Paolo Fox, Oroscopo 4 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Sabato 4 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete passato qualche giorno con molte avversità da superare e adesso potete guardare al fine settimana con più serenità. Nel weekend le cose andranno decisamente meglio e voi ritroverete l’energia e la grinta che vi sono mancate ultimamente.

Oroscopo Toro

Vi sentirete piuttosto avviliti. Sembra proprio che quello che fate non produca nessun effetto, se non quello di snervarvi e che nessuno vi voglia dare mai ragione. Non sarà un po’ colpa vostra? Vi esorto a fare più attenzione a ciò che dite.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere, con il suo transito, segnerà l’inizio di una nuova, significativa fase della vostra vita. Questo passaggio si tradurrà in un progresso qualitativo dei rapporti con gli altri e di una conferma di trattative e progetti molto importanti. E da maggio andrà ancora meglio!

Oroscopo Cancro

Anche se gli ultimi tempi sono stati molto pesanti per voi cancrini, le previsioni astrali relative alle prossime settimane sono rassicuranti. Saturno non sarà più in opposizione e vi concederà una pausa. Potrete, finalmente, osservare la vostra situazione con maggiore obiettività.

Oroscopo Leone

La Luna nel segno e l’ingresso di Venere in Gemelli vi aiuteranno a riprendere le redini delle vostre emozioni. Vi attende un periodo molto promettente, costellato di riconoscimenti e successi, ma dovrete darvi parecchio da fare!

Oroscopo Vergine

Sono giorni in cui tendete a osare troppo, ma ricordatevi che strafare non sempre va bene, quando si hanno molte responsabilità sulle spalle. A volte conviene fare un piccolo passo indietro.

Oroscopo Bilancia

Qualche Bilancia si sta rendendo conto, in queste giornate, di aver puntato troppo sul lavoro e meno sui sentimenti. Ecco perché adesso avete deciso di fare marcia indietro e coltivare maggiormente le relazioni e gli affari di cuori.

Oroscopo Scorpione

Finalmente Venere lascia la posizione opposta. Adesso potrete recuperare quelle situazioni o relazioni che avevano subito degli strappi. Il popolare astrologo Paolo Fox vi suggerisce, però, di fare molta attenzione all’aspetto economico.

Oroscopo Sagittario

Il Sagittario rappresenta la libertà, ma ora le costrizioni che dobbiamo vivere un po’ tutti, a voi mettono ancor di più a dura prova. Vi consiglio di non riversare il nervosismo che provate su chi vi sta vicino. A peggiorare la condizione è l’andamento deludente di alcuni progetti: tenete duro e cercate di recuperare!

Oroscopo Capricorno

Siete assorbiti, in questi giorni, dai rapporti famigliari e dal bisogno di ritrovare la pace in casa. Domenica sarà la giornata ideale per chiarire tutto quello che crea ancora fraintendimenti con il partner. Forse a inizio settimana è successo qualcosa, ma ora è il momento di guardare avanti.

Oroscopo Acquario

È un periodo in cui vorreste cambiare vita a tutti i costi, ma Saturno nel segno proprio non vi facilita le cose. Inoltre dovete fare i conti con le troppe uscite economiche, il che vuol dire dover procedere con i piedi di piombo.

Oroscopo Pesci

È ora di fare delle verifiche. Vi invito a trovare maggior chiarezza sui rapporti in vista di un mese, questo in corso, che vi farà faticare non poco. Siate meno rigidi e provate a cambiare ottica!

