Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 settembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Una ventata di energia nuova accompagnerà l’Ariete, spingendolo a rompere schemi e abitudini che non servono più. In amore si aprono prospettive interessanti: i single potranno vivere incontri sorprendenti, mentre le coppie avranno occasione di chiarire e ritrovare complicità. Sul lavoro sarà il momento giusto per osare, anche se non mancheranno piccoli rallentamenti. La vitalità sarà alta grazie al sostegno di Marte, ma sarà utile evitare gli eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarà un sabato all’insegna delle riflessioni profonde. In amore in alcune coppie potrebbe emergere una sensazione di distanza, mentre per i single Venere apre la strada a un incontro piacevole. Sul lavoro si profilano nuove opportunità, ma sarà fondamentale analizzare ogni dettaglio senza farsi guidare dall’impulsività. La salute richiede ascolto e rispetto dei propri ritmi, concedendosi momenti di relax o meditazione per ritrovare equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una giornata frizzante e dinamica per i Gemelli, portando entusiasmo e voglia di muoversi in più direzioni. In amore il cuore sarà al centro della scena: le coppie ritroveranno complicità e leggerezza, mentre i single sapranno conquistare con un fascino particolare. Sul lavoro non mancheranno novità improvvise, accordi e contratti. Sul piano fisico non difetteranno energia e vitalità, ma sarà importante non disperdere le forze in troppe attività.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Emozioni intense e profonde vi faranno compagnia, portando un forte desiderio di vicinanza e rassicurazioni. In amore chi vive una relazione potrà contare su dolci conferme, mentre i single sentiranno il bisogno di autenticità e si mostreranno più introspettivi, alla ricerca di un legame vero. Sul lavoro la Luna suggerisce di rallentare e riflettere, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare tensioni. La salute chiede di ridurre lo stress emotivo!

Oroscopo Paolo Fox Leone

La giornata di oggi brillerà in amore: le coppie rafforzeranno il legame con passione, mentre i single vivranno incontri magnetici e ricchi di fascino. Sul lavoro il fuoco interiore guiderà verso traguardi ambiziosi e opportunità da cogliere con decisione. La salute apparirà solida, sostenuta da un’energia solare che donerà vigore, ma sarà importante non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi sarà un sabato ordinato e produttivo, con la possibilità di mettere a frutto impegno e costanza. In amore la comunicazione sarà fondamentale per evitare malintesi: le coppie potranno rafforzare il legame grazie a dialoghi sinceri, mentre i single troveranno maggiore chiarezza nei propri sentimenti. Sul lavoro Saturno premia precisione e dedizione, portando risultati concreti da sforzi già compiuti. La salute richiederà attenzione alla regolarità e alle abitudini.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per la Bilancia la giornata si tinge di armonia e sensibilità, con l’amore che regala dolcezza e complicità. Venere promette momenti teneri e inattesi: le coppie ritroveranno equilibrio, mentre i single potrebbero vivere un incontro capace di toccare corde profonde. Sul lavoro servirà pazienza, perché alcune situazioni richiedono tempo per evolversi. La salute trae beneficio da leggerezza e attività creative, lasciandosi ispirare dall’ambiente circostante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata si annuncia intensa e carica di emozioni forti, con l’amore che diventa passione pura. Le coppie riscopriranno momenti di intimità, mentre i single attireranno incontri travolgenti e magnetici. Sul lavoro Plutone favorisce trasformazioni significative: è il momento di lasciare andare ciò che non serve più per aprirsi a nuove sfide e opportunità. La salute richiede equilibrio, prestando attenzione a nervosismo e tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’amore ritrova leggerezza e spensieratezza. Le coppie riscopriranno entusiasmo e complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro inaspettato. Sul lavoro si aprono nuove strade, favorite da Giove, che amplifica opportunità e fortuna. Sul piano fisico energia e ottimismo sostengono le attività, ma sarà importante ritagliarsi momenti di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nella giornata di oggi l’amore offre stabilità e sicurezza. Le coppie rafforzano il legame attraverso fiducia e complicità, mentre per chi è single c’è la possibilità di concretizzare e valutare nuovi incontri. Sul lavoro Saturno premia impegno e perseveranza, dando frutti concreti agli sforzi passati. La salute richiede attenzione con pause rigeneranti che aiutano a ritrovare energia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Creatività e sorprese accompagnano l’Acquario, con l’amore che spinge verso nuovi percorsi ed emozioni. Le coppie vivono un desiderio di risvegliare la complicità, mentre per i single nuove possibilità all’orizzonte. Sul lavoro Urano favorisce intuizioni brillanti: un’idea originale può trasformarsi in un progetto concreto e stimolante. La salute è buona, ma è importante canalizzare l’energia con attività che coinvolgano corpo e mente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’amore si tinge di romanticismo: le coppie ritrovano intesa e complicità, mentre i single potrebbero vivere incontri davvero magici. Sul lavoro Nettuno amplifica intuizioni e creatività, rendendo favorevole ogni progetto artistico o spirituale. La salute richiede calma e momenti di riposo, soprattutto sul piano emotivo, per ritrovare equilibrio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.