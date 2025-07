Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 1 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il cielo vi invita a non trattenervi in queste 24 ore: se dovete dire qualcosa fatelo, consci ovviamente di tutte le conseguenze del caso, ma senza alcuna paura. Ogni decisione comporterà una conseguenza e magari anche una rinuncia ma i nodi stanno arrivando al pettine. La Luna e Giove vi aiuteranno in questo senso. L’amore deve essere recuperato, soprattutto se il lavoro ha creato delle distanze!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Detestate l’ingerenza delle persone attorno a voi, specialmente di coloro i quali non sanno fare ciò che voi vorreste e che magari avete scelto come delegati o rappresentanti. Mercurio dissonante parla di soldi in uscita e di revisione dei conti mentre Venere nel segno fa leva sull’amore e vi aiuterà a vivere un sentimento in maniera appagante: puntate forte su questa settimana in ambito affettivo e non ve ne pentirete.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Prosegue la fase di tensione, con la Luna nervosa che vi invita a mettere a posto tante cose e a riorganizzarvi… tuttavia molto presto tornerà favorevole e si unirà ad una Venere amica. Luglio è il mese delle amicizie, degli incontri, delle passioni ritrovate e delle intuizioni fortunate perciò puntate forte su queste caratteristiche. Chi ha una storia da tanto tempo vuole fare il salto di qualità mentre i single farebbero bene a sfruttare questo periodo per cercare un partner.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Sole e Giove sono ancora nel vostro segno e vi aiutano a ritrovare serenità. Chi è rimasto spiazzato da alcune problematiche, o da un blocco, può ripartire e si accorgerà di miglioramenti immediati dal punto di vista finanziario. Chi ha dimostrato di valere riceverà un buon premio. Stelle importanti anche riguardo i rapporti con gli altri in generale, dunque non rifiutate inviti o possibilità di uscire e frequentare persone.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non tiratevi indietro di fronte alle opportunità e alle emozioni, specialmente se stimolano qualcosa in voi e vi fanno sentire ancor più vivi. Avete voglia di farvi valere e di riconoscimenti, non solo per ciò che fate ma più che altro per quello che siete e per i vostri valori interni, anche se la cosa più importante è la consapevolezza di valere indipendentemente dai consensi esterni. Venere tornerà attiva dal 4 luglio e vi permetterà di riscattarvi se avete perso una sfida.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete in una settimana tranquilla in cui dovete farvi scivolare le cose addosso, anche se per voi è difficile visto che tendete sempre a risolvere problemi o affrontare le questioni vis a vis. Con Venere in transito conflittuale sarà meglio non forzare in amore: chi è stato male a marzo, e sta sempre con la stessa persona, rischia di ritrovare gli stessi spunti polemici e di vivere nuove difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avete la Luna nel segno, il che vi aiuterà ad ottenere qualcosa di più dalla vita. Giornata importante per le relazioni, in un mese in cui saranno i sentimenti a prevalere su tutto il resto. State portando avanti tante cose e il lavoro vi sta un po’ pesando ma è qui che conta avere la persona giusta al proprio fianco. Sentirsi amati e appoggiati non potrà che farvi piacere, anche per coloro i quali sono abituati ad agire da soli. I single, invece, potrebbero aprirsi a nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le cose stanno migliorando e vi avviate verso un weekend favorevole con la Luna nel segno. Siete reduci da un periodo pesante, soprattutto riguardo le relazioni, e dal 4 luglio vi toglierete di dosso tante ansie. In ogni caso avete imparato che ogni crisi non è una croce indelebile, bensì un’opportunità di rinnovamento, di crescita e di revisione. Buon cielo riguardo il lavoro, le nuove proposte e i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giornata offuscata da tante tensioni: vorreste sentirvi più liberi e fare esclusivamente ciò che volete, purtroppo le condizioni generali non vi permettono ancora di fare ciò. Di certo le cose stanno migliorando ma dovete attendere fiduciosi e avere un altro po’ di pazienza. Il mese di luglio sarà importante per l’amore: vi sentirete meno soffocati da possessività, gelosie, pregiudizi e soprattutto persone che vi limitano e bloccano la creatività. Saturno in buon aspetto favorisce gli studenti e i progetti promettenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Più andate avanti e meglio vi sentite, occhio solo alle giornate di mercoledì e giovedì che saranno un po’ sottotono e saranno delicate per i rapporti con gli altri. Potreste avere a che fare con persone che sono “contro di voi” o non vi capiscono appieno. É importante capire con chi proseguire un progetto di lavoro, questione viva fin da inizio 2025, e quali presupposti creare attorno a questo tema: ci vorranno coraggio e ottime capacità analitiche, soprattutto se magari condividete un qualcosa con una persona cara che però non è all’altezza del compito.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna favorevole e una situazione astrologica buona riguardo le amicizie e gli amori vi rende sicuramente sereni, sul lavoro invece non va benissimo: Mercurio sarà nervoso per tutto il mese di luglio, il che vi porterà stress e arrabbiature riguardo questioni contrattuali. Chi ha un lavoro fisso potrebbe discutere sui turni o fronteggiare provocazioni fastidiose, bisognerà resistere e soprattutto evitare di far sfociare tutto ciò in un settore sentimentale che invece promette molto bene.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi trovate in una condizione un po’ offuscata, due giorni di Luna in opposizione stanno portando qualche evidente strascico, magari tensioni prolungate. Puntate forte sul weekend. I sentimenti, in questo mese di luglio, vanno gestiti con particolare prudenza: non ci sono stelle contrarie, piuttosto siete voi che avete rimostranze da fare al partner o non vi sentite sicuri come prima. Da weekend chi ha un problema arretrato sarà costretto, da questo cielo, alla resa dei conti.

