Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 19 agosto 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 agosto 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete l’irrequietezza si fa sentire, soprattutto se c’è da affrontare un nodo irrisolto che vi pesa da tempo. In questo periodo è facile sbagliare approccio: meglio pesare ogni parola prima di parlare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

I nati sotto il segno del Toro in questi giorni si sentono più tranquilli del solito, anche se i nuovi progetti e collaborazioni faticano un po’ a ingranare. Dopo spese forse troppo generose, è il momento di moderarsi e gestire con attenzione le risorse.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La vostra mente è focalizzata su un traguardo ben definito, e avete grande chiarezza su come raggiungerlo. Sul piano sentimentale si apre una fase più serena, grazie anche al ritorno favorevole di Venere dal 25. Le stelle vi invitano comunque a non avere fretta: serve pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non lasciate che i pensieri cupi prendano il controllo delle vostre giornate. La nostalgia può affacciarsi, ma avete la forza per superarla. Con la Luna nel segno e il supporto crescente di Venere e Giove, si avvicinano momenti più leggeri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete particolarmente abili nel creare legami sinceri e profondi con chi vi circonda. Questa qualità sarà ancora più evidente a partire dal 25 agosto, quando Venere entrerà nel vostro segno, regalando maggiore intensità alle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Alcune situazioni ancora sospese potrebbero generare ansia e insonnia. Le stelle vi esortano a prendere in mano la questione, affrontandola con determinazione, senza però trascurare il vostro benessere fisico ed emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Nelle prossime ore potreste incappare in provocazioni o tentativi di destabilizzarvi. Nonostante ciò, sentite il bisogno di vivere con intensità e passione. Qualcosa, però, sembra non funzionare a livello emotivo: è tempo di fare chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna vi sorride e potrebbe aiutarvi a trovare risposte importanti a questioni che vi stanno a cuore. Le intuizioni saranno particolarmente lucide e vi daranno la possibilità di riscoprire l’entusiasmo tipico delle prime volte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La tranquillità in questo momento non è facile da raggiungere, complice una Luna in opposizione che complica le cose. In amore, però, ci sarà margine per recuperare terreno nella seconda metà della settimana, specie se c’è stata qualche frizione recente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete alla ricerca di stimoli nuovi, sia nelle amicizie che nel lavoro. I cambiamenti che desiderate non saranno immediati, ma inizieranno a prendere forma. In amore, l’intesa è stata incostante: forse perché chi vi sta accanto non vi ha dimostrato abbastanza calore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi sentite il bisogno di ottenere certezze, specialmente sul fronte affettivo e finanziario. Prima di andare avanti, verificate se ci sono questioni economiche in sospeso: è il momento di sistemarle una volta per tutte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi attendono ore in cui sarà necessario affrontare situazioni complesse. Venere vi è favorevole e vi offre una mano per sciogliere un nodo importante. Le stelle vi sostengono, pronte a regalarvi nuove occasioni per ritrovare l’equilibrio perduto.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.