Sta per approdare sugli schermi di canale 5 una fiction nuova di zecca, i cui protagonisti sono Gabriella Pession e Giorgio Marchesi. La fiction in prima visione tv promette di essere un successo strepitoso al pari delle altre che ha interpretato la straordinaria Gabriella Pession. Da queste colonne vi daremo notizia del giorno di messa in onda e della durata di “Oltre la Soglia”.

Oltre la Soglia prima visione tv: ecco quando andrà in onda

La fiction in 1a tv “Oltre la soglia” parte mercoledì 6 novembre per 6 puntate. La serie interpretata da Gabriella Pession e Giorgio Marchesi ci terrà compagnia per sei mercoledì di fila.

Oltre La Soglia, nuova serie tv Mediaset: Pession e Marchesi i protagonisti

Gabriella Pession già interprete di numerose fiction di successo presterà il volto alla protagonista di Oltre la Soglia dove interpreterà una dottoressa specializzata in casi di psichiatria infantile. Una sorta di medical drama tutto italiano, dove la protagonista naturalmente, sarà al centro delle vicende che si dipanano all’interno di un ospedale di Roma.

Primario del reparto, si occuperà di psichiatria infantile e in ogni puntata si troverà ad affrontare un nuovo caso, un nuovo paziente, una nuova situazione. Oltre alla dottoressa entrerà nel vivo anche il suo coinvolgimento di donna in relazione ai vari casi affrontati.

Oltre la Soglia – di cosa parla? Trama

Il progetto inizialmente era stato proposto a Rai Fiction, ma poi è stato siglato l’accordo con Mediaset. Le riprese si sono svolte dalla primavera all’estate 2019 e la messa in onda arriva mercoledì 6 novembre in prima tv.

La Pession è Tosca Navarro, una neuropsichiatra infantile non molto ligia alle regole e decisamente ribelle. Tuttavia conosce alla perfezione il suo lavoro perché ha un intuito e un fiuto eccezionali.

Segue casi di adolescenti problematici e ribelli con i quali instaura immediatamente un buon feeling. Il fatto che entri così in sintonia con i ragazzi che hanno problemi psichiatrici è forse dovuto al fatto che anche lei da adolescente aveva manifestato gli stessi disturbi. Difatti è affetta da schizofrenia paranoide, ma paradossalmente la patologia, le dà quell’aiuto in più per avvicinarsi ai propri pazienti e aiutarli con maggiore efficacia.

Il cast di Oltre la Soglia fiction in prima tv su canale 5

Oltre a Gabriella Pession e Giorgio Marchesi nel cast troviamo:

Alessandro Tedeschi

Paolo Briguglia

Massimo De Lorenzo

Nina Torresi

Aurora Giovinazzo

Camilla Ferranti

Federico Ceci

Giuseppe Ansaldi

Matteo Savino

Nicolò Bertonelli

Naya Manson

La regia è affidata a Monica Vullo, già regista di Distretto di Polizia e Il Paradiso delle Signore, che tornerà il prossimo lunedì 14 ottobre con la quarta stagione, su Rai 1. La sceneggiatura è firmata da Laura Ippoliti (Le ali della vita).

Le dichiarazioni di Gabriella Pession in merito al suo personaggio

“Lo so, è impossibile che un primario di neuropsichiatria sia paranoico, ma Tosca è un personaggio eccezionale, al di fuori della norma… La malattia è quel qualcosa in più che le permette di vedere le cose da un altro punto di vista, e dà al personaggio una tenerezza e una fragilità che l’arricchisce.

Nello stesso tempo, per poter aiutare i suoi pazienti deve soffocare questo suo aspetto. È una donna che… si aggrappa alla vita per far sì che i suoi ragazzi non vadano oltre la soglia da cui non si può più tornare indietro”.