Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 5 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 5 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Finalmente una giornata migliore con la Luna e il Sole in ottimo aspetto, questo non vuol dire che tutte le problematiche siano superate. La situazione psicofisica non è stata buona a fine gennaio e oggi se ne pagano ancora le conseguenze, ma questo è il momento di essere ottimisti, il trend è cambiato e lunedì si può recuperare un rapporto d’amicizia o d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Chi non naviga in acque tempestose potrebbe essere preoccupato se c’è un contratto a scadenza o se a maggio termina una collaborazione. La seconda parte dell’anno sarà importante, quindi, conviene prendere delle decisioni entro maggio. La giornata è interessante, nei sentimenti siete voi al timone. Con Venere a favore i rapporti con Toro, Capricorno e Vergine possono essere più intriganti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata nasce con la Luna opposta, ma Mercurio in buon aspetto migliorerà il pomeriggio. Chi ha avuto una crisi d’amore si renderà conto che la pazienza ha un limite, se avete dato un’opportunità a una persona di fare una scelta, la risposta non deve tardare ad arrivare. La seconda parte di febbraio in alcuni casi porterà a una soluzione definitiva, a una revisione del rapporto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La prima parte di febbraio è sottotono, la seconda consente di recuperare. Adesso non è il momento di azzardare, lasciate ancora aperte le questioni importanti in sospeso. Un altro momento di tensione ci sarà attorno al 7. Lentamente, tante situazioni troveranno soluzione. Ci vuole pazienza, anche se vi è stato promesso un rinnovo, qualcosa di muoverà tra fine febbraio e marzo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Occhio alle finanze e agli investimenti, ci vuole cautela e chi ha denaro da parte s’informi se deve fare un acquisto. Da giugno le cose andranno meglio. Questa è una settimana utile con un calo il venerdì, quindi se si deve fare qualcosa, meglio agire prima. I single non cercano una situazione stabile, le coppie di lunga data sono a un bivio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il periodo promette buone occasioni da sfruttare e a qualcuno una vittoria finale. Se qualcuno mette in discussione quello che fai, preparati a una vittoria e anche se c’è qualche complicazione in queste ore poi si recupererà. Chi lavora in proprio potrebbe pensare a un cambiamento di azienda o di ruolo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Se ci sono questioni che non vanno, la giornata di oggi funziona. La seconda parte di febbraio sarà migliore per l’amore, ma non è da escludere che da fine gennaio qualcuno abbia preso una sorta di pausa di riflessione. Non tutte le coppie sono in crisi, ma è probabile che ci sia da rivedere una scelta riguardante la casa, il lavoro di uno dei due. Tutto sta cambiando…miglioramento fisico per quelli che hanno avuto un problema.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

A metà settimana potreste incontrare una persona che conta e se ci sono soci e collaboratori condividere un progetto non sarà difficile. Mercurio in aspetto dissonante porta a una revisione dei conti e in qualche caso ritardo, nuovi accordi da valutare e contratti da rivedere. Chi ha un’attività part-time o un lavoro a provvigione non dovrebbe stupirsi se prima del 23 non accadrà nulla di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le nuove posizioni della Luna e di Mercurio regalano una grande visione del futuro. Un Sagittario che immagina e crea, fa cose piacevoli e utili per gli altri, si sente pienamente realizzato. Avete una forte vitalità, questa è una settimana che solo nel weekend potrà far riemergere qualche piccola provocazione; meglio farsi scivolare le cosa addosso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna entra nel segno affiancando Venere e Marte. Entro tre giorni potrebbe arrivare una risposta. Se dovete fare una scelta importante, ragionateci prima, avrete le idee chiare. Vi piace essere al centro dell’attenzione a volte pensi che sarebbe bello fare meno e scaricare impegni. Sono pensieri che non hanno motivo di esistere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Torna lo spirito ribelle potenziato da Mercurio che adesso è nel segno. Questo cielo indica un futuro libero da costrizioni, un periodo che in questi giorni consente di dire basta se qualcosa non va più bene. La giornata di venerdì sarà una delle migliori per cercare di recuperare serenità, e non ci dimentichiamo dell’amore. Venere tra poco sarà nel segno e questo significa emozioni in vista.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Arrivano buone energie, sfruttatele. La Luna contraria può provocare disagi, ma da domani pomeriggio va meglio e febbraio permetterà a molti di arrivare a un accordo. In questa settimana il desiderio di fare sarà in crescita, ma anche il nervosismo sarà maggiore.

