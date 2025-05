Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 25 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 25 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi sentite un po’ sotto stress e non andrà meglio sicuramente all’inizio della settimana quando questa Luna attiva porterà ancora tensioni sia in ambito familiare che lavorativo. Le stelle vi consigliano di non perdere la lucidità e di agire con diplomazia evitando di prendere di petto ogni situazione negativa. Almeno fino al 9 giugno dovrete cercare di tenere duro e pazientare, poi arriverà finalmente la svolta tanto attesa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le vicende di carattere pratico stanno prendendo il sopravvento nella vostra vita. Nelle ultime settimane avete dovuto compiere dei tagli netti nella vostra vita che hanno comportato anche scelte importanti a livello economico e professionale. Alcuni transiti planetari hanno creato disagi causati proprio da alcune scelte non proprio facili da prendere. La presenza della Luna nel segno vi aiuterà a relazionarvi con gli altri in modo positivo. Sarà una domenica che porterà serenità soprattutto in ambito familiare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per i Gemelli sta per avvicinarsi una fase astrologicamente davvero propizia. Una bella concentrazione di pianeti vi aiuterà a venire fuori da una fase piuttosto critica. Nella prima parte della prossima settimana ci saranno degli incontri importanti che vi consentiranno di svoltare anche a livello professionale. Dovrete arrivare a questi incontri con le idee chiare e con grande vigore. Questo cielo è importante anche per chi lavora a contatto con il pubblico e per chi deve fare scelte importanti per il proprio futuro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo alcuni giorni piuttosto tesi, adesso arriva una domenica piuttosto positiva soprattutto a livello relazionale. I sentimenti a maggio hanno avuto una fase di sbando o di ripensamenti anche a causa di una Luna che ha favorito gli sbalzi d’umore. Dal 9 giugno le cose cambieranno radicalmente anche perché avrete Giove in aspetto positivo che vi aiuterà a ritrovare la voglia di vivere e di rimettervi in gioco, sia professionalmente che sentimentalmente.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è un po’ di stanchezza nell’aria che non vi impedirà comunque di trascorrere una giornata rilassante o di vincere una sfida. Nelle ultime 48 ore vi siete dati tanto da fare per questa ragione, soprattutto in questa giornata domenicale, sarebbe il caso di curare di più l’aspetto fisico e mentale, magari riposando un po’ o dedicandovi a qualche hobby rilassante. Da lunedì avrete una Luna che vi darà una maggiore capacità d’azione e da mercoledì potrete beneficiare di un ottimo allineamento di pianeti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le stelle di questo periodo sono piuttosto interessanti anche grazie ad una Luna in ottimo aspetto. In rilievo soprattutto le questioni legate ai soldi e al lavoro che stanno prendendo il sopravvento nella vostra vita, anche perché quando avete dei dubbi che riguardano la vostra sfera economica, finite per vivere una fase di crisi anche a livello interiore. Cercate di vivere questa domenica all’insegna della tranquillità a livello emotivo. Vi innamorate più facilmente di una persona interessante, non dal punto di vista fisico, ma mentale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sono state superate le tensioni degli ultimi giorni anche grazie ad una Luna che non è più contraria. State navigando a vista e tutto questo vi crea un certo disagio anche a livello interiore. Ogni giorno c’è un traguardo da raggiungere ma non vi sono quelle certezze che meritereste di ottenere, perché ogni cosa deve essere conquistata giorno per giorno. Venere ha portato un rinnovamento nel vostro rapporto di coppia. Chi non ha una storia, forse non la sta cercando.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata di oggi sarà un po’ particolare anche a causa di alcuni pianeti contrari che vi rendono un pò tesi e nervosi. E’ probabile che ci siano state delle incomprensioni in famiglia anche perché tutta quella disponibilità che dimostrate nei confronti degli altri, non sempre vi torna indietro o viene contraccambiata. La vostra pazienza è un po’ al limite e per questa ragione potrebbero verificarsi dei momenti di impeto soprattutto contro persone che non sono dalla vostra parte o che si oppongono alle vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si sta aprendo per voi una fase astrologica piuttosto conflittuale soprattutto se ultimamente avete dovuto rinviare delle scelte importanti. E’ una giornata tranquilla quella di domenica ma da lunedì ci sarà qualche bega in più che non sarà facile da gestire. Nell’ambito del lavoro potrebbero nascere delle tensioni soprattutto se ci sono state recenti incomprensioni. Se avete al vostro fianco delle persone che non capiscono le vostre vere potenzialità, potrebbero sorgere contrasti e litigi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sicuramente il mese che sta finendo non è stato il massimo dal punto di vista sentimentale, ma sta per iniziare un mese di giugno all’insegna di nuovi incontri eccitanti e di svolte. Chi si è separato in questo momento è tutt’altro che intenzionato a rimettersi in gioco e preferisce prendere altro tempo a meno che non arrivi davvero una persona intrigante che possa farvi girare la testa. Questa giornata comporterà però un risveglio delle passioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La stanchezza potrebbe farsi sentire nelle prossime ore anche a causa di qualche pianeta in aspetto contrario che sta creando tensioni non facili da affrontare. Chi ha accumulato un po’ di rabbia repressa potrebbe sbottare in questa domenica e non sarà facile gestirvi neanche per voi stessi. Qualcuno magari potrebbe sfogarsi col partner per non aver ricevuto in queste ore le attenzioni che richiedeva. Oggi sarà difficile mantenere la calma. Cercate di curare di più la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sstate attraversando una fase davvero brillante a livello di intuizioni e di creatività. Entro il 9 giugno sarà importante capire cosa dovrete portare avanti e cosa dovrete accantonare. Chi ha un contratto in sospeso, entro la prossima settimana potrebbe arrivare la tanto attesa conferma. La prossima settimana inizierà in maniera convulsa, ecco perché nel weekend sarà meglio evitare strapazzi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.