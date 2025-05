E’ calato il sipario sulla quarta puntata di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata di The Couple andata in onda domenica 4 maggio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 4a puntata di The Couple di domenica 4 maggio 2025

La quarta puntata di The Couple – Una vittoria per due di domenica 4 maggio 2025 prende il via con il primo scontro – confronto della serata. Le Sorelle Irma e Lucia Testa dopo la scorsa puntata hanno avuto un duro confronto con Pierangelo e Jasmine Carrisi per via delle nomination. Nel dettaglio le Sorelle Testa hanno tradito Pierangelo e Jasmine con cui si erano accordati di non nominarsi per poi fare il contrario. Non solo, le Sorelle Irma e Lucia Testa hanno avuto uno scontro molto acceso anche con Antonino Spinalbese che descrivono come: “lui è sempre superiore a tutti“.

Spazio poi al verdetto del televoto che segna l’uscita dal gioco di un’altra coppia che rinuncia definitivamente al montepremi da 1 milione di euro. Subito dopo si entra nel vivo con lo scontro tra Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro tra cui non c’è gran simpatia. La ex Miss Italia non gradisce il comportamento dell’ex di Belen Rodriguez e non ha paura di dirglielo. Durante la lunga diretta non mancano le emozioni grazie al racconto di Laura Maddaloni che parla della storia d’amore con il marito Clemente Russo. La judoka a sorpresa, dopo una settimana difficile, riabbraccia le figlie.

Chi è uscito ieri sera 4 maggio 2025 da The Couple? Doppia eliminazione

Durante la quarta puntata di The Couple c’è stata anche la prima eliminazione. Il pubblico da casa era chiamato a salvare una delle coppie al televoto tra Jasmine Carrisi e Pierangelo contro le Sorelle Irma e Lucia Testa. Alla fine a spuntarla con il 52,57% di preferenze del pubblico da casa è stata la coppia formata da Jasmine e Pierangelo. Niente da fare per le Sorelle Irma e Lucia Testa eliminate di The Couple!

Ma non solo, durante la puntata Ilary Blasi ha aperto anche un televoto flash che ha visto scontrarsi Antonino Spinalbese e Andrea contro i Fratelli Mileto. Niente da fare per i Fratelli Mileto eliminati dal pubblico.

The Couple: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, domenica 4 maggio 2025

Durante la quarta puntata di The Couple spazio alle nomination. Le coppie di concorrenti più votate sono Antonino Spinalbese e Andrea e Manila Nazzaro e Stefano Oradei. andranno al televoto. Chi vuoi salvare tra le coppie Antonino Spinalbese e Andrea e Manila Nazzaro e Stefano Oradei? Alla chiusura del televoto la coppia meno votata sarà definitivamente eliminata dal gioco.