Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 26 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo periodo avete sicuramente stelle vincenti. Potete seguire i vostri sogni e i vostri desideri senza preoccuparvi di pettegolezzi, maldicenze o magari proprio di persone che tentano di ostacolarvi in tutti i modi. Non disperate se un progetto non ha portato i risultati sperati, imparate piuttosto dagli errori per evitare di ripeterli e migliorare sempre di più. C’è anche chi sta progettando nuove avventure in vista dell’estate, ampio spazio alla fantasia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Rimanete cauti nei rapporti con gli altri, sarà fondamentale avere pazienza. Questo rimane comunque un periodo di crescita e chi lavora con il pubblico potrebbe ottenere presto ottimi risultati. La Luna dissonante, in ogni caso, vi invita a tener d’occhio tensioni e ritardi pericolosi. Si cerca la sempre la perfezione che però non esiste, mettetelo in testa anche voi. Da mercoledì l’oroscopo migliorerà notevolmente, tenete duro ancora per qualche ora…

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sfruttate la Luna favorevole perché questo cielo vi dona emozioni e sensazioni particolari. Questo è un periodo di sperimentazioni importanti, soprattutto forza e coraggio per chi vuole avviare un nuovo progetto ed è animato da tanta determinazione ma anche da un po’ di paura. La Luna contraria vi invita a chiarire subito situazioni ambigue o che vi stanno creando problemi, o magari potrebbero crearvene a breve.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

State vivendo un momento particolare, nelle ultime due settimane alcuni problemi fisici potrebbero avervi bloccato o limitato. L’imperativo è recuperare energia e mettere in risalto il lavoro e il successo. Da giugno in poi, con Giove nel segno, si evidenzieranno ancor di più le vostre mosse giuste e vincenti. Non benissimo i rapporti amorosi, non ci si sente appagati o si sta vivendo addirittura una situazione conflittuale. Attenti ai tira e molla che in questo periodo proprio non servono.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo cielo vi invita ad agire. É necessario superare un problema e probabilmente avete pagato lo scotto di un errore non commesso da voi. Il peggio è passato però, ora bisogna guardare con fiducia a ciò che sarà. Se qualcuno cerca di incastrarvi in una situazione poco piacevole vi liberete presto, grazie a queste stelle vincenti che tra l’altro vi invitano anche ad amare e a non trascurare i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sfruttate questa giornata per chiarire ciò che non va. Da giovedì la Luna troverà una nuova posizione quindi meglio agire subito per evitare condizionamenti. É un periodo di grande esitazione e di ansia, specialmente per i lavoratori dipendenti che non sanno bene che fine faranno per tutta una sere di motivi. Ci sono comunque dei miglioramenti, chi vuole sperimentare un progetto avrà tempo fino a fine maggio per agire. In amore, invece, ci vorrebbero più costanza e soprattutto passionalità…

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna in buon aspetto vi aiuta e vi fa stare un po’ meglio, Venere in opposizione invece potrebbe aver creato qualche problema in amore, soprattutto a chi è reduce da una separazione o è single. Chi ha un rapporto di coppia che va avanti da tempo, inoltre, è stanco di chiedere chiarimenti, dunque si sta concentrando particolarmente sul lavoro o su un’idea da lanciare nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

C’è qualche dubbio da affrontare ma le stelle sono dalla vostra parte. Non siete persone che prendono le cose in maniera bonaria quando venite criticati o vi trovate in difficoltà, in quei casi maturate un’aggressione verbale che a tratti vi aiuta ma in altri casi rischia di farvi passare dalla parte del torto. Il cielo sarà sempre più attivo per voi e nella seconda parte del 2025 avrete un Giove splendido che invita a concentrarvi su progetti lungimiranti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Meglio parlare in queste 24 ore perché nella giornata di giovedì la Luna sarà un po’ strana. Da febbraio state vivendo tra alti e bassi, con qualche acciacco da sistemare, scarsa energia o tensioni che riguardano anche il lavoro. Siete molto ambiziosi e quando vedete che le vostre capacità non vengono riconosciute, o addirittura non apprezzate né valorizzate, vi arrabbiate. Siate prudenti nei rapporti con soci, collaboratori o parenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Stelle particolari per voi: i prossimi tre giorni vi aiuteranno a sistemare un po’ di cose anche se non è un gran periodo per l’amore. Alcune iniziative a lungo raggio o progetti di lavoro potrebbero avere per il momento la precedenza ma non date mai per scontato il partner. I rapporti tra soci e collaboratori, ma anche quelli con familiari e amici, dovranno essere riequilibrati necessariamente entro metà anno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potete contare sul transito della Luna che può provocare momenti di grande forza ma, allo stesso tempo, stress e discordia. L’amore da una parte attira e dall’altra fa paura, soprattutto tra i giovani che vivono legami fugaci e hanno paura di farsi coinvolgere da un sentimento che potrebbe rappresentare una gabbia, una prigione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I nati sotto questo segno in queste 24 ore vivranno di alti e bassi. In amore piccole incomprensioni potrebbero creare tensioni ma basterà poco per ritrovare serenità. Sul lavoro la vostra intuizione sarà preziosa ma dovrete agire con determinazione. Evitate indecisioni che potrebbero portarvi confusione. Mantenete la calma e seguite il vostro istinto con un atteggiamento positivo supererete ogni difficoltà.

