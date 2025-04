Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 3 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è ancora favorevole e da sfruttare visto che venerdì e sabato saranno giornate pesanti. Cielo molto valido che però potrebbe provocare un pò di tensione proprio nel weekend, cercate di evitare i conflitti o almeno di non prendere tutto troppo di petto! Con Giove a favore si può risolvere bene una questione finanziaria o legale ma ci vorrà un pò di buona volontà perché il cielo, riguardo la vita pratica, sarà attivo e benevolo fino a giugno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le novità proprio non vi piacciono perché siete più conservatori che rivoluzionari… ora però bisogna accettare dei cambiamenti! Approfondite il dialogo in famiglia e confermate un amore, sfruttando la Luna in buona posizione, ma soprattutto scrollatevi di dosso un po’ di intolleranza e irritabilità anche se i recenti eventi potrebbero anche giustificare (almeno in parte) questo modo di essere. La serata porta consiglio!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna e Giove a favore parlano di influssi generosi e sperimentazioni: Mercurio e Venere sono dissonanti ma ciò non rappresenta un blocco, bensì la necessità di perfezionare e dimostrare le vostre qualità, mettervi in mostra! Prendete l’amore con serenità perché le prossime tre settimane saranno lontane da un sentimento, vi vedranno preferire il lavoro alle faccende di cuore o sarete molto critici nei confronti di una persona. Navigate a vista perché Fox tornerà il sereno anche in campo amoroso!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata è ancora baciata dalla Luna attiva e vede Mercurio e Venere in posizioni interessanti: a marzo alcune coppie hanno vissuto una grande crisi ma ora si può recuperare alla grande! C’è una sorta di rivalutazione di una persona che avevate allontanato in passato. É tempo di vivere nuove emozioni, puntate sulle giornate di venerdì e sabato per parlare di sentimenti e riavvicinare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

State vivendo giornate molto particolari ma di buona stabilità e nella prima parte della prossima settimana riceverete buone notizie! Preparatevi a vivere momenti di grande forza! Ora avete un nuovo scenario davanti ai vostri occhi, dopo aver dovuto accettare un compromesso, anche se in amore siete diventati troppo critici e addirittura siete reduci da qualche litigio. Siete voi comunque a tenere le redini della relazione quindi potete fare il bello e il cattivo tempo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State vivendo un periodo stressante e i vostri pensieri sono altrove, potreste anche allontanarvi da casa o cercare conforto nelle parole di una persona fidata. La necessità di isolarvi per un po’ è evidente! Sul lavoro state percorrendo nuove strade, dal 20 aprile vivrete un momento di forza e da giugno grandi scelte vi permetteranno di togliervi un peso. Vi state liberando di tanta fatica e avete sicuramente le idee più chiare. Amore in declino. Si fa buon viso a cattivo gioco: arriveranno tempi migliori!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Giove in ottimo aspetto, meglio muoversi in queste 24 ore piuttosto che venerdì e sabato. Il problematico transito di Marte può portare stanchezza fisica, sarebbe il caso di superare i problemi personali che avete altrimenti rischiate di fermarvi per un po’ come l’anno scorso. Avete bisogno di confidarvi, di parlare e soprattutto di non vedere tutto negativo. In questo periodo potete anche risolvere una questione pratica importante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle del weekend sono interessanti, potete fare una bella scoperta a brevissimo! Chi da tempo ha un progetto in mente e sa di essere valutato con attenzione non deve avere fretta perché presto arriverà una chiamata, magari proprio quella che aspettavate… Venere e Mercurio regalano emozioni “part time” ai single, favoriti i ritorni di fiamma.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il mese di marzo ha regalato nuove possibilità e ora Venere e Mercurio sono di nuovo contrari: ci sono situazioni fragili nella vostra vita ma nella seconda parte dell’anno arriveranno soluzioni. Qualcuno sta pensando di cambiare un riferimento, c’è chi vuole stare meglio fisicamente e sta lavorando per questo. Diventate radiosi quando pensate ai viaggi, al divertimento e alle cose belle da fare, ovviamente, e sapete che quando qualcosa non sta andando per il verso giusto il segreto è liberare la mente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Puntate su questa giornata visto che ci sono ancora alcune cose da definire, tanti cambieranno ruolo o gruppo di lavoro a partire dall’estate! State ricevendo forti provocazioni ma dovrete mantenere la calma. Alcuni si sentono in bilico o hanno paura di non essere riconfermati, il che vi condiziona nel resto della vostra vita perché ritenete la stabilità fondamentale e imprescindibile. Venere è tornata attiva e fa bene all’amore!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna è attiva e regala momenti importanti fino al weekend, anche se in amore e in famiglia ci vuole più partecipazione! Chi ha progetti economici in mente deve fare i conti con una situazione economica non straordinaria… Sfruttate la buona posizione di Giove che può regalarvi successo, soprattutto a chi lavora nel settore creativo ed emotivo. Battaglie d’amore in corso, chi ha vissuto una storia difficile vuole stare per conto suo e si “concede” solo part time!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Luna agitata che rende le cose più difficili, specialmente se tra qualche mese ci sarà un trasferimento, un cambiamento netto o inevitabilmente si dovrà fare una scelta! In questi giorni i vostri progetti avranno successo ma non sarà facile mettere d’accordo tutti, il che provocherà stress e stanchezza extra… Serata sottotono ma venerdì e sabato sarete premiati dalle stelle!

