Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 2 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Prosegue il periodo positivo e promettente: avete ben 4 pianeti favorevoli e non è cosa da poco. Cercate di chiudere accordi entro il mese di maggio perché da giugno potreste perdervi qualcosa per strada. E’ meglio agire subito per evitare problemi o malumori. Giornate interessanti saranno quelle del 13, 14 e 15 maggio, da sfruttare per risolvere un conflitto o sistemare questioni importanti in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Giornata attiva con la Luna favorevole state solo attenti al nervosismo e alla stanchezza. Avete fatto tanto per ritrovare serenità e tranquillità, questo perché quando vi mettete in testa una cosa non vi fermate finché non la ottenete. Puntate sulle vostre armi migliori, soprattutto la voglia di apparire e di farvi notare. Con Venere in buona posizione, inoltre, queste 24 ore sono propizie per chiudere accordi interessanti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete briosi ed estroversi, sapete perfettamente come cogliere al volo le occasioni per divertirvi e fare grandi cose. Giove in buona posizione fa leve sui rapporti, soprattutto le nuove conoscenze, e i rinnovi di accordo. Studio, affari e carriera tornano in primo piano quindi, nonostante abbiate in mente progetti familiari importanti, quest’estate provate a spingere sulla sfera lavorativa perché potreste chiudere il mese di maggio con una notizia grandiosa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarete molto sensibili e tanto intuitivi, ciò costituirà una base solida per un’ottima giornata. In ambito amoroso cercate di ascoltare e seguire il cuore. Chi è in coppia potrà ritrovare l’armonia, mentre i single potrebbero fare conoscenze che promettono bene. Sul fronte lavorativo si presenterà l’occasione di stringere una collaborazione, ma sarà tutta da valutare con attenzione. Attenzione alle spese!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questa settimana avete parecchi pianeti favorevoli che disegnano per voi uno straordinario weekend, è ora di dare il massimo. Abbandonate tristi trascorsi e privilegiate i sentimenti: i separati o chi ha chiuso da poco una storia deve controllare i momenti di tensione e non reagire con orgoglio. Continuare a seguire qualcuno che non vi interessa solo per vederlo sconfitto è un errore piuttosto concentratevi su voi sessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Inizia una stagione di recupero, lento e graduale ma comunque efficace: si intravedono prospettive interessanti. Intorno al 20 aprile qualcuno ha fatto più chiarezza sul lavoro. Queste stelle vi forniscono armi efficaci di difesa o vi aiutano a correre ai ripari se avete fatto scelte sbagliate. I nati sotto questo segno se non fanno le cose che desiderano stanno male, dunque chi è insoddisfatto avverte la forte esigenza di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In queste 24 ore è meglio mantenere la calma soprattutto in amore se avete notato che le cose non stanno andando per il verso giusto. Voi stessi vi sentite agitati nei confronti degli altri perciò attenzione alle parole. Chi ha una storia da tempo, che però si è un po’ annebbiata, avrebbe bisogno di più serenità e la sta cercando. In arrivo 48 ore interessanti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo periodo potete “accomodarvi”: Venere è in aspetto neutrale, di conseguenza se ci sono stati dei problemi o delle tensioni cercate di chiarire tutto entro la fine di questa settimana. Da giugno Giove tornerà favorevole e vi darà una grande mano, accontentando chi chiede di più e chi aspira ad una posizione di maggior rilievo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi la tua energia sarà paragonabile a un contropiede micidiale! Gli astri sono allineati a tuo favore e ti garantiscono una velocità di pensiero e azione degna di un campione. Approfitta di questo slancio per affrontare qualsiasi sfida con grinta e determinazione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ci sono tensioni in famiglia: chi è troppo impegnato sul lavoro, perché magari sta attendendo una risposta o è al rush finale di un progetto, potrebbe dover affrontare alcuni bisticci dato che sta mettendo in secondo piano l’amore. Questo è un cielo che invita a farvi valere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sull’onda di queste stelle si può andare lontano. Siete così bisognosi di affetto che non dovete nemmeno chiederlo, chi vi conosce infatti sa che state vivendo un periodo difficile ed è pronto a coccolarvi. Vi siete troppo isolati dal mondo negli ultimi mesi quindi lasciatevi andare a nuove conoscenze. Intanto però non vi stancate troppo perché bisogna arrivare a domenica con la giusta serenità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi trovate in una condizione di forza all’interno di un mese in cui vi state preparando ad un grande evento. A partire dal 9 giugno verrà davvero il bello, le prossime 4 settimane potrebbero risultare un po’ rallentate ma segnate questa data sul calendario perché andrà tutto alla grande sotto ogni aspetto. Intanto cercate di non rovinare le cose e non trovare il problema ovunque, attenzione alle parole.

