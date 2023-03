Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 10 al 16 marzo 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 10 al 16 marzo 2023.

Oroscopo di Branko dal 10 al 16 marzo 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 10 al 16 marzo 2023.

Oroscopo Branko Ariete

L’inverno è quasi finito ma non finiscono le stelle buone che vi inseguono da mesi. Prima del Sole, il 20, avete il favore di Venere nel segno e Marte in aspetto clamoroso tra lunedì 13 e il 15. Ripensate alle cose accadute nell’ambiente di lavoro, poi imbastite un nuovo ambizioso programma. Le Idi di marzo sono la vittoria di Marte, che porta scompiglio e problemi ad altri, non a voi, perciò: avanti mia bella arietina! Un uomo da fermare subito, prima della primavera. Nettuno, Saturno e Sole alle spalle: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Dolori alle ginocchia. INCONTRO SÌ: Scorpione, non vuole portarvi via per fare di voi l’eroe del giorno, vuole solo andare a letto.

Oroscopo Branko Toro

L’età dell’innocenza? Se è passata è andata, raccontano le pietre davanti al portone di casa vostra. Però è vero che ogni arrivo di Venere nel segno è un ritorno di giovinezza. La vostra prima stella si presenta entro mezzanotte di giovedì 16, come Cenerentola e farà un transito di 3 settimane: fate in modo di prendere tutto. Donne e uomini soli, per varie ragioni, siate pronti, all’inizio di primavera ci sono molte possibilità di conoscere qualcuno come voi. Le Idi di Marzo, mercoledì 15, sconvolgono l’andamento generale delle cose, ma voi siete protetti. INCONTRO SÌ: Venere dice di aver già sentito risate dalla camera da letto, un Gemelli sa raccontare storielle.

Oroscopo Branko Gemelli

Non si può sfuggire all’Ultimo quarto, che nasce mercoledì 15 in opposizione al vostro segno. È una fase che tocca nel segno, arriva fino al fondo del problema del momento, privato o professionale. Tacere solo “per amore di pace”, non serve proprio, la verità deve uscire allo scoperto – ora! Dal 16, con Giove e Marte pimpanti, riprenderete la corsa al successo, inseguirete la preda amorosa prescelta, ma non cedete, per favore, alla tentazione di ritornare a un amore del passato. Nulla è più passato di un amore finito. Mercurio contro. INCONTRO SÌ: È come pedalare sul pavé, ma con Leone il traguardo è raggiungibile.

Oroscopo Branko Cancro

L’andamento della settimana è condizionato dalla capacità di gestire due eventi impegnativi, che per vostra fortuna non nascono in segni nemici. Mercoledì 15, Ultimo quarto in Sagittario, seguito dalla congiunzione Sole-Nettuno. I fenomeni sono collegati alla salute, controllate i disturbi in corso. Giorni dal ritmo frenetico, poco adatti alla vostra pigra natura lunare, ma il 16, l’opposizione della Luna in Capricorno è meno faticosa grazie al passaggio di Venere in Toro. Buongiorno, Cancro, inizia la schiarita che porterà a tutta la famiglia liete novità nel 2023. Incluse nascite. INCONTRO SÌ: L’inverno si conclude con un trionfo per voi segni d’acqua, scegliete Pesci, Scorpione, Cancro.

Oroscopo Branko Leone

Da tanto tempo siete in attesa di una paterna protezione di Saturno, anche se non è stato lui a deludervi negli ultimi tre anni. Ora però è qui, partecipa alla grande storica congiunzione Sole-Nettuno, mentre nasce l’Ultimo Quarto di Luna in Sagittario, ovviamente a vostro favore. La prima conquista sarà registrata in amore, concedetevi un week end rilassante, poi ripartite lunedì 13. Magnifico il terzetto Mercurio-Giove-Venere, affari di ogni tipo, con particolare richiamo all’oro come bene rifugio. Siete una calda tana per il vostro amore. INCONTRO SÌ: Le intenzioni del Sagittario sono onorevoli, ma è capace di portarvi a un corso di cucina.

Oroscopo Branko Vergine

Problematici questi ultimi giorni dei Pesci, ma giovedì 16 Venere va in Toro e avviene il primo trigono fortunato del vostro non facile passaggio stagionale. Con Sole in Ariete e Marte in Cancro, la primavera porterà respiro pure nella vita professionale, ma sarà l’esperienza acquisita negli ultimi 3 anni a darvi forza. Diceva Eduardo che gli esami non finiscono mai e voi avete due interrogazioni che richiedono risposte nette: mercoledì 15 nasce Ultimo quarto nel campo della famiglia; segue la congiunzione Nettuno-Sole in Pesci, matrimonio e collaborazioni. INCONTRO SÌ: Avete bisogno assoluto di un grande amore. L’Acquario va di corsa, correte pure voi.

