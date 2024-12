Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 20 al 26 dicembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 20 al 26 dicembre 2024.

Oroscopo di Branko dal 20 al 26 dicembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 20 al 26 dicembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Sabato 21 inizia la stagione del Capricorno, un segno poco armonico che porta, però, l’allegria delle festività natalizie: si chiude un anno di grande importanza per voi, Ariete. Domenica 22 la Luna ultimo quarto crea qualche tensione nel matrimonio, ma sono influssi che non possono turbare la forza del vostro cielo, vincente negli affari, negli affetti personali e soprattutto per i nuovi incontri, che vi riempiono il cuore. Con questo Marte, con questa Venere, con questo Giove siete baciati dalla fortuna. INCONTRO SÌ: Leone uguale passione. Vergine ora ha un dolce segreto negli occhi.Volete scoprirlo?

Oroscopo Branko Toro

Sabato 21 il Sole va in un segno amico, il Solstizio d’inverno segna l’inizio della vostra riscossa. Domenica 22 sera la Luna forma l’Ultimo quarto nel settore del lavoro: è il momento di chiudere gli impegni in sospeso e dedicarvi alle festività natalizie, pianificate i prossimi giorni come preferite, lasciando un po’ di spazio al relax, vi meritate una pausa rigenerante. L’amore è coinvolgente, ma non rilassante, meglio i nuovi incontri che vi fanno sentire giovani e sbarazzini, il weekend è fortunato. INCONTRO SÌ: Il cambio di Luna riaccende l’interesse per la Bilancia. L’amore con un Pesci è avvolgente.

Oroscopo Branko Gemelli

Il cielo si va schiarendo. Sabato 21 il Solstizio d’inverno porta via un fattore di stress dal vostro oroscopo; domenica 22 sera la Luna cambia fase nel cielo dell’amore, il periodo natalizio rischiara la vostra esistenza con una nuova speranza di felicità. Marte passionale e vivace vi fornisce la benzina necessaria per muovervi ai ritmi rapidi, che preferite, la notte della Vigilia trascorretela con la persona che vi piace. Resta, però, il fastidio di Mercurio, la velocità non deve diventare frenesia. INCONTRO SÌ: Leone, vi attira come mai prima. Ariete, vi mette il fuoco nelle vene.

Oroscopo Branko Cancro

Si avvicina il Natale, periodo dell’anno che vi piace sempre perché sa di famiglia, di casa, di affetti. Vi spendete tantissimo per festeggiarlo, vorreste che fosse tutto perfetto, ma questo non sempre è possibile. Non adombratevi, perciò, per qualche piccolo imprevisto che potrebbe presentarsi dopo il Solstizio di sabato 21 o con l’Ultimo quarto di Luna che si forma domenica 22 e segnala qualcosa che non va in casa, con una donna della famiglia. L’amore è profondo e intimo, non vi basta? INCONTRO SÌ: Il Toro è un caro amico e compagno, non trascuratelo. Il Sagittario vi fa sentire giovani.

Oroscopo Branko Leone

Salutate il vostro Sole che sabato 21 inizia il nuovo ciclo stagionale. Dal Solstizio le giornate tornano ad allungarsi, domenica 22 la Luna all’Ultimo quarto vi chiede di riunire tutta la famiglia, com’è tradizione nel periodo di Natale, proprio quel giorno non escludiamo che vi torni alla mente o possiate incontrare una persona che vi è stata cara nel passato, sarà la rinascita di una dolce emozione? Marte nel segno vi rende focosi e impulsivi, ma anche tanto tanto attraenti. Forma fisica ottima. INCONTRO SÌ: Gemelli forever. Organizzate una fuga d’amore con il Sagittario…

Oroscopo Branko Vergine

Il Solstizio di sabato 21 segna l’inizio della vostra rinascita e la Luna all’Ultimo quarto domenica 22 segnala che è ora di voltare pagina, anche se il vostro protettore Mercurio resta polemico e ricorda che non tutto è risolto in casa, fra genitori e figli. È Natale, il giorno che riporta – o dovrebbe riportare – la pace e la concordia in tutto il mondo, anche voi potete essere in armonia con chi vi sta vicino e con il vostro amore, guardate al futuro con fiducia, i giorni freddi stanno passando, tenete duro. INCONTRO SÌ: Il Capricorno, solido e impenetrabile, vi piace. Il Cancro è fragile e affettuoso.

