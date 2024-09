Ornella Vanoni sorprende ancora una volta i fan e tutto il suo pubblico con l’uscita di un nuovo singolo. Si tratta di “Ti voglio“, iconico brano del 1977, rivisitato e riarrangiato con le voci di Elodie e Ditonellapiaga.

Ornella Vanoni in Ti voglio duetta con Elodie e Ditonellapiaga

Il mese di settembre ha regalato tante sorprese ai fan di Ornella Vanoni pronta a festeggiare l’incredibile traguardo di 90 anni. Dopo l’uscita del singolo “Perduto”, che anticipa il nuovo album “Diverse”, l’iconica cantante ha voluto fare uno inaspettato regalo ai fan pubblicando una versione speciale di “Ti voglio” per l’occasione reinterpretato con Elodie e Ditonellapiaga.

La canzone, uscita per la prima volta nel 1977, è diventato uno dei brani più amati della carriera di Ornella Vanoni, immancabile oramai nella scaletta dei suoi concerti. Il brano, un invito all’amore senza limiti e senza timori, nella versione 2024 incontra la produzione di Giordano Colombo, risuonando su un mix di sonorità disco-pop e beat anni ’70. La voce calda e vibrante di Ornella si sposa alla grande con voci di Elodie e Ditonellapiaga. Uno scambio tra donne e tra generazioni diverse destinato a lasciare il segno.

Elodie: “Ornella Vanoni è tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana”

Per Elodie si tratta di un’alta importante collaborazione dopo quelle con Elisa, Gigi D’Alessio, Marracash, Giorgia e Rkomi. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola con Tiziano Ferro, si vocifera di un duetto di prossima uscita, questa volta la voce di “Due” ha avuto l’onore di duettare con la grande Ornella Vanoni.

Un traguardo importante per Elodie che durante il suo ultimo tour ha portato sul palco proprio il brano “Ti voglio”. «E’ uno dei miei brani preferiti di Ornella, infatti l’anno scorso lo suonavamo durante il mio tour. Sono contenta di aver lavorato a questa nuova versione. Oltre che essere un’amica, Ornella è tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, ogni possibilità di confronto con lei è sempre fonte di interessanti spunti artistici. È una leggenda.» ha detto la cantante romana.

Tanta emozione anche per Ditonellapiaga: «avere la possibilità di cantare con Ornella è uno dei regali più belli che la vita mi potesse fare. Essere in sua compagnia e ascoltare i suoi racconti. “Ti voglio” è uno dei miei pezzi preferiti ed “Io fuori” un disco che mi ha segnata profondamente come cantautrice. Sono onorata dell’occasione che mi è stata concessa e poterla condividere con un’artista speciale come Elodie la rende ancora più unica».