Oroscopo Branko Bilancia

Una settimana dominata dalla Luna e certamente ne saremo tutti coinvolti perché la Luna è popolo, casa, patria.Voi l’avete nel segno venerdì 10, ultimo transito invernale. Valutate un po’ le azioni personali e i modi che avete assunto in famiglia e nel lavoro. La primavera porterà problemi di collaborazione e di gestione dei profitti, fatevi furbi e prendete un’iniziativa clamorosa il 15. L’Ultimo quarto è positivo per voi, se dovete tagliare qualcosa. Nello stesso momento fenomeni insoliti nella forma, consultate un medico internista. Amore: assestamento. INCONTRO SÌ: Gemelli, nel caso di un disastro, mettete un post su Instagram: torneremo più forti di prima.

Oroscopo Branko Scorpione

Incredibile il numero di aspetti che la Luna forma nell’ultimo transito invernale nel vostro segno, sabato 11 e il 12. Il trigono più importante, per molti eccezionale, è formato da Sole-Nettuno in Pesci. Punto esatto della vostra fortuna, nascosta o conservata in fondo al mare (ovvero nei meandri del destino), ma ora avete gli arnesi giusti per riportarla in superficie. Cominciate con lavoro e situazioni a esso collegate, il 15 l’Ultimo quarto nasce nel campo del patrimonio, sollecita il vostro successo. Non avete vinto Sanremo, ma vincerete una partita della vita e dell’amore. INCONTRO SÌ: Un amore straniero per i single. Uno Scorpione scozzese per lei, una Toro irlandese per lui.

Oroscopo Branko Sagittario

Quando la prossima estate penserete al 15 e 16 marzo, con questo Ultimo quarto e Nettuno-Sole in congiunzione, sarete cullati da Venere in Leone, una straordinaria presenza cosmica anche per le attività professionali e gli affari. Ma queste Idi di Marzo effettivamente non sono facili da vivere, risvegliano tanti ricordi, situazioni e volti del passato che purtroppo non sono mai stati dimenticati. Nettuno è un’acqua che scava, esplode, travolge. Una valida lezione di vita. Manca poco alla primavera, oggi vi bacia Giove. Appuntamento legale importante. INCONTRO SÌ: “My boy is coming”, il mio ragazzo sta arrivando. Esulta Venere quando vede il Toro.

Oroscopo Branko Capricorno

È vicino alla conclusione il transito di Marte in Gemelli, il Sole si avvicina all’Ariete, tenetevi pronti a qualche intoppo nel primo mese di primavera, ma questa settimana offre aspetti risolutivi nel caso foste in guerra professionale con qualcuno, o in un conflitto privato. La cosa principale è curare la salute, essere in forma, perché i compiti in lista non sono da poco. Parliamo di guerre perché il 15 marzo ricorda storie passate, ma l’Ultimo quarto che nasce in Sagittario è il vostro e il nostro presente. Per fortuna la sera del 16, Venere risplende in Toro! INCONTRO SÌ: Chiedete alla Luna una notte intensa e un letto comodo, insieme con il languido Pesci.

Oroscopo Branko Acquario

Non dovete credervi arrivati, immuni da pericoli, questo non è un periodo di arrivo, ma di partenza. Vi sentiamo agitati e ansiosi, persino per le questioni finanziarie, che sono sempre la vostra specialità. Riservate due giorni al relax fisico, sabato 11 e il 12, poi ripartite scattanti il 13, quando la Luna inizia l’Ultimo Quarto in Sagittario, che è proprio la fase giusta per eliminare, chiudere, progetti non riusciti. Alle Idi di Marzo, il 15, Marte è ancora gigantesco, un Himalaya per altri, ma non per voi, che sapete volare oltre le cime più alte. Provenite da un altro mondo. INCONTRO SÌ: È tempo di espansione anche per il Toro, perché non unire le sue mani alla vostra velocità?

Oroscopo Branko Pesci

Tutti vivremo con una sensazione d’angoscia l’Ultimo quarto di Luna del 15 marzo, le famose Idi di Marzo che per i Romani segnavano l’inizio di nuove guerre, possibili anche al giorno d’oggi. Per voi significano altre lotte per affermare talento nell’ambiente di lavoro, ma. Non avete ancora Marte in piena forma, aspettate la primavera. Luna e Sole in sintonia perfetta nel weekend; il 16 tra loro si inserisce Venere taurina che porterà nuove occasioni e nuove persone. Evitate sforzi fisici, specie il 15. INCONTRO SÌ: Scorpione, è un predestinato, complicato quanto voi, ma è toccato dalla grazia.