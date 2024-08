Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 13 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In queste 24 ore potreste sentirvi più energici del solito, attenzione solo a non esagerare con l’impulsività ed evitate di prendere le cose troppo di petto! Sul lavoro potrebbero sorgere delle tensioni con i colleghi, cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni affrettate. In amore giornata favorevole per chiarire eventuali malintesi con il partner ma dovrete parlare chiaro e, allo stesso tempo, essere comprensivi con chi avete di fronte.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La vostra determinazione vi porta a concentrarti su obiettivi a lungo termine, c’è sicuramente un po’ di stanchezza da debellare quindi trovate anche il tempo di riposare. È molto importante trovare un equilibrio tra il dovere e il piacere, sia in termini di energie fisiche che di quelle psicologiche! In amore potreste avere delle sorprese positive, soprattutto i single, quindi ascoltate il cuore e seguite l’istinto. Attenzione alle spese non necessarie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste 24 ore potreste avvertire un forte bisogno di socializzare e comunicare, va tutto benissimo ma cercate di non disperdere troppe energie. Sul lavoro potrebbero emergere nuove opportunità, cercate di valutare al meglio ogni dettaglio prima di prendere decisioni perché ne va del vostro futuro! In amore potrebbe essere il momento giusto per rafforzare un legame: organizzate qualcosa di speciale con il partner e non ve ne pentirete.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata potrebbe portare qualche piccola difficoltà sul fronte emotivo: occhio a non lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni e concentratevi su ciò che potete controllare, inutile perdere tempo con cose che non avete modo di gestire. Sul lavoro la sensibilità potrebbe essere un punto di forza, a patto che non lasciate che le emozioni influiscano troppo sulle vostre scelte.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sentite un forte desiderio di affermarvi e di ottenere riconoscimenti, volete riscattarvi e “rifarvi” soprattutto se di recente c’è stata una delusione o credete di non aver seminato abbastanza! È una buona giornata per mettere in mostra le vostre capacità ma attenzione a non risultare troppo dominanti. In amore le stelle ti sorridono, ascoltate anche le esigenze del partner e non mettete al primo posto solo il vostro piacere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa giornata richiederà attenzione ai dettagli, soprattutto sul lavoro; potreste essere chiamati a risolvere problemi complessi, servirà tutta la vostra capacità analitica che sarà quindi fondamentale e di grande aiuto! In amore potrebbe essere giunto il momento di fare delle scelte importanti per il futuro della relazione. In tutto ciò siete un po’ stanchi quindi non trascurate il benessere fisico e il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Preparatevi ad affrontare sfide delicate che metteranno alla prova la vostra diplomazia! Sul lavoro sarà fondamentale mantenere un atteggiamento equilibrato e cercare soluzioni che soddisfino tutte le parti, inutile voler per forza pretendere qualcosa. In amore è un buon momento per cercare maggiore armonia nella coppia o per conoscere nuove persone.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Si preannuncia per voi una giornata intensa con emozioni forti sia in ambito lavorativo che personale: preparatevi a degli scossoni, se saranno positivi o negativi dipenderà dalle varie situazioni! Sul lavoro potreste sentirvi spinti a fare dei cambiamenti importanti ma prima valutate bene i pro e i contro. In amore, invece, la passione è davvero alle stelle e ne beneficerà l’eros… tuttavia cercate di non essere troppo possessivi!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo periodo state avvertendo il forte bisogno di avventura e cambiamento: sul lavoro, ad esempio, potrebbero presentarsi delle opportunità interessanti che però richiederanno coraggio e spirito di iniziativa! In amore giornata favorevole per nuove conoscenze o per rinforzare un legame esistente. Attenzione a non essere troppo impulsivi, potreste rovinare tutto o guastare un’atmosfera e non è davvero il caso!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra determinazione è alle stelle così come la voglia di volare, evitate solo di sovraccaricarvi soprattutto sul lavoro e cercate di delegare quando possibile. In amore è un buon momento per consolidare la relazione o per prendere decisioni importanti riguardo al futuro. In tutto ciò non trascurate la salute, siete energici e determinati ma nessuno è invincibile…

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività e la voglia di esprimervi vi trascineranno in queste 24 ore e probabilmente durante tutta la settimana! Sul lavoro è il momento di proporre nuove idee o di avviare progetti innovativi. Ok anche l’amore, è tempo di comunicare apertamente i vostri sentimenti ma fate attenzione alle parole che sceglierete perché in alcuni casi vi giocherete tanto! Buone opportunità in arrivo, tenete gli occhi aperti e coglietele al volo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa potrebbe rivelarsi una giornata un po’ confusa, soprattutto in ambito lavorativo: cercate di non strafare, di non lasciarvi travolgere dagli eventi e soprattutto di mantenere la calma qualsiasi cosa accada. In amore potreste sentirvi più sensibili del solito, non chiudetevi in voi stessi e non “soffocate” quest’emotività. Dedicate del tempo al riposo e al relax.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.