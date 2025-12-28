Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 28 dicembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 28 dicembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non si può parlare di una fine dell’anno tranquilla o leggera. Ci sono ancora questioni che vanno chiarite con persone che non sono state corrette con voi. Qualcuno sta provando a offuscare la vostra immagine. In questo 2025 avete dato tanto, ma avete ricevuto in cambio molto poco e per questa ragione non siete più intenzionati ad accettare proposte che non meritano la vostra considerazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ arrivato il momento di contare su una fase di rivincita che potrebbe estendersi a tutta la prima parte del mese di gennaio. Vi state togliendo delle belle soddisfazioni e finalmente state mettendo in evidenza le vostre capacità. La giornata di oggi vi aiuterà a riscattarvi visto che molto presto, avrete la luna nel segno che porterà belle e gradite novità.