stato frainteso. Forse il problema è che talvolta tieni tutto dentro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questa domenica sei fuori gioco: nulla di grave, ma l’opposizione della Luna tende i nervi. Poi, se di recente ci sono stati problemi fisici o personali, ancora di più dovrai cercare di mantenere la calma. Ultimamente hai detto la verità, quello che pensavi, ti sei esposto, e questo potrebbe averti provocato amicizie ma anche qualche nemico. È un combattimento aperto la tua vita, sei pronto a rischiare pur di fare quello che desideri e dire quello che pensi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questa domenica recuperi, ogni tanto faresti bene a non arrovellarti il cervello con troppi pensieri. Prendi spunto da quelle persone che si fanno scivolare tutto addosso anche se questo non è l’atteggiamento che hai solitamente nella vita, ma per un po’ potresti sforzarti di averlo. Non devi essere preoccupato per l’esito di alcuni progetti in vista del futuro. Guardando le stelle di ottobre e novembre sarà più facile capire se una mossa compiuta di recente sia stata giusta o no!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un periodo di crescita, questa domenica nasce con la Luna favorevole. Sei già ieri hai trovato accoglienza in amore, ti sei sentito più amato, non esitare a confermare i sentimenti che provi. C’è la possibilità di iniziare un nuovo progetto oppure di fare le stesse cose in un altro ambito e c’è persino chi ha cambiato di recente azienda, riferimenti. Se in questo settembre ti ritroverai a fare le solite cose vorrai a tutti i costi portare delle innovazioni. Sei stanco di essere preda della solita routine.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna torna favorevole nel pomeriggio, al mattino è possibile invece trascinare qualche disagio o un momento di tensione vissuto da sabato. Dopo una lunga fase di preparazione ora si ha modo di mettere in pratica le proprie capacità. Le relazioni che nascono in questo momento sono di riferimento per il futuro. Chi non ha fatto una scelta d’amore definitiva potrà rimandarla al 2024, altro anno di crescita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai bisogno di sperimentare nuove idee, liberarti di un peso. Da maggio stai pensando a un nuovo progetto da varare, l’idea sarebbe quella di non fare le stesse cose di prima. Chi ha già una professione avviata potrebbe sperimentare innovazioni anche all’interno della stessa attività. L’amore nella migliore delle ipotesi scorre in maniera monotona, senza troppi sussulti. A volte i sentimenti avrebbero bisogno di una scossa, vorresti che il partner si accorgesse che qualcosa non va. I nodi arrivano al pettine.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Cosa è giusto fare? Questo è un interrogativo che ti poni da tempo, in particolare dal punto di vista lavorativo soprattutto se stai pensando a qualcosa di nuovo. Hai tempo fino alla fine di settembre per capire cosa fare. Se fai le stesse cose da anni si pone l’obiettivo di rinnovare ma resta la paura di non ottenere lo stesso consenso di prima. In amore manca un po’ di passionalità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.