Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 9 al 15 agosto 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 9 al 15 agosto 2024.

Oroscopo di Branko dal 9 al 15 agosto 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 9 al 15 agosto 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Da domenica 11, e sino a Ferragosto, c’è una sfilza di giorni perfetti per l’amore, senza nemmeno una Luna contraria. Lunedì 12 il Primo quarto è sexy; il 15 una Luna viaggiatrice porta il vostro cuore in alto nel cielo, ma anche Mercurio esalta la vostra simpatia, vi rende divertenti. È un cielo pieno di brio e di voglia di distrazioni, di gioco, è agosto e la leggerezza è naturale e salutare, Venere però è saggia e vi ricorda di non dimenticare del tutto il vostro lavoro, non lasciatevi sfuggire una buona occasione. Evitate i dolci. INCONTRO SÌ: Leone, fa andare a fuoco il vostro cuore. Vergine, timida o sfacciata?

Oroscopo Branko Toro

La Luna al Primo quarto, lunedì 12, crea qualche mugugno nella coppia: c’è forse un po’ di gelosia? Fatevela passare, con questa Venere e con questo Mercurio non potete dubitare del vostro amore, sarete voi a vincere – come sempre del resto, quando mai un Toro perde una gara se in palio c’è un cuore che desidera? Se siete soli, Ferragosto è un buon momento per parlare con una persona speciale o per approfondire una conoscenza che ha acceso una lampadina, la serata promette una fuga a due. Spendete troppo? No problem, ci pensa Giove a rimediare. INCONTRO SÌ: Con Venere nel segno, la Vergine è una calamita. Un Cancro vi ruba un bacio!

Oroscopo Branko Gemelli

Giove e Marte nel cielo vi rendono irresistibili e un po’ sfacciati, se desiderate qualcosa – o qualcuno, probabilmente – ve lo andate a prendere senza tanti complimenti, anche se la situazione è complicata. Ma si sa, a voi piace il gioco anche in amore come pure il sapore della sfida, quindi non vi tirerete indietro nemmeno a Ferragosto, con una Luna indiavolata, che si fa vedere e poi scompare, e poi fa capolino di nuovo. Vincerete? La fortuna ora è con voi, ma ci auguriamo che il nuovo amore non sia solo un giocattolo! INCONTRO SÌ: Un Acquario vi fa sangue, chissà, forse perché vi sfugge? Finirete fra le braccia di un Ariete.

Oroscopo Branko Cancro

Domenica 11 e lunedì 12 la Luna in Scorpione al Primo quarto certifica che siete i beniamini nel cielo. Se qualcuno merita di essere scelto e amato siete soprattutto voi, pure Venere e Mercurio certificano. Non dovete neanche guardare lontano, la persona che può rendervi felici è nei pressi, forse già la conoscete. Meglio, Marte alle spalle è un po’ languido e stanchino, lasciatevi cullare dal vostro mare così amato, così pescoso! A Ferragosto però cercate di non esagerare, dice il proverbio: chi troppo vuole. INCONTRO SÌ: Una Bilancia vi incuriosisce. Sotto il Primo quarto, però, vince lo Scorpione.

Oroscopo Branko Leone

Non c’è niente da dire, il vostro cielo è perfetto in questo agosto 2024, soprattutto i nuovi incontri sono fortunati e sexy, proprio a Ferragosto la Luna è nel vostro cielo dell’amore, e Mercurio arriva da voi a rendervi simpatici e spiritosi, fare conquiste non sarà affatto difficile. Le stelle dicono: osate, osate, osate! Non dovete, quindi, lasciarvi irritare dal Primo quarto, lunedì 12: quella punta di gelosia o di rivalità non fa male all’amore, anzi, lo rende più gustoso. Venere pratica riempie le vostre tasche. Chapeau. INCONTRO SÌ: E se un giorno un Sagittario vi portasse via? Noi però punteremmo su un Gemelli!

Oroscopo Branko Vergine

Ci piace molto la Luna al Primo quarto fra domenica 11 e lunedì 12, è così sexy, così intima, seducente. Anche a Ferragosto è la Luna a darvi forza, a cancellare la vostra timidezza, se non osate fare la prima mossa, basta uno sguardo, lo sapete bene anche voi. Quando un segno ha Venere nel cielo, non c’è stella contraria che tenga, in amore può vincere il primo premio, bene anche le coppie consolidate, Saturno sta buonino, si supera anche qualche litigata. Un po’ di cautela però è richiesta per la forma fisica, Marte vi stanca. INCONTRO SÌ: Scorpione, con il Primo quarto ha una chance in più, ma a Ferragosto invitate un Capricorno.

