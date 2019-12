Paolo Fox, Oroscopo 11 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: mercoledì 11 dicembre 2019

Mercoledì 11 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele e poi in diretta nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Mercoledì e giovedì abbiamo un cielo molto efficace. Credo che siate finalmente pronti all’amore! Chi nel corso delle ultime tre settimane ha dimenticato involontariamente un partner adesso può tornare sui propri passi.

E’ un momento importante anche per il lavoro considerando che c’è sempre un pò di lentezza nell’ottenere le cose. I nuovi incarichi, anche se faticosi, porteranno lontano.

Oroscopo Toro

Questa giornata porta via qualche soldo, ci sono spese che bisogna fare, anche e soprattutto per la casa. Stai costruendo un futuro più sereno. Da un punto di vista sentimentale non dico che tutte le coppie siano in crisi, ma molti in questi giorni sono meno disponibili anche a fare l’amore, altri sembra che non abbiano i giusti riferimenti.

Ma non preoccuparti, è solo un periodo di transizione. Tutto sommato, c’è una discreta energia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata è piuttosto interessante: non escludo che arrivi anche una notizia importante. Resta sempre un periodo neutrale per i sentimenti ma le storie che sono nate a Novembre continuano anche a Dicembre.

Ci sono buone prospettive in generale, anche per il lavoro e lo studio. Qualcuno ha già avuto, altri stanno per avere! Giove non è più opposto e questo finalmente non blocca più le tue aspettative.

Oroscopo Cancro

In questa settimana hai un grande desiderio di riscatto anche se non è facile navigare contro Giove e Saturno opposti. In astrologia l’opposizione non rappresenta un limite invalicabile ma solo ed esclusivamente prove da superare.

Quelli che sono soli da tempo possono trovare un’emozione in più. Cambiamenti anche nel lavoro. Chi è in attesa di una conferma l’avrà nei primi mesi del prossimo anno. In ogni modo, il tuo atteggiamento un pò volubile non si addice a questo periodo!

Oroscopo Leone

Ecco una giornata interessante un pò per tutto. Incontri piacevoli nel fine settimana, anche se devo dire che la parte migliore di questo cielo per l’amore è quella legata alla seconda metà di Dicembre.

Resta un periodo un pò particolare perché, lo avevo già annunciato da mesi, a fronte di molte ambizioni probabilmente non tutto è andato come avresti voluto. Qualcuno deve affrontare spese per la casa. Questioni da mettere a posto.

Oroscopo Vergine

La stanchezza si fa sentire: c’è qualcosa che non va’! Forse un pò di agitazione perchè stai facendo tanto e non tutto va come vorresti! Ma il recupero non mancherà.

Se intendi parlare di cose importanti o se intendi anche mettere pace in famiglia, usa la massima prudenza perchè queste due giornate mi sembrano anche piuttosto polemiche nei confronti degli amici. Un pò di nervosismo o un lieve calo fisico.

Oroscopo Bilancia

Emozioni sottotono. Potrebbe anche esserci la possibilità di ritrovare un sentimento perso nel passato, ma forse non è la scelta giusta da fare. Avete sempre bisogno di un aiuto psicologico, nel senso che amate ricevere complimenti e sentirvi a posto.

Sentirsi desiderabili è molto importante: il tuo è un segno che basa molta della sua sicurezza sull’aspetto esteriore. Devi schivare qualche piccolo fastidio.

Oroscopo Scorpione

Quelli che hanno una bella storia la accettano e la condividono anche in termini di passionalità. Il 2020 in arrivo sarà l’anno delle grandi opportunità per chi vuole darsi da fare. Scegliere un amore lontano, scegliere una persona gia’ sposata o legata è un errore in partenza.

E anche durante un periodo buono può portare difficoltà. Ma quelli che si uniscono a chi è libero o comunque si guardano attorno non fermandosi alla prima apparenza, in questi giorni possono costruire qualcosa di più per loro stessi e per il futuro.

Oroscopo Sagittario

A volte peccate di impeto o di troppo entusiasmo nelle vostre scelte. In passato alcuni di voi hanno fatto un errore valutando con troppa enfasi persone che meritavano meno. E in queste due giornate sarà difficile restare in silenzio.

Puoi essere diplomatico quanto vuoi, puoi essere forte quanto vuoi, ma credo che qualcuno avrà da protestare. In amore o nel lavoro ci saranno molte cose da dire. La giornata è interessante nei rapporti con Ariete e Leone.

Oroscopo Capricorno

Quelli che hanno un’attività in proprio possono ricevere maggiori consensi. In queste 48 ore, però, sarà anche piu’ facile arrabbiarsi. Una persona Bilancia potrebbe avere messo in dubbio il tuo equilibrio.

Quelli che si sono un pò allontanati dall’amore dovrebbero cercare di riavvicinarsi. Nuovi e intriganti incontri. Cerca di stare attento nei rapporti con Ariete e Cancro, che solitamente sono sempre conflittuali.

Oroscopo Acquario

In queste 48 ore c’è un bel recupero di energie e di forma. In questa fase voglio indicare un momento di stress solo per l’amore, perchè le storie difficili potrebbero essere ancora più nervose del solito.

La situazione va gestita con prudenza: tutti abbiamo momenti difficili! L’astrologia ci aiuta a prevenirli in modo anche da evitare qualche polemica inutile.

Oroscopo Pesci

In un periodo che porta grandi speranze in vista del prossimo anno abbiamo comunque certe giornate che lasciano a desiderare. Se posso darti un consiglio, cerca di evitare contrasti con l’ambiente.

La stanchezza si fa sentire, e può portarti a dire cose che non pensi. Chi vive più storie in amore dovrà essere piu’ sincero. Questa fine dell’anno può portare un momento di dentro o fuori definitivo per le coppie incerte.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!