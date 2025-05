Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 30 maggio al 5 giugno 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 30 maggio al 5 giugno 2025.

Oroscopo di Branko dal 30 maggio al 5 giugno 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 30 maggio al 5 giugno 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Il cielo è ancora totalmente sgombro da disturbi stellari, andate avanti come treni. E fate bene, sono stelle irripetibili, è il momento di concludere, raccogliere i frutti dei vostri sforzi (e della vostra fortuna), firmate contratti, accordi, chiudete le contese legali, dovete arrivare alla seconda decade di giugno con il carniere pieno, se rinunciate a qualcosa non importa. Anche in amore è il momento di far fare un passo avanti alla vostra relazione, dichiaratevi, fate la proposta, riceverete sicuramente un sì. Marte è molto fecondo. Forma fisica al top. INCONTRO SÌ: Il Primo quarto del 3 vi regala l’amore di una Vergine. Sagittario, trasporto folle.

Oroscopo Branko Toro

Bel Primo quarto per l’amore martedì 3, ci voleva proprio una bella occasione per spingervi a uscire dal guscio e farvi tirare fuori quel che nascondevate nel cuore. Adesso potete parlare, Mercurio non è solo la stella degli affari, è anche il pianeta che vi suggerisce le parole giuste per convincere, la risposta che aspettate arriverà molto presto e sarà positiva, parola di Venere che sta per arrivare da voi. Sempre ottima la situazione pratica, gli investimenti e le compravendite immobiliari danno soddisfazioni. Cautela alla guida. INCONTRO SÌ: Scorpione, vi provoca e vi ama. Cancro, la vostra intesa cresce ancora!

Oroscopo Branko Gemelli

Magnifica Luna nel fine settimana: con questa Venere siete i protagonisti assoluti nel cielo dell’amore, i nuovi incontri sono emozionanti, le relazioni di lunga data ritrovano lo smalto e la passione dei primi tempi. Quando avete Mercurio nel segno nessuno può resistervi in amore e nemmeno negli affari, sfruttate questi giorni per concludere, firmare, accordarvi, sanare. Luna all’ultimo quarto martedì 3 è fastidiosa ma vi spinge ad affrontare una questione familiare. INCONTRO SÌ: Acquario, vi sussurra le parole giuste. Leone, la forza della passione.

Oroscopo Branko Cancro

Venere e Saturno mettono al centro dei vostri pensieri la carriera, la figura professionale. Volete e non volete, l’ambizione vi punge, Nettuno alimenta sogni di gloria, ma non siete disposti a pagare qualsiasi prezzo per arrivare in alto, volete essere in pace con la coscienza. Aspettate ancora un poco, le vostre grandi aspettative presto poggeranno su configurazioni astrali più propizie. Certo ci sarà da combattere, ma avrete il coltello dalla parte del manico. Anche in amore presto avrete maggior fortuna, muovetevi con circospezione. INCONTRO SÌ: Sagittario, anima le vostre notti. Sognare un Pesci è vera poesia.

Oroscopo Branko Leone

Anche a voi diciamo di giocare il tutto per tutto adesso, le configurazioni planetarie sono da gran premio, potete ottenere il massimo sia negli affari sia in amore, la vostra figura professionale è autorevole e ammirata, e non siete mai stati così sexy. Se avete qualcuno nel cuore fate la vostra mossa nel fine settimana, la Luna è con voi e fa brillare il vostro sguardo. Martedì 3 l’Ultimo quarto vi invita a mettere ordine nei vostri investimenti, è da un po’ che non fate un check. Forma fisica ottima, piccoli ritocchi estetici sono ok. INCONTRO SÌ: Ariete, Ariete, Ariete, non ci stanchiamo di ripeterlo. Cancro, il fascino di uno sguardo.

Oroscopo Branko Vergine

C’è qualcosa di nuovo oggi nel cielo, l’ultimo mese di primavera vi porta buone notizie, molte sono arrivate, altre saranno qui presto. Ora che non c’è più Saturno contro, la strada davanti a voi è sgombra e veloce, una fase si sta chiudendo e un’altra sta per iniziare, lo conferma l’Ultimo quarto nel vostro cielo martedì 3, preparatevi ad agire. I pianeti in Gemelli sono difficili, ma stimolanti, vi spingono a desiderare di più per la vostra figura professionale. Se limitate l’ossessione per il lavoro, avrete anche più tempo per l’amore… INCONTRO SÌ: L’abbraccio del Toro è sempre caldo. Bilancia, bella e possibile.

