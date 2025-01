Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 3 al 9 gennaio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 3 al 9 gennaio 2025.

Oroscopo di Branko dal 3 al 9 gennaio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 3 al 9 gennaio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Quella che vi aspetta sarà una settimana davvero vivace e dinamica. Sul lavoro, dimostrerete il vostro talento e la vostra organizzazione perfetta, fondamentali per superare diverse sfide che si presenteranno. In amore, è il momento di rafforzare il legame con il partner; per i single invece, si prospettano nuove conoscenze grazie al vostro carisma. Il giorno giorno migliore della settimana per voi dell’Ariete sarà mercoledì 8; mentre il giorno meno brillante sarà sabato 11.

Oroscopo Branko Toro

Concentratevi sulla riorganizzazione delle priorità e sugli obiettivi da raggiungere. Sul lavoro, agite con molta cautela mi raccomando, gestendo attentamente scadenze e responsabilità per evitare sovraccarichi. In amore, potrete consolidare l’intesa con il partner sorprendendolo con gesti spontanei e sinceri. Il giorno giorno migliore della settimana per voi del Toro sarà giovedì 9; mentre il giorno meno brillante sarà martedì 7.

Oroscopo Branko Gemelli

Quella che vi aspetta sarà una settimana ricca di opportunità sia sul lavoro, dove il lavoro di squadra sarà determinante, sia in amore, con la possibilità di superare incomprensioni attraverso un confronto sincero con il vostro partner. Siate innovativi e socievoli per ottenere risultati positivi. Il giorno giorno migliore della settimana per voi dei Gemelli sarà lunedì 6; mentre il giorno meno brillante sarà venerdì 10.

Oroscopo Branko Cancro

Apritevi al cambiamento e all’esplorazione di nuovi orizzonti, supportati dagli astri. Sul lavoro, siate intraprendenti e proponete le vostre idee senza paura. In amore, per consolidare il rapporto, mostratevi aperti e vulnerabili. Il giorno giorno migliore della settimana per voi del Cancro sarà giovedì 9; mentre il giorno meno brillante sarà domenica 12.

Oroscopo Branko Leone

Questa settimana saranno giorni decisivi per raggiungere i vostri obiettivi. Sul lavoro, la vostra determinazione vi porterà a ottenere risultati importanti. In amore, darete spazio alla passione e all’intensità nel rapporto. Il giorno giorno migliore della settimana per voi del Leone sarà venerdì 10; mentre il giorno meno brillante sarà martedì 7.

Oroscopo Branko Vergine

Una settimana alla ricerca di equilibrio quella che vi attende. Sul lavoro, sarà importante mantenere l’armonia con i colleghi e gestire lo stress dell’ufficio. In amore, cercate di bilanciare le esigenze personali con quelle del vostro partner, promuovendo una comunicazione più aperta. Il giorno giorno migliore della settimana per voi della Vergine sarà mercoledì 8; mentre il giorno meno brillante sarà sabato 11.

Oroscopo Branko Bilancia

Voi della Bilancia dovrete saper bilanciare i momenti di armonia con quelli di riflessione. Sul lavoro, siate diplomatici e affrontate gli ostacoli con metodo. In amore, apritevi al dialogo per trovare un punto d’incontro in modo da risolvere possibili incomprensioni che ci sono o che si potrebbero presentare. Il giorno giorno migliore della settimana per voi della Bilancia sarà venerdì 10; mentre il giorno meno brillante sarà mercoledì 8.

Oroscopo Branko Scorpione

Arrivano giorni energici e ricchi di realizzazioni. Sul lavoro infatti, otterrete gratificazioni grazie alla vostra determinazione. In amore, rafforzerete il legame con il vostro partner attraverso gesti unici e speciali. Il giorno giorno migliore della settimana per voi dello Scorpione sarà martedì 7; mentre il giorno meno brillante sarà sabato 11.

Oroscopo Branko Sagittario

Una settimana carica di opportunità quella in arrivo. In ambito professionale, raccoglierete risultati positivi frutto delle vostre iniziative e del vostro impegno sul lavoro. In amore, esprimete apertamente i vostri sentimenti per consolidare il rapporto. Il giorno giorno migliore della settimana per voi del Sagittario sarà lunedì 6; mentre il giorno meno brillante sarà giovedì 9.

Oroscopo Branko Capricorno

Una settimana caratterizzata dalla vostra determinazione vi attende. Sul lavoro, perseguite con ambizione i vostri obiettivi che volete raggiungere, ma ricordate soprattutto di dedicare tempo agli affetti personali e di non trascurare le persone amate. In amore, riscoprirete l’intesa e la passione di coppia. Il giorno giorno migliore della settimana per voi del Capricorno sarà mercoledì 8; mentre il giorno meno brillante sarà sabato 11.

Oroscopo Branko Acquario

Vi attende una settimana ricca di stimoli e creatività: approfittatene. Sul lavoro, approfittate di nuove proposte di lavoro e collaborazioni vantaggiose per voi. In amore, è un buon momento per consolidare ulteriormente il rapporto con chi amate. Il giorno giorno migliore della settimana per voi dell’Acquario sarà venerdì 10; mentre il giorno meno brillante sarà martedì 7.

Oroscopo Branko Pesci

Questa vostra settimana cari amici dei Pesci sarà dedicata alla riflessione più totale e all’introspezione. Sul lavoro, prendetevi del tempo per valutare le vostre scelte e pianificare il futuro. In amore, ascoltate le vostre emozioni più profonde per comprendere meglio le dinamiche di coppia con il vostro partner. Il giorno giorno migliore della settimana per voi dei Pesci sarà giovedì 9; mentre il giorno meno brillante sarà domenica 12.