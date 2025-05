The Couple, chi è uscito ieri sera domenica 4 maggio 2025 al televoto flash? Durante la quarta puntata del reality show, Ilary Blasi ha aperto, in vista della finale anticipata, un televoto flash. Il pubblico era chiamato alla scelta: chi vuoi salvare tra Antonino Spinalbese e Andrea contro i Fratelli Mileto?

Durante la diretta di domenica 4 maggio 2025 di The Couple – Una vittoria per due, Ilary Blasi ha aperto un televoto flash che ha visto in sfida due coppie di concorrenti. Con la finale sempre più vicina ed un montepremi record da 1 milione di euro da assegnare alla coppia vincitrice, cresce la competizione nella casa.

A rischiare di uscire dal gioco due coppie: Antonino Spinalbese e Andrea da un parte contro i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto.

I Fratelli Mileto eliminati a The Couple 2025

Ilary Blasi è pronta a comunicare il verdetto del televoto flash aperto durante la diretta della quarta puntata di domenica 4 maggio 2025. A comunicare il verdetto del televoto è come sempre Ilary Blasi che comunica alla due coppie: “la coppia che deve dire addio al sogno di vincere 1 milione di euro di The Couple è quella formata dai FratelliMileto“. Niente da fare per i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto che sono stati letteralmente travolti al televoto dai fan di Antonino Spinalbese salvato con il 76,44% delle preferenze.

