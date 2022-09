Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 20 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete la Luna opposta, siete nervosi con chi vi circonda, soprattutto con i familiari. Per quanto riguarda il lavoro, meglio fare le cose con calma, anche se dovete cambiare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il vostro si prospetta un buon cielo, potrebbero nascere amicizie importanti e i cuori solitari potrebbero ricevere una buona notizia. Chi ha seminato bene sul lavoro avrà la possibilità di fare grandi scelte nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Chi ha una causa aperta in amore nel corso della giornata potrà risolvere parecchio grazie a Giove favorevole. Attenti sul lavoro: una persona potrebbe mettervi in imbarazzo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

State entrando in una settimana importante per fare scelte d’amore che potrebbero stravolgere il vostro futuro. Per quanto riguarda il lavoro, volete mettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Stelle favorevoli, è una settimana importante per parlare di sentimenti. Una buona condizione astrologica investe il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Valutate la tenuta di un amore, è un buon periodo per verificare se ne vale la pena o meno. Lasciate passare il tempo e qualche problema si risolverà da solo sul lavoro. Non temete!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Vi attende un pomeriggio stressante in amore, se il partner vi rimprovera in continuazione potreste stancarvi. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni problemi non si risolvono ancora in maniera definitiva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In un quadro generale di recupero è il momento di lasciarsi travolgere da una storia d’amore. Lasciatevi andare ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stata una crisi, ma adesso va superata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se una storia d’amore non va si potrà recuperare ma sarebbe peggio se adesso assumeste un atteggiamento rigoroso. Buon momento per iniziare nuovi progetti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vi attende una giornata sottotono, colpa della Luna opposta. Avrete voglia di uscire da una relazione che non vi sta più bene. Anche sul lavoro è un periodo faticoso, prendete tutto con le pinze.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Buon recupero in amore: bene con Bilancia e Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, si risolverà qualche problema ma dovete parlarne il prima possibile.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se mettete in discussione un rapporto dovete farlo con cautela. La situazione generale sul lavoro non è il massimo, ci sono delle complicazioni da dover gestire e superare.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.