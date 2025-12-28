Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 28 dicembre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi: 28 dicembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»
Oroscopo Paolo Fox Ariete
Non si può parlare di una fine dell’anno tranquilla o leggera. Ci sono ancora questioni che vanno chiarite con persone che non sono state corrette con voi. Qualcuno sta provando a offuscare la vostra immagine. In questo 2025 avete dato tanto, ma avete ricevuto in cambio molto poco e per questa ragione non siete più intenzionati ad accettare proposte che non meritano la vostra considerazione.
Oroscopo Paolo Fox Toro
E’ arrivato il momento di contare su una fase di rivincita che potrebbe estendersi a tutta la prima parte del mese di gennaio. Vi state togliendo delle belle soddisfazioni e finalmente state mettendo in evidenza le vostre capacità. La giornata di oggi vi aiuterà a riscattarvi visto che molto presto, avrete la luna nel segno che porterà belle e gradite novità.
Oroscopo Paolo Fox Gemelli
Questa domenica che si preannuncia interessante e soprattutto più leggera rispetto ai giorni di Natale. State attraversando un periodo di recupero, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La giornata di San Silvestro dovrebbe essere trascorsa solo con persone care o sincere. Evitate di partecipare a eventi solo per il gusto di farlo.
Oroscopo Paolo Fox Cancro
Queste opposizioni planetarie porteranno un pò di malinconia nella vostra vita. Questo è un periodo anche di revisione profonda della vostra vita. Alcune certezze che avevate dato per scontate, adesso non ci sono più. Giove supporta dei progetti interessanti.
Oroscopo Paolo Fox Leone
Le prossime saranno giornate molto utili soprattutto per chi intende dare una svolta alla propria vita in ambito lavorativo. Il 2026 inizierà sottotono, ma il resto dell’anno sarà positivo. Luglio sarà il mese in cui raggiungerete il picco dal punto di vista emotivo e sentimentale. Sarà un anno in crescendo che partirà in sordina ma che sboccerà già in primavera.
Oroscopo Paolo Fox Vergine
Dal 15 dicembre sono cambiate tante cose nella vostra vita. Adesso siete più positivi e propositivi e soprattutto in grado di fare cose nuove. Siete tra i segni più forti soprattutto per quanto concerne i sentimenti. In questa ultima parte dell’anno ci saranno anche le condizioni per fare nuove conoscenze e per allargare la cerchia delle vostre amicizie.
Oroscopo Paolo Fox Bilancia
Le prossime giornate saranno pesanti soprattutto per la posizione negativa di Sole, Marte e Venere. Avete tanti progetti in mente ma fino ad adesso non siete mai riusciti a concretizzare nulla e tutto questo per voi è motivo di profonda frustrazione. Ultimamente avete faticato troppo, per questa ragione sarebbe meglio concedervi un po’ di riposo in più.
Oroscopo Paolo Fox Scorpione
Sono in arrivo giornate importanti per via della presenza della luna in ottimo aspetto che vi ha permesso di vivere un Natale intrigante e leggero. L’ultimo giorno dell’anno dovrà essere organizzato con un certo anticipo, altrimenti rischierete di rimanere senza fare nulla. Oggi avrete una bella capacità di recupero.
Oroscopo Paolo Fox Sagittario
In questi ultimi giorni dell’anno avrete stelle intriganti e belle emozioni in arrivo. Il 2026 vi vedrà decisamente tra i segni protagonisti anche se l’inizio del nuovo anno non sarà brillante. Dalla primavera il vostro percorso subirà una impennata davvero positiva in tutti i campi. E’ arrivato il momento di dare spazio alle cose che vi piacciono di più!
Oroscopo Paolo Fox Capricorno
Grazie a questi bei pianeti nel segno ci saranno tutte le condizioni per vivere dei momenti intriganti. Non mancheranno delle sfide che potrebbero mettervi alla prova anche per poter dimostrare il vostro valore. Nel nuovo anno ci saranno anche nuovi oppositori che vi daranno filo da torcere, anche se alla fine sarete sempre voi i vincitori. Oggi la luna storta vi indurrà a dover fare una pausa.
Oroscopo Paolo Fox Acquario
Dovrete cercare di trovare la calma che recentemente vi è mancata. Siete frenetici e irrequieti per la presenza di stelle che vi rendono più nervosi. L’Acquario è un segno che ama sempre iniziare nuovi progetti o raggiungere nuovi traguardi. Per chi è più giovane, rivoluzionare la propria vita è più facile. Chi è più maturo invece dovrebbe ponderare bene ogni mossa anche per evitare di trovarsi in grosse difficoltà.
Oroscopo Paolo Fox Pesci
Da metà dicembre è iniziata una fase astrologica caratterizzata da creatività e ambizione. E’ un oroscopo molto interessante soprattutto per chi svolge attività creative o per chi lavora in ambito artistico. Siete fertili di idee nuove e vogliosi di dare spazio a nuovi progetti.
E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.