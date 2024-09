Sulla scia del successo di “Sant’allegria”, Ornella Vanoni torna con un nuovo singolo dal titolo “Perduto” presentato in anteprima assoluta nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Un ritorno in grande stile per la raffinata interprete che ad ottobre pubblicherà il nuovo album dal titolo “Diverse”.

Ornella Vanoni, Perduto è il nuovo singolo dopo il successo “Sant’allegria”

La signora della musica italiana Ornella Vanoni è tornata in grande stile illuminando l’Arena di Verona con la sua voce regalando la prima esibizione live di “Perduto“, il nuovo singolo in uscita per BMG in digitale e in radio da venerdì. Un ritorno in grande stile per una delle voci più belle della musica italiana. Per l’occasione, Ornella ha pescato dal suo vastissimo repertorio un brano del 1992 regalandogli una nuova vita. “Perduto”, infatti, pubblicato nel 1992, si presenta oggi in una veste completamente nuova e torna a brillare grazie alla collaborazione di Ornella con il dj e producer heysimo, al secolo Simone Sproccati.

Proprio l’artista ha raccontato così l’origine e la scelta di “Perduto”:

«Perduto nasce come pezzo brasiliano di Marisa Monte su cui negli anni ’90 ho scritto il testo in italiano. È un brano che amo moltissimo e che ai miei concerti non manca mai. Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità, lavorando ad un pezzo a cui sono molto affezionata per renderlo al passo con i tempi».

Ornella Vanoni: Perduto anticipa l’album “Diverse”

Perduto è un brano malinconico reso ancora più speciale dalla voce di Ornella Vanoni. Per la versione 2024, l’artista mescola la sua voce a sonorità electro-disco, rendendo la canzone in bilico tra passato e presente. Una scelta che prosegue dopo il grandissimo successo di “Sant’allegria“, uno dei brani più ascoltati dell’estate. Il brano con il nuovo singolo “Perduto” trovano spazio nel nuovo album “Diverse“ in uscita da venerdì 18 ottobre per BMG in digitale. Non solo, l’album sarà disponibile in tre esclusivi formati (vinile RED Eco-friendly Limited Edition colorato numerato, vinile Stars Limited Edition numerato e stellato, CD Deluxe).

“Diverse” è un disco molto atteso dai fan, e non solo, visto che Ornella ha deciso di collaborare con i migliori producer italiani dando nuova linfa ad alcuni suoi grandi successi senza tempo registrati ad hoc per l’occasione.