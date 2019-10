L’attesa finalmente è finita! La tanto agognata e desiderata quarta stagione de Il Paradiso Delle Signore sta per tornare, ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle ore 15.40 su Rai 1. Subito dopo il programma di Caterina Balivo, “Vieni da me”, le porte del Paradiso si riapriranno per dare voce a nuovi intrecci, nuove dinamiche e quindi nuovi amori o il consolidamento di quelli già in essere.

Il Paradiso delle Signore 4: anticipazioni trame puntate dal 14 al 18 ottobre 2019

Di seguito vi illustreremo quelle che sono le anticipazioni delle prime puntate della soap prodotta da Aurora tv. Gli attori protagonisti sono già pronti a raccontarci le nuove vicende che si svilupperanno intorno al magazzino più bello di Milano.

I preparativi delle nozze tra Marta e Vittorio

La prima puntata di questa stagione si apre nell’ottobre del 1960 e i protagonisti Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) sono alle prese con i preparativi delle nozze. I giovani fidanzati dopo molte traversie e difficoltà potranno coronare il loro sogno d’amore, ma un piccolo imprevisto è all’orizzonte e si dovrà porvi rimedio.

Gabriella torna da Parigi, nuovi arrivi al Paradiso

Intanto Gabriella che era andata a Parigi per perfezionare i suoi studi di stilista di moda torna a Milano cambiata. E’ più consapevole di se stessa del suo valore e non è più la ragazzina insicura di un tempo. Al Paradiso arrivano due nuove Veneri: la capocommessa Francesca Molinari interpretata da Sofia Taglioni e Marina Fiore interpretata da Ludovica Coscione.

Dalla Sicilia invece arriva Rocco Amato (Giancarlo Commare) un cugino di Salvatore e Antonio Amato. Agnese la zia di Rocco avrà un bel da fare con quel nipote ribelle e poco incline alle regole, che alla fine verrà assunto come magazziniere al Paradiso.

Agnese, oltre ad essere molto preoccupata per l’arrivo del nipote penserà anche alla figlia Tina, ormai lontana da lei. La donna infatti vive a Londra con il suo grande amore Sandro Recalcati.

Arriva una nuova ragazza che farà perdere la testa a Riccardo Guarnieri

Nel frattempo, da un paesino della Pianura Padana arriva Angela Barbieri (Alesssia Debandi) in cerca di lavoro a Milano: fa subito amicizia con Roberta e Gabriella.

Ma intanto fervono i preparativi per le nozze di Marta e Vittorio ma un piccolo intoppo pare mandare all’aria la cerimonia: il vestito da sposa, confezionato da Agnese è stato rovinato da Rocco, e la zia di Marta, la contessa Adelaide suggerirà alla nipote di prenderne uno dalla Linea Galeotti.

Tuttavia Vittorio non sarà d’accordo e chiederà alla giovane stilista Gabriella di provvedere al vestito della sua promessa sposa, con l’aiuto di Agnese. Insomma la carriera di stilista di Gabriella sta per decollare. Come se la caverà?

Il cambiamento di Gabriella e l’arrivo di Rocco

Gabriella, intanto tornata da Parigi si reca alla caffetteria a salutare il fidanzato Salvatore e la mamma di lui, Agnese che è in ansia per l’arrivo di suo nipote Rocco dalla Sicilia. Una bella responsabilità per la donna che in questa stagione vivrà un’intensa storia d’amore con il capo magazziniere Armando, interpretato da Pietro Genuardi.

Nicoletta ha sposato Cesare, ha dimenticato Riccardo?

Intanto nella famiglia Cattaneo ci sono tante novità: Nicoletta ha sposato il dottore Cesare che non potrà partecipare al matrimonio di Marta e Vittoria per motivi di lavoro. Nicoletta non se la sente di andare da sola, senza il marito, al matrimonio per paura di incontrare Riccardo.

Ancora tensioni tra Umberto e Riccardo Guarnieri

Umberto Guarnieri e il figlio Riccardo sono sempre in contrasto e non corre buon sangue. Il padre torna per il matrimonio di sua figlia Marta e quest’ultima gli chiederà di non creare ed alimentare tensioni con Riccardo.

L’ammiratore segreto della giovane stilista de Il paradiso

Il matrimonio tra Vittorio e Marta è alle porte e gli sposi sono preoccupati che i Guarnieri, padre e figlio, possano rovinare il loro giorno più bello. In questo bailamme di emozioni, di imprevisti e di tensioni Gabriella si accorge di avere un ammiratore segreto, che naturalmente scatenerà la gelosia di Salvatore.

Il giorno delle nozze di Marta e Vittorio

È il giorno del matrimonio, ma la cerimonia sarà una sorpresa per tutti, Marta compresa. Cosa bolle in pentola? Quale sarà questa sorpresa?

Intanto, Salvatore si dimostra molto geloso di Gabriella, che al matrimonio concede un ballo a Cosimo. Nel frattempo, Angela si assenta per qualche ora per incontrarsi con un uomo misterioso. Chi sarà? E cosa nasconde la giovane?

L’eterna indecisione di Nicoletta

Nicoletta, personaggio chiave della scorsa stagione è ancora alle prese con il suo amore con Riccardo da cui ha avuto una figlia, Margherita e il dottore Cesare che alla fine sposa. Ma il suo cuore pare battere sempre per Riccardo. Ma nonostante quello che prova, appena viene a conoscenza che il padre di sua figlia mentre lei era in viaggio di nozze, ha portato un regalo alla bambina, corre a restituirglielo.

La piccola Margherita sta male, Riccardo si precipita da Nicoletta

La giovane Angela ha tutte le carte in regole per essere assunta al circolo, dal momento che incontra il consenso di Umberto e Adelaide. Quest’ultima apprenderà che Margherita, figlia di Riccardo e Nicoletta sta male e il padre correrà al capezzale della figlia, e rincontrerà quindi Nicoletta. Cosa proveranno i due giovani rivedendosi?

Adelaide si accorgerà che Umberto vive una situazione complicata in Svizzera dove vive adesso, e cercherà di carpire qualche notizia. Anche Agnese cercherà di capire cosa sta succedendo tra Gabriella e suo figlio Salvatore dal momento che lei riceve dei fori da un ammiratore segreto.

Appuntamento dunque con il Paradiso delle Signore 4 da lunedì 14 ottobre alle ore 15.40 su Rai 1.