Oroscopo Branko Bilancia

Ancora un cielo limpido, non avete stelle contro, nemmeno una pallida Luna. Belli i nuovi incontri, che a Ferragosto vi fanno sentire giovani pure se la vostra età non è più verde, v’innamorerete come adolescenti ridendo e giocando, cantando e nuotando. Giove e Marte sono i guardiani del vostro successo e della vostra determinazione, se siete in viaggio porteranno nuove conoscenze, esperienze emozionanti, avventure sexy, divertenti. Come farete a tornare alla vostra solita vita dopo un’estate così? INCONTRO SÌ: Con i Gemelli potrebbe finire con l’anello al dito. Chiedete a un Sagittario se fa sul serio.

Oroscopo Branko Scorpione

Primo quarto nel vostro cielo fra domenica 11 e lunedì 12: promette una scossa salutare, dovete uscire dal guscio e farvi avanti, è agosto pure per voi, Giove e Marte sono in una posizione sexy, di che cosa avete paura? D’innamorarvi davvero, forse? Le nuove conoscenze sono gentili, giovani, invitanti, seducenti, sarà difficile tirarvi indietro, anche a Ferragosto le cose potrebbero andare molto bene. In questi sette giorni la Luna è sempre amica o neutra, garanzia di buonumore. Fateci sapere com’è andata… INCONTRO SÌ: Com’è sexy un Pesci quando è così corrucciato. Come andrebbe a finire con lo Scorpione?

Oroscopo Branko Sagittario

Il cielo d’agosto vi scotta un po,’ meno male che è un periodo di vacanza e potete riposare e rilassarvi. Non vale la pena di raccogliere nuove sfide, nessuno vi sta chiedendo di superare voi stessi, solo di dare il massimo quando potete, come potete. Lo dice pure Saturno, non è il caso di continuare a dire “lo faccio io, lo faccio io!”, i doveri vanno condivisi. L’intuito vi illumina lunedì 12, con il Primo quarto, ascoltatelo. Fratello Sole, sorella Luna splendono a Ferragosto, se avete voglia di amare nessuno ve lo impedirà. INCONTRO SÌ: Toro, vi sembra lento, ma riposare fra le sue braccia è il massimo. Ariete, sexy da impazzire.

Oroscopo Branko Capricorno

Il Primo quarto inizia a formarsi domenica 11 e si completa lunedì 12. Si tratta di due giorni magnifici per i nuovi incontri, qualcuno di speciale potrebbe bussare davvero alla porta del vostro cuore, la vorrete lasciare chiusa ancora una volta? Nel vostro cielo di nuovo non c’è neanche un nemico stellare e la splendente Venere vi illumina dei suoi raggi verde smeraldo, come il mare d’agosto. Proprio il 15 la Luna arriva nel vostro segno per addolcire la vostra serata, scegliete la persona giusta con cui trascorrerla, vi aspetta un sì.

INCONTRO SÌ: Gemelli, è proprio quel che ci vuole per sciogliervi. Con lo Scorpione il sesso è magnifico.

Oroscopo Branko Acquario

Con questo Marte, con questo Giove ben piazzati nel vostro cielo dell’amore non temete nemmeno il dardeggiante Sole d’agosto e quella pungente Luna al Primo quarto di lunedì 12, quando il cuore sorride, non c’è ex, non c’è rivale in amore o in carriera che possa togliervi il buonumore. Inoltre Venere fa sul serio, vi avvicina direttamente all’anima di chi amate, apritevi senza paura. Ferragosto poi è vivace, c’è amicizia, c’è comunanza, e anche nuovi incontri che vi fanno sognare. Scommettiamo che v’innamorerete? INCONTRO SÌ: Gemelli, con lui sarete felici. Se invece volete vincere una sfida, tentate con il Capricorno.

Oroscopo Branko Pesci

Anche il cielo estivo può portare nubi e grandine.. ma voi siete creature d’acqua, non temete un temporale estivo! Anche perché subito dopo spunta il sereno e la notte riserva sorprese deliziose, come Primo quarto di Luna che si forma da domenica 11 a lunedì 12, e vi porta a esplorare mari lontani e misteriosi come voi, dove incontrerete pericoli, ma pure magnifiche avventure. Ci piace la Luna a Ferragosto, inizia senza darvi troppa corda, ma verso sera vi regala un incontro magico e inatteso: sarà amore? INCONTRO SÌ: Toro, vi prende per mano e vi porta a ballare. L’indirizzo di un Cancro già lo conoscete.