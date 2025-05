Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 4 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Buona giornata per i nati sotto questo segno con stelle molto efficaci: avete Luna, Venere e Marte in ottima posizione, insieme alla buona influenza di Giove, che vi preparano ad una buona settimana, utile soprattutto per chiudere un contenzioso o risolvere alcune cose. L’amore bussa alla vostra porta, persino le coppie di vecchia data in difficoltà sono pronte ad un “armistizio”, anche a costo di cedere qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Luna dissonante che vi porterà a mettere in discussione tutto o amplificare alcuni fastidi! Niente paura perché nelle prossime settimane avete un ottimo cielo, soprattutto di cambiamento e trasformazioni. Qualcuno potrebbe dover far capire quanto la sua assenza sia determinante, visto che magari viene sottovalutato o dato per scontato, quindi non fatevi problemi a “battere i pugni sul tavolo” e mettervi di traverso!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cielo di affermazione e di recupero, in arrivo anche una gran bella notizia! Venere e Mercurio sono in ottimo aspetto e vi favoriranno, ok soprattutto i rapporti interpersonali e sentimentali! Il matrimonio sembra un equilibrio delicato, e lo dimostra il mese di aprile in cui ci sono stati dei problemini, ma le emozioni stanno tornando alla luce e in questa domenica avrete modo di superare anche quelle difficoltà che fino a pochi giorni fa vi sembravano impossibili da gestire!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ben venga questo cielo per il lavoro, per gli esami e per chi ultimamente si è sentito gratificato: stelle sempre più armoniose per le questioni pratiche! É come se ora aveste un gran potere nelle mani che, nonostante non sia garanzia di successo assoluto, vi dà più consapevolezza e fiducia nei vostri mezzi. Attenzione per chi a marzo ha avuto una crisi sentimentale o sta pensando a matrimoni e convivenza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non preoccupatevi troppo del passato e non perdete tempo con chi non merita il vostro ricordo! Avete un cielo innovativo e siete pieni di persone che vi vogliono bene. La Luna sta per entrare nel segno. Nulla osta alle grandi novità di qualsiasi tipo e ai progetti che volete sviluppare. Occhio solo a qualche piccola tensione di tipo economico ma nulla di grave!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State vivendo un periodo di cambiamenti, è ufficialmente iniziata una nuova fase della vostra vita che durerà almeno fino alla fine di giugno! Il periodo di fragilità però è già alle spalle e lascia spazio alla positività e alla voglia di agire, ad una maggior facilità nel gestire qualsiasi tipo di questione. Prendete tutto con calma e fate ciò che dovete, tenendo comunque particolarmente d’occhio le vicende sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Attenzione all’amore e alle provocazioni, vi sentite un po’ “scompensati” e state accusando alcune tensioni. C’è chi ha iniziato da poco una storia ma non si fida del tutto del partner, chi prova un grande sentimento ma ha paura di non essere corrisposto dall’altro/a. Chi è reduce da un passato difficile meglio circondarsi di persone che possano aiutarvi a vivere meglio, a scegliere la cosa giusta da fare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non fate le cose di corsa, siete stressati e nervosi in questo periodo e avete bisogno di calmarvi! Cercate di non scaricare tutta quest’aggressività sui rapporti lavorativi, per non parlare di quelli sentimentali che magari non c’entrano nulla con i motivi per i quali siete agitati o magari anche frustrati. In questo momento non è facilissimo tenere tutto sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete stelle interessantissime, forse come mai avvenuto negli ultimi mesi o addirittura anni, il che è un toccasana visto che siete reduci da un periodo di grande stanchezza o in cui non sapevate se portare avanti o meno un progetto! Una delle vostre caratteristiche è il non crollare mai, il risorgere dalle ceneri e il non arrendervi, perciò sfruttate queste stelle e non tenetevi in disparte! Nelle giornate di lunedì o venerdì organizzate un appuntamento!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

C’è qualcosa che freme in questo cielo, tensioni importanti e competizioni in corso: queste stelle possono portarvi alla vittoria ma c’è qualcuno che vi metterà i bastoni tra le ruote e vi renderà la vita ancor più complicata. Tra giugno e luglio tanti di voi dovranno decidere se rimanere in un posto di lavoro o cambiare aria, in ogni caso non riversate questa tensione in amore altrimenti rischierete di complicare le cose anche lì!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete in un momento di grande enfasi riguardo l’amore e le amicizie, c’è tanta voglia di fare nuove conoscenze! Questo cielo vi invita comunque a superare le piccole incomprensioni riguardo i sentimenti: se qualcuno cerca di dominarvi o di “comandarvi” probabilmente dovrete allontanarvi. In ogni caso la Luna opposta, in questo momento, vi invita ad ampliare gli orizzonti ma anche a riposare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dinamiche lavorative in via di risoluzione: da fine mese, e soprattutto dal 9 giugno, le stelle saranno ottime per le trattative! Sicuramente ci saranno dei “tira e molla” perché voi chiedete delle cose e gli altri non possono accontentarvi in tutto, potreste dover accettare qualche compromesso ma solo come ultima spiaggia perché volete condizioni migliori. L’amore al momento è in una situazione di neutralità!

