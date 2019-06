Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: giovedì 6 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: giovedì 6 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 6 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Ecco le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Ogni eccesso andrebbe evitato! Come dicevo nell’oroscopo di mercoledì, hai addosso troppe responsabilità e probabilmente di fronte alle tante cose che devi fare completare ancora non ti senti particolarmente forte.

Per fortuna, venerdì e sabato saranno giornate più efficaci, ma anche ora devo pregarti di fare attenzione e di non strafare! Cerca di evitare conflitti in famiglia e sul lavoro.

Oroscopo Toro

Non dimenticare che in questo periodo hai bisogno di rilassarti, di vivere un pò più sereno. Viste le tensioni che ci sono state di recente, il fatto di avere cambiato ruolo ed aver rimesso in discussione quasi tutta la tua esistenza in pochi mesi è molto importante. Qui si può parlare di un blocco, di una situazione di difficoltà, di un’interruzione che magari porta ad una riapertura!

Tante sono le situazioni aperte che in questo periodo devi gestire con prudenza. Ed è probabile che tu senta un pò di fatica di troppo!

Oroscopo Gemelli

Tra questo giovedì e sabato non saranno pochi quelli che avranno l’opportunità di fare cose divertenti e di appagare la mente! Ricordi quando dicevo che il tuo è un segno che rimanda le cose, che quando arriva il problema pensa: poi lo risolverà.

Purtroppo negli ultimi mesi i problemi sono arrivati tutti insieme e non c’è stato tempo per rimandarli! Ecco perché ti trovo molto affaticato. Nonostante ciò, nel prossimo weekend può tornare anche un amore, un’amicizia. Ci sarà più passione!

Oroscopo Cancro

In questi giorni il tuo umore è ballerino! Il fatto di avere Mercurio, Venere e Marte nel segno potrebbe anche portare favori però crea dei disagi perchè tutto quello che desideri, è bloccato o in ritardo. Quindi, qui parliamo di una condizione di grande stress che si riversa in amore, che si riversa nei rapporti con gli altri. Non mi meraviglierei se in questi giorni tu vedessi tutto un pò offuscato!

Se nel lavoro ti hanno promesso certe cose, ancora non sono ancora arrivate oppure non sai bene cosa andrai a fare durante l’estate. E questo può capitare anche nella migliore delle ipotesi, anche a chi da poco ha iniziato un nuovo progetto. Attenzione!

Oroscopo Leone

Giovedì e venerdì sono giornate importanti, specialmente se devi fare una richiesta di lavoro. Purtroppo devo ricordare che non è certo un periodo molto ricco per te: ricordi quando dicevo che quest’anno avrai bellissime idee perchè Giove è favorevole ma ci saranno pochi soldi per realizzarle. E quindi, in qualche modo si è sempre costretti a discutere per questo motivo.

Mi metto nei panni di chi ha un’azienda e deve finire un budget, ma anche di chi lavora come dipendente o addirittura di chi non ha un lavoro: a maggior ragione saranno giorni di grande fatica! Però saranno utili per ricevere una bella ispirazione e per vivere meglio l’amore!

Oroscopo Vergine

E’ normale che tu sia attratto da un bel fisico però ricordo sempre che per questo segno conta soprattutto la mente e il rapporto di complicità che c’è con una persona. Ti senti tranquillo e sicuro di una persona solo quando sei in sintonia con la mente dell’altro! Purtroppo, è proprio quello che non sta accadendo e che non è accaduto neanche a Maggio!

Qui dipende cosa desideri fare perchè è probabile che ci siano tensioni da superare. Tra l’altro, domenica sarà una giornata in cui se ci sono dispute o problematiche nel legame, potranno salta fuori. Attenzione ai rapporti più critici!

Oroscopo Bilancia

Non escludo che qualcuno sia un pò sottotono e si senta sotto pressione. Da venerdì partirà un buon recupero ma questa giornata rappresenta una sorta di grande agitazione, di blocco che però sarò presto superato.

Agli inizi della settimana, molti di voi potrebbero essere innervositi, ma ora sarà il caso di farti scivolare le cose addosso e di non metterti contro qualcuno.

Oroscopo Scorpione

Ultimamente non ho parlato tanto dell’amore non perchè non ci sia, ma perchè non ci sono grandi novità: chi ha una storia la mantiene, chi non ha una storia non la cerca. Qualcuno è in crisi già dalla settimana scorsa!

Se ci sono dei problemi di coppia consiglio di evitare conflitti esagerati soprattutto venerdì e sabato perchè potrebbero tornare ad esserci distanze, a volte enormi! Prudenza nei rapporti coi segni Leone, Acquario e Capricorno!

Oroscopo Sagittario

In questo momento devi tornare ad essere un pò più concreto. sappiamo che già dagli inizio dell’anno godi di grande visibilità, grazie a Giove che ti pone al centro dell’attenzione. Ma devi stare attento a non entrare in questioni troppo complesse: devi evitare di dire bugie, magari per il quieto vivere, devi evitare di continuare a stare nella confusione.

Questo è stato un anno molto complesso ma anche redditizio in termini di consensi e di approvazioni. Sul lavoro ci saranno novità entro l’estate, ma non scordarti da dove vieni: gli inizi dell’anno sono stati davvero tosti!

Oroscopo Capricorno

Sono stelle ancora un pò conflittuali queste di giovedì: è probabile che qualcuno si trovi in una grande dissonanza con l’ambiente circostante, con un capo o con alcuni colleghi, Anche l’amore da questo punto di vista può diventare un pò complicato da gestire.

La raccomandazione che devo farti è quella di spedire via tutte le tensioni e parlare a cuore aperto, in particolare modo da domenica, giornata migliore per i sentimenti!

Oroscopo Acquario

E’ una giornata particolare: tutte le relazioni non chiare, tutte le storie difficili possono diventare ancora più complesse. I prossimi tre giorni saranno un pò strani per te che sei un pò fuori di testa e potresti desiderare di stare più tempo per conto tuo.

Sono giornate che portano qualche momento di tensione e calo fisico. Da domenica si recupera, ma ti consiglio di non fare tutto di corsa!

Oroscopo Pesci

Questo è un momento molto interessante per il lavoro mentre per quanto riguarda i sentimenti ci sono diverse complicazioni. E questo può essere maggiormente vero se hai una storia che da tempo non funziona più o se sei in bilico tra due relazioni.

Per ciò che riguarda l’attività professionale, invece, da qui alla fine dell’anno potranno nascere situazioni molto importanti. Anche gli incontri che si fanno in questo periodo possono rivelarsi risolutivi! Mantieni la calma fino a sabato.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!