Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 26 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Mercurio inizia un transito importante in questo segno e i prossimi tre giorni saranno molto utili soprattutto per chi deve fare una richiesta o intende fare un incontro decisivo: c’è una nuova esuberanza in arrivo, si può ottenere tutto e subito ed entro giovedì momenti di grande forza invaderanno il vostro oroscopo per un successo annunciato! Alcune scelte andranno definite, soprattutto dal punto di vista lavorativo, e dovete capire soprattutto cosa sarebbe opportuno abbandonare per il vostro bene!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le vicende di carattere pratico stanno prendendo il sopravvento nelle vostre vite, nelle ultime settimane avete dovuto are scelte importanti e attuare tagli netti. La situazione economica ha creato qualche disagio ma cercate di tenere duro! La Luna attiva nel segno vi regala 24 ore utili per amare e relazionarvi agli altri in maniera positiva, così come per coltivare le amicizie. Ottime prospettive per chi vuole attuare una convivenza o sposarsi entro l’estate, iniziate a progettare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Martedì 27 e mercoledì 28 maggio saranno giornate in cui avrete una fortissima concentrazione di pianeti, in una settimana di grande importanza e rilevanza. I liberi professionisti e chi entro giovedì dovrà fare una richiesta, in particolare, saranno favoriti dalle stelle e avranno ottime possibilità di successo. In ogni caso dovrete agire per tempo, senza attendere che le cose accadano da sole, se qualcosa vi interessa muovetevi in prima persona e arrivate dritti all’obiettivo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Idee più chiare ora che ci si avvicina al mese di giugno: Venere non più contraria rende questo cielo interessante per le questioni professionali e anche per l’amore. Le coppie più stabili potrebbero dare per scontato l’amore, visto che non ci sono effettivamente problemi, tuttavia servirebbe oliare un po’ gli ingranaggi e le relazioni arrugginite o nelle quali c’è al momento poca passione. La Luna favorevole vi aiuterà a gestire tutto al meglio!

Oroscopo Paolo Fox Leone

La stanchezza accumulata nella giornata di domenica potrebbe farsi sentire anche in queste 24 ore, c’è tanto nervosismo a causa delle tante sfide da affrontare o perché avete messo troppo alla prova l’organismo. In ogni caso nulla di grave perché siete dei vincenti! Se qualcosa non va in queste 24 ore non arrabbiatevi e rimandate tutto al giorno dopo, attendete tempi migliori per cercare di risolvere il tutto perché forzare le cose non porta mai da nessuna parte!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questa settimana avrete modo di prendere decisioni importanti: entro fine mese capirete se continuare o meno alcuni progetti! In arrivo una forte pressione nel vostro cielo, tra martedì 27 e mercoledì 28, quindi il rischio è di perdere la pazienza oppure vi costringerà entro giovedì a fare delle scelte. Possibili preoccupazioni da superare! Le relazioni d’amore che hanno vissuto momenti di crisi ad aprile dovranno stare più attente, la prima parte di questa settimana può risvegliare conflitti sopiti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Superate le tensioni degli ultimi giorni, con la Luna non più contraria, oggi va meglio anche se si continua comunque a navigare a vista perché c’è un po’ di lieve insoddisfazione e ogni giorno sembra esserci un nuovo traguardo da superare! Gli affari, l’amore e i rapporti con gli altri non vi sembrano così soddisfacenti… ma è davvero così? In queste 24 ore potreste avvertire la necessità di recuperare un sentimento, visto che Venere vi invita a concentrarvi sull’amore. Attenzione sul lavoro perché si avvicina un bivio!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornata foriera di tensioni, come quella di domenica in cui siete stati nervosi e a tratti anche intollerante. Il lavoro non vi soddisfa oppure a giugno dovrete fare scelte importanti e non siete ancora convinti. Lasciate passare queste 24 ore, in cui la Luna è contraria, anche se dovete assolutamente recuperare un po’ di serenità. La forma fisica sta tornando e vi aiuterà a gestire le sfide quotidiane e a mettere quella marcia in più che risulterà necessaria!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il vostro dinamismo e la vostra intraprendenza potrebbero essere messe in campo per fare più attenzione nelle questioni familiari o in cose da risolvere al più presto. C’è un po’ di stress in questo periodo e la fine di maggio purtroppo non sarà generosa con voi, lo sarà invece giugno che vi vedrà protagonisti sotto tutti gli aspetti! É un periodo di dentro o fuori definitivo, una fase in cui state ragionando su cosa tagliare in vista della prossima stagione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Luna in ottima posizione che vi dà buone energie e deve essere sfruttata in maniera costruttiva: diete tra i più volenterosi del momento, approfittatene! Venere non è più dissonante perciò d’ora in poi le cose andranno decisamente meglio! Se una persona vi interessa, dalla prossima settimana non potrete più fermare la voglia di dichiararvi o la grande passione. Sul lavoro dovete capire bene con chi stare, vanno evitate e allontanate le persone che vi sorridono davanti e poi parlano male di voi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete un po’ confusi in questo momento, come se attraversaste un periodo di sbandamento: è soprattutto un malessere interiore ad affliggervi, determinato da alcuni pianeti in aspetto complicato. L’amore è ok e non crea complicazioni, piuttosto per chi ha dormito poco o non sta bene fisicamente curatevi della vostra salute e lasciate passare un po’ di tempo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna è ancora attiva e dal 9 giugno arriveranno nuove certezze! I nati sotto questo segno sono molto sensibili e lunatici, soggetti all’estro del periodo e a sbalzi d’umore, il che vi porta dal sentirvi al top all’avere difficoltà improvvise. Il cielo ora è più stabile quindi tirate un sospiro di sollievo e proseguite per la vostra strada!

E anche per oggi è tutto.