Paolo Fox, Oroscopo 9 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: sabato 9 maggio 2020

Sabato 9 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi ci sarà una Luna in aspetto interessante. Ti anticipo due giornate molto stimolanti, perché stimoleranno la tua voglia di fare nuovi progetti in vista del futuro. La realizzazione, però non dipenderà da te, ma dalle decisioni dei tuoi superiori. Nel frattempo, sarai molto assorbito dalla vicende famigliari e amorose.

Oroscopo Toro

Il consiglio che ti do per oggi è quello di farla passare senza creare guai. Come indica l’oroscopo, potresti ritrovarti a discutere con chiunque. Meglio aspettare fino a domenica, giornata in cui avrai maggiori favori astrali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Fa’ attenzione a oggi pomeriggio: ti potresti ritrovare a rimuginare su cose spiacevoli da un momento all’altro. Consiglio in questo caso, di distrarti con altro. Saturno è in aspetto armonico: presto arriveranno buone notizie sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo periodo tu sei molto proiettato sulle questioni lavorative ma oggi dovresti affrontare anche la tua situazione sentimentale. Attenzione a domenica, perché avrai voglia di rivangare il passato per provocare qualcuno. Sii cauto.

Oroscopo Leone

Oggi Saturno in opposizione ti metterà con le spalle al muro: dovrai decidere quali collaborazioni portare avanti e quali chiudere una volta per tutte. C’è chi prova a ostacolarti oppure sminuisce le tue capacità e tu hai ormai raggiunto il limite massimo della sopportazione.

Oroscopo Vergine

L’oroscopo relativo ai prossimi mesi è davvero beneaugurante: potrai ricostruire qualcosa di molto importante sul lavoro. Con Giove e Mercurio favorevoli sarà facile per te stringere conoscenze preziose per il tuo futuro professionale. L’amore, invece, sembra non voler decollare.

Oroscopo Bilancia

È molto probabile che oggi dovrai ingoiare un boccone amaro sul lavoro. Qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto oppure devi fare marcia indietro, anche se contro voglia. Ti incoraggio a dare fiducia al partner, soprattutto adesso che non hai molte garanzie lavorative.

Oroscopo Scorpione

La Luna sarà nel segno: oggi avrai una bella dose di vitalità in più! Resti ancora turbato per alcune questioni. Marte in aspetto contrario potrebbe spingerti a discutere con chiunque ti capiti a tiro, per cui venerdì ti converrebbe mettere da parte il passato e non rivangare vecchie ruggini. Hai oltrepassato il limite della sopportazione e, ad aggiungersi a questa situazione, c’è anche una persona che si è comportata in modo sleale con te sul lavoro.

Oroscopo Sagittario

Oggi pomeriggio la Luna arriverà nel tuo segno: secondo l’oroscopo potresti vivere una serata piena di passione. Questo vale soprattutto per chi è coinvolto in un rapporto stabile. Le relazioni che hanno vissuto delle crisi negli ultimi mesi, dovranno essere gestire con maggiore accortezza. I Sagittario single che vogliono cominciare una nuova storia, dovranno usare più prudenza.

Oroscopo Capricorno

Giove è entrato nel tuo segno: oggi potresti avere molte idee e occasioni in più rispetto ai giorni scorsi. Cosa otterrai, dipende dal punto in cui sei partito. Se in passato hai costruito un bel progetto, adesso ti arriverà doppia fortuna. Chi, invece, comincia da zero, domani potrebbe ricevere la proposta di un part-time. Sul fronte amoroso sarà un venerdì senza arte né parte.

Oroscopo Acquario

Ti invito a desiderare quello che ti piace davvero. Per troppo tempo hai assecondato le idee degli altri, forse per non deludere nessuno oppure per accattivarti le loro simpatie. Da oggi dovresti riprendere in mano la tua vita e gestirla in maniera più autentica. È ora di chiudere qualche rapporto.

Oroscopo Pesci

Oggi, la giornata partirà col piede giusto, ma con il passare delle ora scivolerà nella noia e nella stanchezza. Ti suggerisco di rimandare le questioni importanti a domenica, perché questo venerdì ti sentirai più svogliato del solito.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!