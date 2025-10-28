Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 28 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 ottobre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vivrete una fase di rinnovamento interiore. Le stelle vi invitano a lasciar andare ciò che non ha più senso, per accogliere nuove opportunità. Amore: torna la passione e la possibilità di chiarire questioni rimaste in sospeso: è il momento giusto per ristabilire equilibrio e intesa. Lavoro: una proposta inattesa potrebbe aprire nuovi orizzonti: seguite l’istinto, sarà la vostra guida più affidabile.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi è consigliato di rallentare un po’ i ritmi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra desideri e realtà. Amore: si aprono spazi di tenerezza, ma anche la necessità di essere sinceri con voi stessi e con chi vi è accanto. Lavoro: evitate discussioni inutili e preferite il dialogo pacato: la Luna potrebbe rendervi più impulsivi del solito.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle vi regalano vivacità mentale e curiosità rinnovata. La vostra creatività è in primo piano. Amore: prevale la voglia di dialogo e leggerezza: gesti sinceri rafforzano i legami, mentre i single potranno essere attratti da nuove conoscenze stimolanti. Lavoro: potrebbero arrivare notizie incoraggianti o segnali che riaccendono la motivazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Potreste sentirvi attraversati da emozioni intense e profonde. Non temetele: sono la vostra bussola più sicura. Amore: un ricordo o un incontro inatteso potrebbe riportare alla luce qualcosa del passato. Lavoro: serve pazienza: non tutto procede alla velocità che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ritrovate sicurezza e fiducia in voi stessi. Il Sole vi sostiene, portando energia e magnetismo. Amore: la passione torna protagonista: chi è in coppia vivrà momenti intensi, mentre i single potranno fare incontri speciali.

Lavoro: un riconoscimento o una soddisfazione vi ripagheranno dell’impegno.

La salute migliora, ma serve equilibrio tra attività e riposo. Oggi il cielo vi invita a osare: il successo premia chi non ha paura di mostrarsi per ciò che è.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avrete una chiarezza mentale notevole, utile per risolvere questioni pratiche o personali. Amore: sentite il bisogno di definire meglio i vostri sentimenti: prima però dovete comprendere ciò che volete davvero. Lavoro: si aprono buone prospettive, ma sarà importante mantenere calma e metodo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il vostro cuore ritrova armonia e dolcezza. Le stelle portano un’energia equilibrata che riaccende la voglia di amare e condividere. Amore: nelle coppie torna la complicità, mentre i single potranno vivere incontri interessanti. Lavoro: un progetto prende forma, ma richiede ancora impegno e costanza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vivrete una giornata intensa, segnata da trasformazioni interiori profonde. Marte vi spinge al cambiamento, mentre Venere accentua il vostro fascino. Amore: le emozioni sono forti, talvolta contrastanti: non cercate di soffocarle, ma comprendetele. Lavoro: si presentano nuove occasioni, da cogliere con prudenza e determinazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vi sentirete leggeri e pronti a esplorare nuovi orizzonti. Il desiderio di libertà e movimento è forte. Amore: nelle relazioni serve dialogo, nelle nuove conoscenze spontaneità. Lavoro: un progetto in cui credete inizia a dare risultati positivi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sarete determinati ma anche più sensibili del solito. Saturno rafforza la vostra disciplina, mentre la Luna smuove emozioni profonde. Amore: potreste sentire il bisogno di chiarezza: il silenzio non sempre aiuta, meglio aprirsi con sincerità. Lavoro: procedete con costanza, ma una maggiore flessibilità potrà farvi ottenere di più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vi sentirete particolarmente creativi e pieni di idee innovative. Il vostro spirito indipendente vi spinge verso nuove iniziative. Amore: potreste sorprendere chi vi è vicino con gesti sinceri e originali. I single saranno attratti da chi sa stimolare la mente. Lavoro: arrivano intuizioni brillanti, ma servirà concretezza per metterle in pratica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi muovete tra emozioni profonde e nuove consapevolezze. La sensibilità elevata vi permette di comprendere meglio chi vi circonda. Amore: vivrete momenti intensi se riuscirete a lasciarvi andare con fiducia. Lavoro: un’intuizione improvvisa potrà aprire percorsi inattesi: ascoltate la vostra voce interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.