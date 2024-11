Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 14 novembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 novembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa Luna vi invita a gestire meglio le vostre finanze e a non fare spese folli e incontrollate. La maggior parte di voi è pronta a fare grandi scelte, soprattutto i lavoratori autonomi sono alla ricerca di nuove certezze. Mercurio è ancora favorevole e va sfruttato per tutto il mese di novembre. Con Capricorno e Cancro potrebbero sorgere dei contrasti soprattutto a livello sentimentale. Se vi sentirete rimproverati ingiustamente, potreste reagire in modo furioso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo è un cielo di grande recupero a livello emotivo. Avete una grande capacità d’azione in questa parte di novembre e questo vi aiuterà a conquistare grandi traguardi. Soprattutto chi proviene da una crisi emotiva, adesso potrà recuperare. In amore, questo cielo vi permette un rinnovo dal punto di vista emotivo. Se c’è una persona che davvero vi interessa, adesso sarete molto propensi a farvi avanti e ad abbandonare ogni remora.



Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giove nel segno vi permetterà finalmente di vincere diverse sfide sia nel lavoro che a livello personale. Le vittorie sembrano essere conrastate da emozioni negative esterne che si trascinano da tempo. Dovrete lasciare libera la fantasia ed evitare di soffocarla con pensieri negativi. Avvertite ancora gli strascichi di qualche intemperanza che Venere ha creato ad inizio m mese. Soprattutto quelle coppie che sono ancora solide, potranno parlare d’amore in maniera più serena a patto che seppelliate l’ascia di guerra.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo momento siete particolarmente emotivo e ve la prendete per un nonnulla. Per voi è iniziata però una fase di crescita che ben presto avrà degli importanti sviluppi e che raggiungerà il suo picco nella parte centrale del prossimo anno. E’ normale che in questa fase della vostra vita possano emergere delle tensioni che saranno soltanto passeggere. Venere in opposizione potrebbe causare qualche disagio in amore. Magari potreste scoprire che la vostra dolce metà è meno sincera di quanto credevate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In genere una delle vostre caratteristiche è quella di non ascoltare mai le critiche, perchè siete convinti che gli altri lo facciano solo per invidia o perchè amano mettervi in difficoltà. La Luna dissonante secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi invita a stare un po’ attenti. Venere non è più in aspetto negativo e questo vi consentirà di verificare la tenuta di un rapporto. Le stelle vi invitano a non alimentare polemiche sterili soprattutto in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento non è facile per voi capire cosa dovete fare nell’ambito di un rapporto. La Luna in Trigono vi dona maggiore serenità. Adesso sarà più facile per voi capire cosa volete fare. Pian piano vedrete che i vostri progetti si realizzeranno ma non dovete avere fretta. Fra l’altro da giugno 2025 avrete belle opportunità in più per crescere. Ciò che iniziate adesso, avrà delle ottime prospettive di riuscita soprattutto dopo la primavera. Amore in fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo dovreste fare una cernita delle persone da frequentare, mettendo da parte coloro che non si sono dimostrati molto sinceri con voi. Da quando Venere ha iniziato un transito particolare, è probabile che si siano evidenziate quelle situazioni critiche che gravano sulla vostra vita. Nel lavoro vi sentite un po’ isolato e questa sensazione vi fa star male. Forse qualcuno sta tramando contro di voi e quindi sentite instabile la vostra posizione. La giornata nasce con qualche piccola tensione, ma poi in serata le cose andranno a migliorare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna in opposizione porta della tensione o del livore nella vostra vita. Non perdonerete facilmente chi ha sbagliato nei vostri confronti. Siete persone molto generose, ma quando capite che gli altri approfittano della vostra bontà, non siete disposti a dimenticare dall’oggi al domani. Il fine settimana potrebbe portare in auge un sentimento. Se c’è qualcuno che vi intriga, adesso sarebbe il caso di essere più determinati e propositivi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo periodo vi sta capitando spesso di impegnarvi nel lavoro ma di non veder riconosciuti o premiati i vostri sforzi. Servirà un po’ di pazienza. Il fatto di non sentirvi vincenti non vi piace. Cercate di fare le cose con calma perchè il tempo vi premierà, dovrete solo aspettare che venga il vostro momento. E’ vero che siete particolarmente egocentrici e non amate essere relegati in seconda posizione, ma a volte è meglio fare buon viso a cattivo gioco piuttosto che ribellarsi. Da domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox inizierà una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Con Venere nel segno tante cose potrebbero sbloccarsi a livello lavorativo e sentimentale. Forse dovreste farvi circondare solo da persone affidabili anche se già siete abituati a fare le cose per conto vostro. Ci sono state delle persone che non vi hanno soddisfatto e che vorreste mettere da parte definitivamente, evitando di proseguire la collaborazione. Alcuni amori clandestini vissuti in estate potrebbero tornare alla ribalta e non è detto che non ci possa essere un ritorno di fiamma con un’ex.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La settimana in corso è molto complessa sotto tanti punti di vista. Vi sentite un po’ sotto pressione e la giornata di oggi sarà ricca di problematiche, anche a livello fisico. State combattendo con l’opposizione di Marte che vi causa uno stato di nervosismo e di tensione permanente. Già a partire dal weekend le cose potranno decisamente andare meglio. Cercate di evitare gli sbalzi d’umore che spesso caratterizzano la vostra vita. Le reazioni istintive o troppo furiose non portano da nessuna parte e servono solo ad esacerbare gli animi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State finalmente recuperando il terreno perduto soprattutto se provenite da giorni complicati. L’autunno sta portando nuovi equilibri. Giove contrario vi spinge a fare cose in più per raggiungere i traguardi a cui puntate. Adesso potrete fare scelte in amore molto più decise e risolute senza correre il rischio di ripensarci. Se vi siete accorti di avere accanto la persona sbagliata, adesso, forse, è venuto il momento di tirare le somme e trarne le dovute conclusioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.