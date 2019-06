Oroscopo Paolo Fox di lunedì 10 giugno 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: lunedì 10 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi Paolo Fox: lunedì 10 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 10 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Queste prime dieci giornate di Giugno sono state molto interessanti anche e soprattutto per i sentimenti. Più in generale possiamo parlare dell’inizio di un grande rilancio, anche se parziale: quello che stai facendo ora è di natura sperimentale, ma in ogni modo è un gran passo in avanti rispetto ai blocchi che ci sono stati l’anno scorso.

Se ancora non si è mosso nulla, cerca di muoverti tu, nel senso che questo è un periodo in cui potresti trovare soluzioni e buoni agganci. E’ una giornata che funziona piuttosto bene!

Oroscopo Toro

Ti trovo piuttosto forte e deciso grazie a questo Saturno che resta in aspetto importante. Una delle tue prerogative principali è la capacità di risollevarti dai problemi più difficili, dando conforto agli altri anche quando in realtà avresti bisogno tu di essere rassicurato!

Giornate valide ed importanti quelle di sabato e domenica, lo anticipo fin da ora. Tutte le storie nate nelle ultime settimane possono andare avanti molto meglio!

Oroscopo Gemelli

La settimana si apre in maniera molto confusa. Ci sono diverse situazioni in ballo: chi ha una causa, una questione legale, in questi giorni è abbastanza affaticato ma può avere un primo buon risultato, anche se la fase migliore sarà verso la fine dell’anno. Martedì e mercoledì saranno giornate importanti che ti daranno la possibilità di discutere di situazioni rimaste bloccate da tempo.

E poi non dimentichiamo che Venere è nel tuo segno: non dovresti dimenticare l’amore. Anche perchè l’amore non si dimenticherà di te!

Oroscopo Cancro

In questo periodo sei un pò sotto pressione. D’altronde, come avrai notato, i risultati delle ultime settimane non sono stati così convincenti. Probabilmente il vero problema del periodo è la necessità di capire cosa devi fare entro l’estate e l’autunno; perchè qui non parliamo tanto di un blocco inesorabile che si pone tra te e il futuro, quanto di una indecisione che stai vivendo dentro di te.

Se hai iniziato da poco a svolgere un nuovo ruolo, devi fare buon viso a cattivo gioco. Le prossime tre giornate possono comportare qualche momento di stress.

Oroscopo Leone

Questa nuova settimana è baciata da una bella Venere, da un ottimo Giove assieme al Sole, anche lui favorevole! Che tu abbia voglia di riscatto, che tu voglia vivere una grande stagione è cosa evidente, certificata da queste buone stelle.

L’unico limite potrebbe essere l’insoddisfazione perenne che capita solamente nel caso in cui tu sia un pò troppo preso da te stesso, e magari un pò troppo presuntuoso. Martedì e mercoledì saranno giornata favorevoli per gli incontri d’amore!

Oroscopo Vergine

Nonostante la Luna nel segno, questa nuova settimana sarà molto impegnativa per ciò che concerne il lavoro e un pò meno redditizia per ciò che concerne i sentimenti. Questo non vuol dire che le relazioni non funzioneranno, ma evidentemente la tua attenzione è tutta riposta sul lavoro, dove stanno cambiando alcune cose.

Ma questa volta non sei tu direttamente a cambiare o a voler cambiare certe cose: sei subordinato alle decisioni di qualcun altro!

Oroscopo Bilancia

A partire da martedì la Luna sarà nel tuo segno: se ricordi, nella classifica di fine Maggio ho inserito il tuo tra i segni più forti, poi c’è stato un piccolo calo, però sulla base delle vittorie e delle decisioni delle ultime settimane si può andare avanti molto bene. La maggioranza di voi ora vorrebbe starsene un pò per conto proprio, anche per cercare di capire quali sono le priorità della vita. Il lavoro chiede di più!

Ci sono trattative difficili da portare avanti; non è facile capire da che parte andare e cosa fare! Per fortuna l’amore può proteggere! Martedì e mercoledì saranno giornate interessanti anche per le relazioni part-time!

Oroscopo Scorpione

Con Mercurio favorevole si possono finalmente avere quelle risposte che negli ultimi mesi non sono arrivate e che possono riguardare anche il lavoro. Giorni fa ho spiegato che tutto è in mutazione! Dovrai fare buon viso a cattivo gioco e iniziare a pensare ad un nuovo luogo dove lavorare, magari anche un nuovo ufficio. Oppure dovrai tagliare situazioni che non sono più gestibili.

In ogni modo questa sembra una settimana produttiva: giovedì e venerdì potresti avere una buona ispirazione! In amore, nè bene nè male; ma quanto meno sembri più convinto rispetto al mese scorso.

Oroscopo Sagittario

Questo lunedì parte con qualche dubbio, ma probabilmente certe soluzioni sono più vicine di quello che pensi. Sappiamo che questo è un anno che comporta una caduta in piedi, è molto difficile che ci siano delle chiusure definitive. Ma un cambiamento è comunque probabile, e nel corso delle ultime settimana se ne è discusso molto. E’ un periodo importante ma richiede anche compromessi.

Tutto quello che sarà accettato nel corso del prossimi mesi potrà apparire anche benefico ma non troppo interessante. Magari pensi di avere fatto un passo indietro anche in amore! Forse perchè ora la testa altrove.

Oroscopo Capricorno

Le piccole o grandi vittorie degli ultimi tempi non consentono ancora un accesso diretto a quello che vorresti fare veramente. Quindi, posso parlare di soddisfazioni parziali. Persino chi ha vinto una sfida potrebbe aver difficoltà; magari non riesci a trovare i giusti alleati e anche se tu sai cosa fare e sei circondato da persone che ti vogliono bene, mancano i soci giusti e le persone più affidabili per portare avanti alcuni progetti.

Quindi, il vero problema non è cosa fare, ma con chi stare! L’ambiente circostante è costituito da persone che non considerano bene le tue qualità. Oppure, come probabile, sei tu che vuoi fare le cose da solo!



Oroscopo Acquario

Ti trovi ancora un pò in balia delle situazioni nate negli ultimi mesi: devo dire che da circa tre mesi non è cambiato molto nella tua vita, però la cosa in più che vedo in questo momento è una grande capacità di rivalsa e soprattutto una grande voglia di fare cose che prima non si potevano fare. Può arrivare una risposta che fino a qualche tempo fa non era arrivata.

Martedì e mercoledì saranno giornate buone per gli incontri, per la relazioni, e anche il fine settimana può aiutare: se l’amore era rimasto in panne nel corso del mese di Maggio, in questa parte di Giugno può recuperare!

Oroscopo Pesci

Si parte sottotono: sembra che tutto sia contro di te! Sai come sei fatto: ci sono giornate in cui prendi quota, in cui senti che puoi superare qualsiasi tipo di ostacolo, ed altre in cui senti che qualcosa non va. In particolare è già da domenica che c’è una sorta di incomunicabilità col partner: se la persona che ami è la stessa che era presente alla fine dell’anno scorso, fai attenzione perchè il dubbio che sia troppo lontana è ancora presente.

Se invece hai cambiato, hai chiuso una storia, ora potresti sentire un forte senso di solitudine. Ma passerà presto!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!