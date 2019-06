Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 5 giugno 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: mercoledì 5 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Fox mercoledì 5 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 5 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Ecco le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Mercoledì e giovedì sono due giornate pesanti in cui potresti anche discutere sul lavoro. Avresti una grande voglia, quella di prendere e perdere tempo! E’ vero che solitamente vuoi agire di corsa, ma l’ultima cosa da fare nel corso delle prossime 48 ore è accelerare i tempi.

Fortunatamente nel weekend avremo decisamente un oroscopo migliore!

Oroscopo Toro

Martedì ho chiuso dicendo che per te nulla è più come prima, questo per l’effetto di Urano entrato nel tuo segno. E’ chiaro che poi ognuno ha la sua vita: c’è chi ha chiuso un lavoro ed è in attesa di una novità, c’è chi ha venduto, chi ha cambiato ruolo, chi ha avuto un problema fisico e chi deve inventarsi una nuova esistenza!

Il tema del cambiamento può essere pesante da affrontare ma con questo Saturno in ottimo aspetto sei sempre molto coraggioso. Domenica sarà una giornata importante per le vicende sentimentali!

Oroscopo Gemelli

Non tutti hanno dovuto chiamare un esperto per mettere a posto certe questioni di lavoro, ma molti si sono quantomeno informati su come ottenere un certo vantaggio. Insomma, ultimamente carte e cavilli sono state molto presenti nella tua vita!

Se c’è una vertenza o una questione legale da sistemare, per poter dichiarare vittoria dovrai aspettare la fine dell’anno. Per ora possono arrivare solo delle mediazioni. In ogni modo, venerdì e sabato saranno due giornate di forza!

Oroscopo Cancro

C’è una concentrazione di pianeti tale nel tuo segno che se Saturno non fosse opposto sarebbe un cielo grandioso! Il problema di questo periodo è che tu vuoi fare cose proibite! Ad esempio, potresti innamorarti di una persona un pò evanescente oppure nell’ambito del lavoro c’è un blocco che devi cercare di superare. Chi ha iniziato da poco un lavoro deve fare la sua gavetta.

Questo 2019 è un anno che spesso ha interrotto i tuoi propositi e desideri. Per fortuna la seconda parte dell’anno sarà migliore. E la parte finale del 2019 porterà dei tagli definitivi nei confronti di tutte quelle situazioni che non vuoi più vivere. Giornata un pò frenetica!

Oroscopo Leone

Per te è normale predisporti all’amore in maniera molto attiva, ma anche molto critica nei confronti delle persone che incontri. E’ difficile tenerti in testa: tu vuoi sempre il massimo, ma mettiti nei panni della persona che vuole conquistare il tuo cuore. Se ti lamenti e la metti costantemente alla prova, potrebbe sentirsi inadeguata.

Ora devi pensare a questo positivo transito di Venere che partirà da domenica: quelli che hanno vissuto una crisi d’amore o che sono soli da tanto tempo, dovrebbero appoggiarsi alle stelle e smussare qualche spigolosità del proprio carattere!

Oroscopo Vergine

Superata la fase di inizio settimana già da questo mercoledì va meglio! Nonostante ciò, tu hai grandi progetti che riguardano trasferimenti di lavoro o cambiamenti di casa che non sono percepiti come positivi dalle persone a te vicine o che non potranno essere attuati prima della fine dell’anno. Intendiamoci, questo è un periodo di grande costruzione: quelli che si sono separati, entro l’estate potranno fare un incontro importante e addirittura convivere o sposarsi!

Quelli che cercano un lavoro fisso o comunque vogliono andare un pò meglio, dipende dall’età e dalle capacità, potranno avere qualcosa in più entro la fine dell’anno. Ma le stelle non fanno miracoli! Si parla di un periodo di riscontri in amore però vorresti avere qualcuno un pò di più al tuo fianco.

Oroscopo Bilancia

Mercoledì e giovedì sono due giornate sottotono nelle quali ti consiglio di farti scivolare le cose addosso: le provocazioni possono arrivare anche per vie traverse e mettersi a rispondere e crearsi dei nemici non è proprio il caso!

Inoltre, potresti rendete conto che una certa notizia o un affare che pensavi fosse oro non è così interessante e magari sarà rimandato. Venerdì sarà una giornata migliore, ma fino ad allora usa prudenza!

Oroscopo Scorpione

Se c’è una cosa che non ti manca mai è l’energia, anche se spesso non si nota perché ricordiamo che questo è un segno a due piani di azione: uno evidente legato a Marte e l’altro legato ai segni d’acqua che comprende indolenza e pigrizia, spesso delle costanti nella tua vita!

In queste 48 ore tendi le orecchie, perchè sarà possibile recuperare qualche buona informazione.

Oroscopo Sagittario

Per te la ricerca della libertà non è intesa come ricerca della dissoluzione, della dissipazione, ma è semplicemente un atteggiamento mentale nei confronti della vita. Infatti, quante volte, ho detto che alle persone del tuo segno non bisogna chiedere l’età ma bisogna chiedere quante e quali esperienze hai avuto, quanti amici hai!

Se dobbiamo fare un conteggio, facciamolo sui luoghi che hai visto: quella è la vera età mentale, quella anagrafica non conta! Tu puoi essere molto giovane anche a 80 anni! In questi giorni sembra che tu stia cambiando rotta sul lavoro. Forse certe rassicurazioni non ti bastano più.

Oroscopo Capricorno

Questa parte centrale della settimana risulta essere più fiacca e anche più pensierosa. La realtà è che queste 48 ore dovrebbero essere trascorse in maniera più tranquilla. Di solito sei una persona molto attenta ai particolari, non parli se non è proprio necessario parlare. Il silenzio è d’oro!

Ci sono diverse tensioni nell’aria, ma ti consiglio di rimandare eventuali confronti o discussioni a venerdì. L’amore resta interessante, anche se per colpa di questa situazione un pò agitata che riguarda la professione, i sentimenti possono pagare pegno!

Oroscopo Acquario

Il tuo grande desiderio, innato ed insopprimibile, è quello di vivere in libertà, di non avere vincoli. Ed in questo periodo questo desiderio diventa ancora più forte. L’oroscopo delle prossime settimane non può che essere di grande ribellione, anche se devo avvertiti che questo finale di settimana non è certo indicato per agire.

Forse non ci sono neanche tutti gli elementi giusti per una valutazione completa delle varie situazioni, quindi aspetta il giorno 10. E’ un periodo di grandi conflittualità e bisogna cercare di mantenere tutto sotto controllo!

Oroscopo Pesci

In questo mercoledì potrai rivalerti di un torto subito! Come dicevo giorni fa, attenzione agli attacchi che arrivano dall’estero che possono essere determinati da persone non serene, maligne, da malelingue! Questi attacchi, in qualche caso potrebbero anche essere di tipo legale.

Fortunatamente queste ore riescono a darti risposte e più serenità. E tra l’altro prevedo una grande vittoria entro la fine dell’anno. Le responsabilità che ti sei assunto sono molte. La situazione sentimentale è molto caotica soprattutto se ci sono delle situazioni pregresse del passato ancora non chiarite.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!