Oroscopo Branko Bilancia

Il vostro pensiero vola lontano, vorrebbe conquistare il mondo ma poi ritorna lì, il fulcro della vostra vita è sempre lo stesso, l’amore, croce e delizia dei vostri giorni, che un po’ vi fa sognare e un po’ vi riporta giù, alla quotidianità. Sarà questo il compito che vi affida il pianeta Saturno, quello di trovare un equilibrio – lo cercate ma difficilmente riuscite a trovarlo – fra reale e ideale nel matrimonio? Dovete però pensare anche alla sfera pratica, agli affari, è ora di arrivare alle conclusioni, firmate accordi e contratti. Nuovi incontri molto sexy. INCONTRO SÌ: Acquario, è sempre il numero uno nel vostro cuore. Gemelli, dolce follia.

Oroscopo Branko Scorpione

Marte vi irrita ancora, ma sono gli ultimi giorni, portate pazienza, presto potrete chiudere i conti con la concorrenza e i vostri rivali in qualsiasi campo vi stiano sfidando, lavoro, successo, amore. A proposito della vita sentimentale, ci piace l’Ultimo quarto di martedì 3, potrebbe portare nuovi incontri o sbloccare una situazione che si trascina nell’ambiguità da troppo tempo. Spesso giocate con il vostro magnetismo, lanciate esche e state a guardare se qualcuno abbocca. Ma poi riuscite a lasciarvi guidare dal cuore? Curate la salute. INCONTRO SÌ: Se siete incerti, la risposta è cercate un Pesci. Leone, una sfida da vincere.

Oroscopo Branko Sagittario

Questo cielo è come una doccia scozzese, vi fa andare a fuoco e pol vi spegne con una ventata potente e tredda, è una sfida continua. Eppure, ora che non c’è più Saturno contro, la strada davanti a voi è sgombra e veloce, nel matrimonio dovete avere ancora un po’ di pazienza, se siete arrivati insieme sin qui vuol dire che la vostra coppia è solida e funziona, i battibecchi si supereranno, quando c’è amore c’è tutto. Calma e gesso martedì 3, l’Ultimo quarto segnala che è in corso un attacco alla vostra figura professionale. INCONTRO SI: L’abbraccio di un Ariete è impagabile. Gemelli, se parla troppo, baciatelo!

Oroscopo Branko Capricorno

Sono giorni buoni per sistemare i vostri affari, smaltire il lavoro arretrato, è anche il momento di fare un check della vostra situazione legale e fiscale, cercate di chiudere le liti e le contestazioni, meglio perdere qualcosa che trascinarsi dietro diatribe inutili. Siete pragmatici, sfruttate l’ultimo quarto del 3 per mettere la parola fine anche a una divisione patrimoniale o ereditaria. Quello della famiglia resta il settore più delicato in questo momento, meglio non irrigidirvi, evitate di coinvolgere i figli in questioni più grandi di loro. Sesso appagante. INCONTRO SI: Toro, vi accende come un falò. Scorpione, che voglia di una pazza fuga insieme.

Oroscopo Branko Acquario

Anche le sfide più eccitanti alla fine stancano, non sarebbe il caso di negoziare un armistizio con il vostro socio o con i collaboratori? Potreste così dedicarvi con maggiore serenità alla vita amorosa, che è rallegrata da stelle deliziose; approfittatene per un pieno chiarimento con la persona amata, aprite il vostro cuore. Anche le eventuali tensioni con il coniuge possono sciogliersi, se siete davvero sinceri. Molto viva anche la creatività per gli Acquario impegnati in una carriera artistica, ispirati e rigorosi gli scrittori. INCONTRO SI: Bilancia, è sempre fra le vostre braccia. Vergine, l’affetto è profondo.

Oroscopo Branko Pesci

Ancora qualche giorno di stress, specie martedì 3 l’Ultimo quarto potrebbe causare un contrasto aperto con il coniuge, che non riesce a capire quel che volete – ma Saturno non se n’era andato? – Vi promettiamo però che presto il cielo sarà molto più sereno; pure quel Mercurio che vi fa sembrare così irragionevoli cambierà, intanto mantenete la calma, dovete avere fiducia in voi stessi e nel futuro. Avete messo in tasca qualche soldo, concedetevi un paio di giorni in una beauty farm o alle terme, avete bisogno di coccolarvi. INCONTRO SI: Capricorno, è il vostro rifugio segreto. Acquario, lontano ma tanto vicino.