Oroscopo Branko Bilancia

Sabato 21 c’è il Solstizio d’inverno, con il Sole che diven- ta freddo come la stagione. Avete però ancora molte stelle che vi scaldano, il focoso Marte che provoca forti attrazioni e passioni improvvise, poi ci sono la vostra Venere nel cielo dell’amore, Giove e Mercurio favorevoli, le festività natalizie promettono momenti piacevoli, pieni d’amore. La Luna domenica 22 forma Ultimo quarto nel vostro cielo, siete forse un po’ troppo emotivi, non dovete avere paura del futuro, ma godervi ogni attimo felice. INCONTRO SÌ: Con l’Acquario fra le braccia di Venere… Non riuscite però a dimenticare un Capricorno.

Oroscopo Branko Scorpione

Il nuovo Sole, che da sabato 21 va in Capricorno, dà un’ulteriore spinta alla vostra attività, specie se siete in affari e nel commercio. Ma dovete concedervi una pausa almeno nei giorni di festa; Marte contro vi ha fornito un bello stimolo e vi ha certamente stancato, dovete riposare un po.’ Cercate di essere meno burberi con i familiari: anche se pranzi, cene e visite ai parenti vi innervosiscono, prendete il meglio da tutto, è questo lo spirito del Natale, non è vero? E poi vi fa vivere molto meglio. INCONTRO SÌ: Sognate una fuga d’amore con l’Ariete. Non lasciatevi scappare una Vergine.

Oroscopo Branko Sagittario

Sabato 21 il Sole vi saluta, la stagione del vostro compleanno, nonostante Giove contro, non è stata affatto male, dovete riconoscerlo. Pure Luna che cambia fase domenica 22 è d’aiuto, vi riporta le riunioni con gli amici di un tempo, grandi discussioni su temi importanti, la voglia di fare progetti insieme. Concedete però alla famiglia almeno i giorni di Natale e Santo Stefano, un po’ di intimità ci vuole… poi, potete preparare la valigia e partite con il vostro amore, andate lontano o vicino, non importa! INCONTRO Si: La passione con il Leone è al massimo… Che bel viaggio con un altro Sagittario!

Oroscopo Branko Capricorno

La stagione del vostro compleanno inizia sabato 21, poi arrivano le festività natalizie, una pausa di cui approfittare per rilassarvi e ricaricarvi, dovete iniziare l’anno nuovo con sprint. Domenica 22 non soffermatevi troppo a fare un bilancio della vostra situazione generale, avete ottenuto molto nel lavoro e da voi stessi, dovete essere soddisfatti possibile che la vostra ambizione non si plachi mai? In amore siete possessivi, esclusivisti, bene le finanze. INCONTRO Si: Pesci, è sexy più che mail Ma se un Gemelli si palesa..

Oroscopo Branko Acquario

D opo due mesi iniziate a sentire la stanchezza provocata da Marte contro, faticate anche a sopportare le polemiche inutili che proseguono nel matrimonio o con i soci. Da Acquario vi viene voglia di sparire per un po’ e non sentire nessuno. Domenica 22 la Luna Ultimo quarto in un segno amico vi fa metter mano alle valigie, magari, però, aspettate il 27 per dileguarvi, la fa- miglia ha diritto di vedervi almeno a Natale! L’amore è bello, Venere è con voi, soprattutto i nuovi incontri vi danno la carica. INCONTRO SÌ: Rilassatevi con un Gemelli, tutto coccole e risate. L’Ariete vi piace sempre tanto.

Oroscopo Branko Pesci

Sabato 21, con il Solstizio d’inverno, il pessimismo delle ultime settimane inizia a sparire, è anche l’atmosfera delle feste natalizie che vi rianima, a Natale c’è una bella Luna che vi rende felici. L’amore è in sintonia con il vostro sentire, uno scambio disinteressato di affetto che non sentivate da tanto tempo, con una bella componente di eros che è intenso e curioso, vi fa venir voglia di sperimentare nuove emozioni. Non fatevi fermare da Saturno un po’ bacchettone nel vostro segno… Lanciatevi e lasciatevi andare. INCONTRO SÌ: Scorpione, è il complice per le scorribande amorose. Toro, è il vostro cucciolo caldo…