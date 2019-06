Oroscopo Paolo Fox di giovedì 13 giugno 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: giovedì 13 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi Paolo Fox: giovedì 13 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 13 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Giornate utili per rivedere un accordo di lavoro, per mettere a posto una questione di soldi. L’unica perplessità riguarda sempre il tempo, nel senso che tutto quello che ti è stato offerto non è a lunga scadenza. Parlo in particolare agli imprenditori e liberi professioni: si lavora di mese in mese, di trimestre in trimestre.

Questo 2019 andrà avanti così, ma sulla base dell’esperienza di quest’anno potrai maturare un buon 2020. Sarà come un ritorno in scena! L’amore ritorna già da sabato!

Oroscopo Toro

In questo periodo sarà molto importante non sciupare le occasioni che potrebbe presentarsi specialmente nel lavoro. E qui mi riferisco sopratutto ai liberi professionisti perchè entro la fine dell’anno potrebbe nascere un grande progetto di cui bisogna discutere fin da ora.

La paura di mettersi in gioco e la paura di sbagliare, devono essere eliminate, soprattutto se si è fermi da troppo tempo. Il fine settimana sarà molto importante per i sentimenti!

Oroscopo Gemelli

Questo è un anno di lotte in cui non si riesce a risolvere alla svelta determinati problemi, soprattutto se si trascinano da tempo. Questa fatica la conoscono bene gli imprenditori e le persone che hanno un’attività in proprio: persino quelli che hanno avuto un discreto successo nell’ambito del lavoro si sono resi conto all’improvviso di un incidente di percorso ed hanno dovuto chiamare un aiuto, un esperto, un legale per una questione contrattuale. E le conflittualità restano!

Raccomando di osservare un pò di più di attenzione nei rapporti d’amore.

Oroscopo Cancro

Giovedì e venerdì sono giornate di recupero, anche se parziale. Il fatto che nell’ambito del lavoro ci siano dei contrasti e tu stia cercando le soluzioni adatte è evidente. Ma i recenti risultati non sono stati così confortanti e ricordo che nelle ultime due classifiche ho messo il tuo segno in fondo proprio perchè c’è questo malcontento di fondo.

Il tuo desiderio di realizzare un cambiamento resta forte ma ci sono tante perplessità. Anche se sei coinvolto da anni in un progetto, in un programma, ora vorresti fare altro!

Oroscopo Leone

Preparati a combattere per le tue idee! Immagino che tutti quelli che lavorano in azienda saranno nervosi ed arrabbiati per ciò che succede. Quelli che hanno un esame, anche se si preparano bene potrebbero essere raggiunti da questa agitazione che crea disagi. Insomma, per quanto riguarda lavoro e studio non sono grandi giornate ed anche i sentimenti ne risentono.

Sarà meglio rimandare tutto a sabato e domenica e prendere qualche precauzione in più.

Oroscopo Vergine

Giovedì e venerdì sono giornate di forza anche se purtroppo in amore qualcuno non riconosce i tuoi meriti. Hai fatto tanto per mantenere in piedi un rapporto, affinché questo legame andasse avanti in maniera valida, ed ora c’è da dire che il fine settimana comporta una sorta di test di verifica che fa riemergere tutte le complicazioni di una storia.

Per cui, se ci sono problematiche sentimentali, meglio affrontarle prima del weekend. Nell’ambito del lavoro la situazione è abbastanza tranquilla.

Oroscopo Bilancia

Converrebbe programmare fin da adesso le giornate di sabato e domenica che per molti potrebbero essere divertenti anche per ciò che concerne i sentimenti! Certo, va detto che con Saturno dissonante tutto va al rallentatore: quelli che devono concludere un accordo, un affare, ancora non sono arrivati al dunque e hanno notato che qualche problema resta.

E’ ormai dal lontano Novembre del 2018 che ti chiedo di usare prudenza nelle relazioni di lavoro: c’è sempre qualcosa da rivedere!

Oroscopo Scorpione

Ad essere sinceri questo non è un oroscopo così coinvolgente per quanto riguarda l’amore, ma le cose vanno sicuramente meglio rispetto al mese di Maggio. Se sei solo puoi iniziare a frequentare più gente, se sei in coppia borbotti un pò di meno!

Accettare nuove proposte di lavoro andrebbe anche bene, però in questo periodo sei in conflitto con qualcuno riguardo ai soldi; non tutto è chiaro e certe condizioni non ti stanno più bene!

Oroscopo Sagittario

Come ho spiegato in altre occasioni, tu prendi fuoco facilmente, per una passione, per un amore, per un lavoro, salvo poi prendere colpi all’improvviso! E questo è un momento in cui le relazioni sentimentali devono essere vissute con un pò di attenzione, in particolare quelle parallele ad un rapporto che va avanti da tempo.

Forse non è il caso di lasciare il certo per l’incerto! Sabato e domenica saranno giornate in cui si potrà parlare chiaro. Nell’ambito del lavoro, grandi trasformazioni, cambiamenti di ufficio e di ruolo!

Oroscopo Capricorno

Tanto per ricordare, gli ultimi due mesi in amore sono stati pesanti e hanno rappresentato una crisi per molte coppie: qualcuno l’ha superata, altri stanno ancora recuperando, altri ancora potrebbero pensare che forse sarebbe meglio iniziare un percorso nuovo.

Tu stai bene anche da solo perchè hai una buona confidenza con te stesso! Infatti, gli altri lamentano di non avere amicizie mentre a te non importa perchè sei il migliore amico di te stesso! Fine settimana particolare, con buoni riscontri!

Oroscopo Acquario

In queste 24 ore potrebbe tornare quella stessa agitazione che abbiamo notato nel mese di Maggio. Se c’è una persona con cui ancora non sono stati superati certi conflitti, ora potrebbero ripresentarsi.

Sabato e domenica saranno giornate migliori ma da queste 48 ore sono ancora molto polemiche, tanto che invito a restare in silenzio tutti quelli che hanno una situazione in bilico (e qui mi riferisco anche al lavoro). Sarà meglio aspettare lunedì!

Oroscopo Pesci

In queste 48 ore c’è una bella volontà d’azione e un recupero che sabato e domenica non ci sarà! Quindi, invito tutti quelli che hanno problemi d’amore (e non sono pochi), che stanno con una persona ma ne desiderano un’altra o che hanno più interferenze nella mente, ad abbandonare ogni tipo di ostilità. Chi è solo per non ora non cerca l’amore, mentre Luglio sarà un mese più convincente.

D’altronde, bisogna ricordare che quando un amore non funziona tu stai davvero male: e allora attenzione a non cercare soluzioni alternative che potrebbero anche peggiorare le cose. Non isolarti troppo, sarebbe un atteggiamento sbagliato perchè sono in vista incontri e novità, anche sul lavoro!

