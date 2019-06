Oroscopo Paolo Fox di martedì 18 giugno 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: martedì 18 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 18 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 18 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Più che un vero e proprio blocco, in queste giornate senti che qualcosa non va oppure che un certo ciclo è finito, che alcune situazioni non sono più le stese di prima. Per avere qualcosa di più dovrai attendere la fine del mese e gli inizi di Luglio, quello sarà un periodo migliore dal punto di vista dell’attività.

Purtroppo restano nell’aria alcune tensioni che in queste ore si rivelano particolarmente nei rapporti di amicizia e di lavoro.

Oroscopo Toro

A volte riconoscere che un amore è finito e voltare pagina senza la paura di soffrire, è un evento importante. In qualsiasi caso, vinci tu! Attenzione a non essere troppo competitivi, lo dico soprattutto se frequenti una persona Bilancia, perché può ricominciare una certa tendenza a misurare le singole capacità anziché condividere i buoni propositi. Sarebbe meglio investire sul vostro rapporto di coppia!

Stelle interessanti con Urano sempre presente nel tuo segno che già dall’inizio dell’anno ha portato un radicale cambiamento di vita! Devi saldare un conto in sospeso oppure liquidare soci e collaboratori che non valgono.

Oroscopo Gemelli

L’amore può salvare dalla stanchezza e dal nervosismo! Chissà quanti di voi, specie quelli frustati o affaticati per certe vicende personali delle ultime settimane, ora sentono ancora di più la grande necessità di avere a fianco persone innamorate, presenti, solide!

In effetti questo segno resta un segno di aria, e sappiamo che questa libertà a cui aspiri è sempre importante da consolidare e mantenere, ma anche tu hai bisogno di un fondamento solido. In altre parole, tu da solo non sai stare, hai bisogno di qualcuno attorno che ti vuole bene!

Oroscopo Cancro

A parole non credi nella rivalità tra individui! Anzi, nelle idee sei un segno sempre piuttosto accomodante, nei fatti però ti lasci trascinare dal desiderio della provocazione e ti metti contro qualcuno magari solo per il gusto di sparare una battuta pungente!

Attenzione a questa facile ironia che può rivelarsi un boomerang e diventare una sorte di abitudine pericolosa. In queste 48 ore, infatti, ogni cosa che dici può essere usata contro di te! Ti invito alla calma e soprattutto a non dire cose insensate in amore!

Oroscopo Leone

In questi giorni potresti accettare un nuovo incarico. Queste stelle mi dicono che puoi fare grandi cose, persino nei casi in cui tu sia stato accusato di qualcosa: chi ha un problema legale può risolverlo ed uscirne più o meno indenne, perché è chiaro in un oroscopo buono possiamo leggere due strade.

Due percorsi: quello dell’innovazione, che permette di trarre vantaggi immediati, e quello della rielaborazione, che ti permette di evidenziare gli errori del passato e superarli!

Oroscopo Vergine

Le questioni di carattere sentimentale non sono difficili da affrontare però c’è un passato che non si scorda! Chi vuole sposarsi o convivere, ma anche chi in questi giorni ha iniziato un nuovo rapporto, sente che c’è ancora qualche fantasma del passato che può essere reale!

Forse c’è un ex che ancora crea problemi o più semplicemente sei tu che hai paura di sbagliare. Le giornate di giovedì e venerdì saranno influenti anche per i contatti.

Oroscopo Bilancia

In questi giorni stai cercando rapporti coinvolgenti ed equilibrati! E questo non è un caso perché la vita professionale sta subendo un contraccolpo e bisogna cercare di superare gli ostacoli anche con l’aiuto dell’amore! Risenti di uno stato di disagio che si rivela nel rapporto con gli altri. Fortunatamente giovedì e venerdì saranno giornate più facili, e il mio consiglio è di aspettare a muoverti per non creare ulteriori disagi.

Penso che molti di voi siano stanchi di pretendere ciò che dovrebbe spettargli di diritto! Il tuo non è un segno che va avanti a gomitate, tu cerchi sempre di risolvere i problemi con la ragione! Ma al momento, soprattuto nel lavoro, non sarà così facile ottenere quello che desideri. Devi mettere a posto alcuni conti.

Oroscopo Scorpione

Non sono pochi quelli che già dalla fine di Maggio hanno dovuto fare una sorta di riunione di famiglia o di lavoro per capire dove bisogna tagliare e cosa bisogna fare per evitare problemi. Inoltre, c’è da dire che alla fine del mese scorso c’è chi è stato male e quindi ha dovuto fare dei controlli per tranquillizzarsi!

Sabato e domenica saranno giornate interessanti per le relazioni d’amore che ultimamente sono state trascurate. Ma forse non per colpa tua!

Oroscopo Sagittario

Per te non è raro allontanarti dalla famiglia per motivi di lavoro: non è un caso che tu sia sempre il segno dei viaggi, dei cambiamenti! Ma se da un pò di tempo a questa parte la tua ti sembra troppo statica, sentirai la forte necessità di cambiarla!

Progetti favoriti sul lavoro: certi affari possono avere un buon successo. Se lavori come dipendente, al momento ti trovo critico e molto polemico con qualcuno che potrebbe rappresentare anche l’autorità!

Oroscopo Capricorno

Luna nel segno! Martedì e mercoledì sono due giornate interessanti per trattare, per portare avanti qualche iniziativa. C’è da dire che il fine settimana potrà dare qualcosa di più. Al momento ti trovo molto forte; potresti anche decidere di abbondare un certo progetto per dedicarti completamente ad un’altra cosa.

Sei molto concentrato: e la tua forza sta proprio in questa grande capacità di focalizzarti sulle cose più importanti. Potresti mettere a punto un bel progetto da varare a partire dall’autunno.

Oroscopo Acquario

In questi giorni l’unica cosa che mi preoccupa è una certa irascibilità mischiata ad un senso di insofferenza che potrebbe acuire quel momento di disagio di cui ho parlato già dal mese scorso. Ecco perchè sei più polemico, ecco perchè da un paio di mesi sei anche un pò scontento.

C’è chi assorbe il malumore e sorride e chi invece si arrocca in una condizione di grande sofferenza, pensando proprio al suo orgoglio ferito! Sono giornate in cui bisogna stare attenti a recuperare le relazioni più importanti.

Oroscopo Pesci

Con questo oroscopo si può fare qualcosa per superare la pigrizia e la tensione degli ultimi tempi. Tra l’altro, solitamente diventi pigro non perchè non hai voglia di fare nulla ma perchè senti che non c’è nulla di stimolante attorno: per te è troppo improntate vivere amori emozionanti, lavorare in modo appassionato, ma purtroppo da qualche tempo si nota una certa ripetitività fastidiosa.

Potresti aver deciso di non metterti più in competizione con altri e fare quello che ti destino ti offre. Sei diventato più fatalista!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!