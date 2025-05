Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 3 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata di sabato la prima parte sarà un po’ sottotono anche perché siete molto stanchi e provati dopo due giornate di festa e di scampagnate. Il passaggio della Luna contraria non frenerà il bel percorso che state intraprendendo anche perché siete determinati nel portare avanti i vostri obiettivi. Si risveglia l’amore, anche se non mancheranno gli scontri a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo è un cielo che vi sorride anche perché è in arrivo qualche bella soddisfazione. Nella vostra vita sta per arrivare una metamorfosi che vi consentirà di dare di più e di credere maggiormente in voi stessi. L’aspetto esteriore per voi conta molto e proprio ultimamente vi siete dedicati in modo particolare alla cura del vostro corpo. Fra sabato pomeriggio e domenica potrebbero sorgere battibecchi con persone che la vedono diversamente da voi, ma questo non dovrà preoccuparvi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, la Luna oggi non toccherà il vostro segno zodiacale, ma avrete l’appoggio di altri pianeti che vi regaleranno un fine settimana passionale e coinvolgente. Guardando le stelle da adesso fino al 9 giugno, ci sono tutte le condizioni per ripartire man anche togliervi delle belle soddisfazioni. Se alcune persone vi hanno mancato di rispetto è arrivato il momento di far valere le vostre ragioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo cielo è davvero favorevole grazie anche all’appoggio di una Luna che vi sarà amica e metterà alla luce le vostre qualità. La vostra intuitività verrà fuori in modo prorompente a livello lavorativo e non solo. Siete il segno delle grandi emozioni e avete una particolare sensibilità anche in amore. Dovrete però stare attenti al mese di maggio che potrebbe portare qualche frizione o qualche provocazione nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non dovete preoccuparvi troppo delle situazioni legate al passato. Se qualcuno vi ha fatto male, lasciatelo andare e dedicatevi solo a quei progetti che vi permetteranno di crescere dal punto di vista professionale. Lunedi la Luna sarà nel segno e presto avrete tanti pianeti attivi che saranno totalmente dalla vostra parte. Non avete opposizioni planetarie che possono frenare i vostri progetti. A patto che vi poniate degli obiettivi concreti e realistici piuttosto che concentrarvi su progetti faraonici che rappresentano solo una mera utopia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo cielo è davvero convincente anche perché vi libera da qualche peso del passato. Dalla seconda metà di aprile tante cose sono cambiate anche a livello lavorativo. Fra l’altro dal 10 maggio avrete un quadro astrologico che vi consentirà di togliervi delle belle soddisfazioni. Venere non sarà più in opposizione, quindi anche in amore ci saranno le condizioni per rimettersi in gioco, soprattutto se provenite da una dolorosa separazione. State vivendo una fase di bel recupero dal punto di vista psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa è una giornata da lasciar scorrere tranquilla senza dare troppo peso alle differenze. Soprattutto nella prima parte della giornata dovrete evitare conflitti in amore. E’ un cielo che porta la necessità di essere prudenti. Chi sta vivendo una storia d’amore che nelle ultime settimane si è un po’ sfilacciata, adesso sta facendo fatica a recuperarla.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Queste stelle vi permetteranno di fare tante cose soprattutto al mattino, mentre nel pomeriggio potrebbe subentrare un po’ di tensione soprattutto in ambito lavorativo con qualche collega che si è comportato in maniera poco trasparente. Chi svolge un lavoro creativo non dovrà abbattersi se c’è stata qualche battuta d’arresto o se qualche progetto è saltato, perché presto potrete prendervi delle belle rivincite. Serve anche attenzione in amore!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Queste stelle sono davvero interessanti e vi proietteranno verso una estate davvero interessante. Anche coloro che a febbraio hanno vissuto un calo fisico, adesso stanno vivendo una fase di rinascita a livello emotivo ed interiore. Chi ha superato il periodo peggiore adesso avrà tutte le condizioni per prendersi delle rivincite. È questo il momento di affondare il colpo soprattutto se state cercando un nuovo lavoro. Soprattutto le prime giornate della prossima settimana saranno quelle propizie per fare un colloquio di lavoro ed uscirne vincitori.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete piuttosto agitati forse perché temete che qualcosa possa andare storto soprattutto se avete un progetto in ballo. Le stelle sono dalla vostra parte anche se qualcuno vorrebbe tirarvi dei colpi bassi per mettervi in difficoltà. L’amore in questo momento occupa un ruolo di secondo piano. Forse siete troppo concentrati su alcuni progetti che vi stanno a cuore e per questa ragione il rapporto di coppia si è un po’ raffreddato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

C’è una situazione astrologica un po’ strana nell’aria anche perché la Luna in opposizione potrebbe creare qualche piccolo disturbo. Attenti ai piccoli malesseri che potrebbero essere influenzati da una Luna in aspetto capriccioso. Le coppie che stanno insieme da tempo dovrebbero cercare di dare maggiore linfa al rapporto magari facendo cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Stelle interessanti in arrivo soprattutto per chi ha una trattativa in corso. Dovrete arrivare al 9 giugno convinti di quello che state facendo, tenendo la barra dritta. Il 12 maggio potreste discutere un accordo importante. Insomma il mese di maggio porterà belle novità e tante situazioni interessanti, soprattutto se ci sono in ballo questioni legate ai soldi e agli affari.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.