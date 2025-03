Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 2 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un bel cielo di recupero per voi dell’Ariete. Da domani Mercurio entra nel segno vi porta una grande energia e un forte desiderio di rivalsa, ma adesso dovrete incanalarla bene questa energia. Se avete combinato qualche guaio, questa grande carica che avete in corpo potrebbe diventare rabbia o frustrazione. Se qualcuno vi attacca forse è solo perchè vi invidia, fate buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

I primi giorni di febbraio sono stati abbastanza difficili ma adesso si va verso un periodo migliore che coinciderà proprio con l’inizio di marzo e questo profumo di primavera che già inizia ad aleggiare nell’aria. Le giornate di martedì e mercoledì potrebbero portare delle risposte importanti che riguardano l’ambito lavorativo. In amore c’è ancora tanto da fare e da recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Febbraio ha chiuso i battenti con qualche dubbio in più o con un forte calo fisico. Ma adesso le cose cambieranno grazie a Mercurio che inizia un transito importante. L’arrivo della Primavera e Giove nel vostro spazio vi daranno una grossa spinta in amore ma vi daranno anche modo di avere più fiducia nel futuro. Le polemiche non mancheranno in amore, ma adesso dovrete essere bravi voi a mettere da parte le recenti arrabbiature per guardare avanti con maggiore ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il vostro segno si trova in un momento particolare grazie ad alcune belle aperture dal punto di vista pratico. Dal punto di vista emotivo c’è ancora qualcosa da sistemare. Chi proviene da un battibecco dovrà fare pace con sé stesso e archiviare le polemiche. Nel pomeriggio potrebbe subentrare un po’ di stanchezza. Non dovete però perdere l’ottimismo anche perchè Giove è quasi alle porte del vostro segno e promettere delle svolte e dei cambiamenti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In arrivo giornate di recupero con Mercurio che cambia posizione da lunedì e porta una ventata di aria nuova nella vostra vita. Con Luna e Venere a favore ci saranno nuove soluzioni anche oggi che vi renderanno particolarmente ispirati e ottimisti. Con queste stelle che portano freschezza e voglia di cose belle, se una storia non funziona la si mette da parte ma senza soffrire. A livello sentimentale sarete voi a fare il bello e il cattivo tempo e a decidere cosa volete fare in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Pian piano state uscendo da una fase nervosa che si è un po’ incancrenita a febbraio. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti che sono indefiniti ma che potrebbero portare delle nuove soluzioni. Ben venga questa settimana perchè non avrete Mercurio contrario. Non tutto è bloccato nella vostra vita, ci sarà una pausa di riflessione per organizzarvi al meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovrete cercare di puntare sul lavoro perchè siete a caccia di gratifiche dopo un 2024 complicato. Attenzione ai soldi perchè c’è chi batta cassa o ci sono delle problematiche legali in ballo che vi hanno un po’ inquietato e vi stanno causando qualche fastidio di troppo. Cercate di guardare con ottimismo al futuro perchè quello che verrà sarà sicuramente meglio di ciò che è stato. Le stelle guardano all’amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le intuizioni valgono molto, sono giornate utili e cariche di belle energie. Guardando negli occhi la persona che amate potrete davvero capire se l’amore è sincero o dettato da ragioni che nulla hanno a che fare con un sentimento vero e genuino. Le vostre intuizioni vi aiuteranno a tirarvi fuori dai guai o a risolvere un problema che vi affligge da tempo. Ecco perchè dovrete cercare di seguire il vostro istinto senza farvi condizionare dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Da lunedì inizia una fase di lento recupero per voi dopo un periodo piuttosto contrastato. La fine di febbraio è stata piuttosto complicata per voi anche dal punto di vista fisico. Mercurio da domani inizia un transito che riporta la speranza nella vostra vita, ma anche quel proverbiale ottimismo che per voi è fondamentale per andare avanti. Siete persone generose ma non sempre avete accanto persone che sanno ricambiare tutto quello che riuscite a dare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di oggi sarà sottotono. Forse sarebbe meglio dedicarsi un po’ al relax evitando di strapazzarvi. Se in queste ore qualcuno cercasse di provocarvi, potreste reagire in maniera brusca, ecco perchè sarebbe meglio cercare di tenersi lontani dai provocatori e da quelle persone che non vi trasmettono positività. Fra l’altro da lunedì il transito di Mercurio sarà piuttosto polemico e vi renderà ancora più intrattabili. Serve una pausa di riflessione per fare il punto della situazione e riordinare le idee.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il fine settimana è in crescita. Giove è amico nel segno ma dovrete badare bene alle spese evitando di sperperare il vostro denaro per acquistare cose futili. ll futuro potrebbe rivelare qualche bella novità o qualche verità. Le coppie più solide stanno pensando a costruire qualcosa di ancora più forte come una gravidanza o una convivenza. Chi sta cercando di organizzare un evento importante dovrà essere molto prudente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa bella ondata di forza prosegue per il vostro segno. Voi volete sempre il meglio e non vi accontentate mai, ecco perchè il vostro perfezionismo non vi rende mai contenti dei risultati ottenuti anche quando questi sono lusinghieri. Il Sole continua il transito nel segno aiutato anche da un Marte molto tonico che premia la vostra azione e le vostre intuizioni.

E anche per oggi è tutto.