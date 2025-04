Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 4 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Venere non è più nel vostro segno ma tornerà presto a favorirvi. Nel frattempo occupatevi del lavoro perché ci sono tante cose da rivedere, soprattutto chi ha un’attività in proprio o artistica sta affrontando alcune situazioni spinose o ha vissuto un momento di grande scontentezza. Non bisogna badare alle eccessive critiche, anche se bisogna mettere in conto che in questi settori può capitare di dovercisi imbattere, ma continuare sulla strada che si ha scelto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

State vivendo giornate di recupero, forse avete pagato caro un cambiamento (soprattutto chi è particolarmente tradizionale) che però era inevitabile. Per coloro che hanno fatto una scelta lavorativa rivoluzionaria ora va meglio. Se qualcuno è stato sostituito i nodi arriveranno al pettine e chi vi ha scartato si renderà conto di ciò che ha perso. Dedicatevi a tutto ciò che vi fa bene e che vi genera belle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata sottotono che però non incide granché sulla vostra vita, possibili battibecchi o un calo fisico provocati dal cambio di stagione. Non strafate e non andate di corsa, spesso vi affidate alla fretta per risolvere o svoltare una questione ma non è mai la scelta giusta. Il weekend sarà migliore del resto della settimana ma vanno curati meglio i rapporti interpersonali: il nuovo transito di Venere potrebbe provocare una “lontananza” nei sentimenti che dovrete tenere a bada.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il nuovo transito di Venere è importante perché potrebbe fa tornare un amore del passato: chi ha rinunciato a un sentimento, o ha detto “stop” a una relazione, ora può dare una nuova opportunità ai sentimenti. Resta questo un periodo non facile e bisogna recuperare energie dopo un marzo complesso. Non abbandonate il “sogno del successo”, visto che riuscite a dare di più quando gli altri si fermano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vi trovate in una condizione di forza destinata ad aumentare tra sabato e domenica: il weekend sarà molto importante, anche dal punto di vista amoroso, e in questo periodo chi non ce la fa più a portare avanti una storia complicata potrà interromperla da protagonista e senza soffrire. anche se non lo si augura a nessuno perché la passione può tornare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Più vi avvicinate all’inizio di aprile e maggiori saranno le certezze, anche se ultimamente avete notato che i progetti si sono sviluppati in maniera diversa. C’è anche chi deve ricominciare tutto da zero ma niente paura, quando la vita diventa troppo statica e monotona volete subito darle una scossa e questa è l’occasione giusta. Avete chiare le priorità da seguire, le giornate migliori saranno quelle di sabato e domenica ma dovrete essere più positivi e vivere un po’ di più alla giornata visto che non si può calcolare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Cielo interessante, soprattutto per le vicende di carattere pratico, ma ci sono dubbi d’amore nel weekend: alcune coppie sono “separate” dagli impegni o dalla routine e potrebbero nascere dei conflitti, dare per tutto scontato infatti si rischia di vivere nella consuetudine. Giove è favorevole ma occhio a scontri con clienti o fornitori, potrebbero sorgere delle questioni pericolose. La malinconia potrebbe prendere il sopravvento nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ben venga questa giornata attiva ed energica, tuttavia mantenete l’autocontrollo. C’è molta passione in questo cielo, anche grazie a Venere attiva nel segno, perciò chi ha chiuso una storia da poco potrebbe ripensarci o magari una persona del passato tornerà da voi. Bene i rapporti di lavoro e i progetti, ciò che parte in via sperimentale potrebbe diventare definitivo da giugno in poi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Stringete i denti per queste 24 ore, la Luna sta per tornare attiva. Siete molto impetuosi e sempre ottimisti ma ultimamente avete dovuto rivedere qualcosa della vostra vita e c’è un senso di disagio di cui non riuscite a liberarvi. Qualcuno attorno a voi spera che possiate mollare un incarico, cosa che voi non volete fare. Siete sottoposti a forte stress almeno da fine febbraio, se non prima, e c’è da rivedere la forma fisica!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se dovete chiarire qualcosa che non va parlate in questa giornata, il weekend rischia di essere ai ferri corti in amore. Avete tanti pensieri che riguardano il lavoro e la vita pratica e tutto il resto rischia di andare in secondo piano, cosa che magari il partner potrebbe non tollerare. Attenzione al rischio gelosia. Con Venere favorevole potreste dare un’altra possibilità ad una persona che con voi è stata molto sfuggente.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Si va incontro ad un weekend interessante: c’è entusiasmo in amore, soprattutto per le persone che hanno iniziato da poco una relazione, e in generale potrebbero profilarsi matrimoni o convivenze entro giugno. Organizzate qualcosa di divertente con le persone che preferite, come ad esempio un viaggio. Le stelle premiano i rapporti lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete in una condizione di forza, grazie alla Luna nel segno, e avete un cielo molto importante. Eccitazioni d’amore grazie a Venere nel segno, qualcuno potrebbe perdonare il partner o riavvicinarcisi, oppure dare più spazio alla famiglia. Vi avvicinate ad una fase di revisione totale della vita. Giove è ancora contrario ma diventerà favorevole a breve e potrebbe sostenervi nelle decisioni che dovrete prendere a breve, ci sarà tanto su cui riflettere.

